Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια του Παναθηναϊκού για το ματς στις Σέρρες

Παναθηναϊκός: Στην διάθεση του κοινού τα εισιτήρια για το εκτός έδρας ματς στις Σέρρες
Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε πως τα εισιτήρια για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό είναι στην διάθεση των φιλάθλων του.
Στην διάθεση του κόσμου του Παναθηναϊκού τέθηκαν τα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Πανσερραϊκό για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Superleague. Η τιμή τους είναι στα 25 ευρώ.
Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φίλους της ομάδας, που ενδιαφέρονται να προμηθευτούν εισιτήριο για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Πανσερραϊκό (23/11, 17:00), ότι διαθέσιμη είναι η Θύρα 1. Τα εισιτήρια τιμώνται προς 25 ευρώ.
@Photo credits: INTIME, ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.