Ο Μάρκο Νίκολτς αναμένει την επιστροφή του Ζίνι μετά από δύο μήνες για να πάρει στοιχεία που του έλειψαν πολύ στην επίθεση της ΑΕΚ. Η εκτίμηση για την επικείμενη απουσία του στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Τη δεδομένη στιγμή ο Μάρκο Νίκολιτς δεν μπορεί να υπολογίζει στην ΑΕΚ τον Νίκλας Ελίασον που έκανε επέμβαση καθαρισμού στον μηνίσκο στα τέλη Νοεμβρίου και τον Ντέρεκ Κουτέσα, ο οποίος μετά το ματς με τη Σάμροκ Ρόβερς τέθηκε εκτός με μυϊκό τραυματισμό. Εκτός των δύο συγκεκριμένων πολύτιμων μονάδων του βασικού rotation, η επιστροφή που περιμένει με ανυπομονησία ο Σέρβος τεχνικός είναι και αυτή του Ζίνι, ο οποίος βρίσκεται στην τελική ευθεία έχοντας απουσιάσει το τελευταίο δίμηνο με τον βαρύ μυϊκό τραυματισμό που υπέστη.

Ο 23χρονος Ανγκολέζος φορ αποτελεί έναν παίκτη για τον οποίο ο Νίκολιτς από την καλοκαιρινή προετοιμασία έδειχνε ότι θα βασιζόταν πάνω του καθώς θεωρούσε ότι θα μπορούσε να είναι πολύ επιδραστικός στο παιχνίδι της ομάδας. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι στα πέντε από τα έξι προκριματικά του Conference League ήταν βασικότατη επιλογή στα πλάνα του και δεν αγωνίστηκε μόνο στο τελευταίο ματς με την Άντερλεχτ όπου η ΑΕΚ πανηγύρισε την πρόκριση καθώς δεν ήταν απόλυτα έτοιμος.

Ο Νίκολιτς περιμένει συνεργασίες, ταχύτητα και πίεση από τον Ζίνι

Η επικείμενη επιστροφή Ζίνι θα δώσει καταρχάς τη δυνατότητα στον Νίκολιτς να επιλέξει σχήμα με δύο επιθετικούς. Κάτι που δεν είχε την ευκαιρία να κάνει καθώς είχε μόνο τους Γιόβιτς και Πιερό διαθέσιμους, τους οποίους χρησιμοποιούσε μαζί μόνο κατά τη διάρκεια των αγώνων όταν έψαχνε γκολ. Ο σχηματισμός με δύο φορ είναι κάτι που αρέσει στον Νίκολιτς όπως έχει δηλώσει ο ίδιος και η παρουσία του Ζίνι θα δώσει τη δυνατότητα να τον ταιριάξει μαζί με τον Γιόβιτς στην επίθεση, κάτι που θα βοηθήσει σημαντικά στο παιχνίδι και τον Σέρβο επιθετικό, όπως φάνηκε και από τα λόγια του στην πρόσφατη συνέντευξή του.

Η επανεμφάνιση του Ζίνι θα βοηθήσει σημαντικά στα στοιχεία της έκρηξης και της πίεσης στον αντίπαλο. Ο Ανγκολέζος επιθετικός διαθέτει το χαρακτηριστικό της ταχύτητας και αυτό θα προσφέρει στον Νίκολιτς τη δυνατότητα να αξιοποιήσει αυτά τα προσόντα. Κάτι που δεν μπορούσε να κάνει με τον Πιερό για παράδειγμα, ο οποίος είναι ένας εντελώς διαφορετικού τύπου επιθετικός, ικανός να γεμίζει το «κουτί» του αντιπάλου. Δεδομένα πάντως από τον Ζίνι ο Νίκολιτς θα περιμένει περισσότερη αποτελεσματικότητα καθώς είναι αλήθεια πως στο ξεκίνημα της σεζόν στα προκριματικά του Conference League από τον 23χρονο φορ έλειψε η ακρίβεια στην εκτέλεση.

Η ΑΕΚ θα χάσει τον Ζίνι για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής τον χειμώνα

Ο Νίκολιτς θα είναι αναγκασμένος να χάσει ξανά τον Ζίνι καθώς η Ανγκόλα συμμετέχει στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής και ο 23χρονος φορ της ΑΕΚ δεδομένα θα βρίσκεται στις κλήσεις του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας του για το τουρνουά, το οποίο θα λάβει χώρα στο Μαρόκο από τις 21 Δεκεμβρίου ως τις 18 Ιανουαρίου. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τις ημερομηνίες που θα λείψει, ωστόσο η λογική λέει πως θα ενταχθεί κάποιο διάστημα πριν την έναρξη. Συνεπώς για το τελευταίο ματς στη League Phase του Conference League στις 18 Δεκεμβρίου με την Κραϊόβα (απομένει να δηλωθεί ξανά στην ευρωπαϊκή λίστα καθώς αντικαταστάθηκε προσωρινά από τον Λιούμπισιτς λόγω του δίμηνου τραυματισμού) και για το παιχνίδι πρωταθλήματος με τον ΟΦΗ στις 21 Δεκεμβρίου μάλλον δεν θα υπολογίζεται.

Από εκεί και πέρα τα δεδομένα παιχνίδια της Ανγκόλας στη διοργάνωση είναι από τις 22 Δεκεμβρίου ως τις 29 Δεκεμβρίου. Βρίσκεται σε όμιλο με Αίγυπτο, Νότια Αφρική και Ζιμπάμπουε, με τους δύο πρώτους να προκρίνονται απευθείας στους 16, αλλά η τρίτη θέση έχει επίσης σημασία καθώς οι τέσσερις καλύτεροι τρίτοι από τους έξι ομίλους παίρνουν και αυτοί το εισιτήριο της πρόκρισης. Η λογική λέει πως η Ανγκόλα δεν θα πάει πολύ μακριά στη διοργάνωση, συνεπώς είναι πιθανό το ενδεχόμενο η ΑΕΚ να μην χάσει τον Ζίνι σε άλλα παιχνίδια.