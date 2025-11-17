ΑΕΚ: Αποχώρησε ο γιατρός του Δικεφάλου, Χάρης Λάλος
Έπειτα από κοινή πορεία περίπου δέκα χρόνων ο Χάρης Λάλος παραιτήθηκε από την ΑΕΚ. Ο επί σειρά ετών γιατρός του Δικεφάλου έκανε γνωστή την απόφαση του να αποχωρήσει από τη θέση του και όπως προκύπτει σύντομα θα ανακοινωθεί ο αντικαταστάτης του.
Η ανάρτηση του Χάρη Λάλου
«Σήμερα ολοκληρώνεται για μένα ένας κύκλος σχεδόν δέκα ετών, γεμάτος εμπειρίες, προκλήσεις και αξέχαστες στιγμές. Με πλήρη επίγνωση και προσωπική επιλογή, αποφάσισα ότι έφτασε η κατάλληλη στιγμή να αποχωρήσω από τη θέση του ιατρού της ΑΕΚ και να ανοίξω ένα νέο κεφάλαιο με νέες επαγγελματικές προκλήσεις.
Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη προς τον πρόεδρο για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε ,καθώς και προς όλο το προσωπικό για την άψογη και ουσιαστική συνεργασία μας.
Η καθημερινή μας κοινή πορεία υπήρξε δημιουργική. Εύχομαι σε όλους υγεία και δύναμη για το μέλλον».
