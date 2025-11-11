Έξι ποδοσφαιριστές του Αστέρα Τρίπολης κλήθηκαν στις εθνικές τους ομάδες και μεταξύ αυτών είναι και ο Εβγέν Γιαμπλόνσκι ενόψει του ματς της Λευκορωσίας με την Ελλάδα.

Χωρίς έξι ποδοσφαιριστές θα συνεχιστεί αυτές τις ημέρες η δουλειά των παικτών του Αστέρα ΑΚΤΟR στην Τρίπολη, στο διάστημα της διακοπής του Νοεμβρίου για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.

Ο Γεβγέν Γιαμπλόνσκι βρίσκεται στις κλήσεις της Λευκορωσίας, η οποία θα είναι η τελευταία αντίπαλος Εθνικής Ελλάδας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Ο αγώνας θα γίνει στην Ουγγαρία στις 18 Νοεμβρίου (21:45), ενώ θυμίζουμε πως αμφότερες οι ομάδες είναι αποκλεισμένες από τη διοργάνωση.

Από εκεί και πέρα οι νεαροί τερματοφύλακες του Αστέρα AKTOR Θεόφιλος Κακαδιάρης και Σπύρος Αγγελίδης κλήθηκαν στις Εθνικές Νέων και Ελπίδων, ανιστοίχως. Όσον αφορά τους ξένους διεθνείς σταθερά μέλη των εθνικών τους είναι οι Νίκολα Σίπτσιτς (Μαυροβούνιο), Νικολάι Άλχο και Ρόμπερτ Ιβάνοφ (Φινλανδία).

Οι Κιτρινομπλέ κάνουν κανονικά προπονήσεις αυτές τις ημέρες, ώστε να εκμεταλλευτούν το διάστημα της διακοπής για τη βελτίωση της ομάδας και την προσαρμογή στα «θέλω» του Κρις Κόουλμαν.

Ο Ουαλός τεχνικός έδωσε ρεπό στους παίκτες του από την Παρασκευή έως την Κυριακή και τη Δευτέρα θα επιστρέψουν στις εγκαταστάσεις του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», για να μπουν στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας για το εντός έδρας παιχνίδι με τον Παναιτωλικό (22/11, 19:30).