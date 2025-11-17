Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια του Παναθηναϊκού για το ματς στις Σέρρες

Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε πως τα εισιτήρια για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό είναι στην διάθεση των φιλάθλων του.

Στην διάθεση του κόσμου του Παναθηναϊκού τέθηκαν τα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Πανσερραϊκό για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Superleague. Η τιμή τους είναι στα 25 ευρώ.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φίλους της ομάδας, που ενδιαφέρονται να προμηθευτούν εισιτήριο για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Πανσερραϊκό (23/11, 17:00), ότι διαθέσιμη είναι η Θύρα 1. Τα εισιτήρια τιμώνται προς 25 ευρώ.

Για να αγοράσετε το εισιτήριό σας πατήστε εδώ»