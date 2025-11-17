Ο Σωτήρης Μυκονίου γράφει για την φωνή που απέκτησε ξανά ο Παναθηναϊκός, το λάθος με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς «εκ του αποτελέσματος» και την στήριξη που ζήτησε ο Γιάννης Αλαφούζος για το νέο πρότζεκτ.

Η ιστορική και πρωτοποριακή συνέντευξη Τύπου που έδωσε ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος το βράδυ της Κυριακής ανήκει ήδη στο παρελθόν.

Για περίπου 2,5 ώρες ο ισχυρός άνδρας των «πρασίνων» ανακρίθηκε από τους διευθυντές των μεγαλύτερων μέσων της χώρας ζωντανά, κάτι που βοήθησε στο να τονιστεί το αδιάβλητο στοιχείο της διαδικασίας, κατά την οποία ρωτήθηκαν σχεδόν τα πάντα, χρόνου επιτρέποντως.

Απ' αυτήν μπορούμε να κρατήσουμε ένα βασικό κέρδος για το «τριφύλλι», αλλά και τα όσα είπε ο μεγαλομέτοχος του «τριφυλλιού» γύρω από το θέμα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ο Παναθηναϊκός απέκτησε ξανά... μιλιά

Η χθεσινή διαδικασία δεν ήταν εύκολη για τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού. Ασχέτως των λαθών που είχε κάνει στο παρελθόν και για τα οποία θα ερχόταν προ των ευθυνών, υπήρχε κι ένα ακόμα επιπλέον στοιχείο, που και ο ίδιος παραδέχθηκε κατά τη διάρκεια, ότι δεν του αρέσει να μιλάει δημοσίως.

Κατάλαβε όμως πως μετά από τόσο καιρό και ενώ η ομάδα βρίσκεται μπροστά σ' ένα νέο ξεκίνημα με μεγάλες επενδύσεις, θα έπρεπε να γίνει κι αυτό το βήμα. Θα έπρεπε ο κόσμος να ακούσει από κείνον (και κανέναν άλλον) τις απαντήσεις του σε συγκεκριμένα ερωτήματα.

Ταυτόχρονα όλο αυτό έπρεπε να γίνει για να σταματήσει και η παραφιλολογία που υπήρχε γύρω από την ομάδα για τόσα πολλά και διαφορετικά θέματα (π.χ. το ιδιοκτησιακό), η οποία εκμεταλλευόταν το γεγονός πως όλο αυτό το διάστημα ο Παναθηναϊκός δεν είχε επίσημο «στόμα», πέραν των προπονητών του στις ΣΤ και τις ανακοινώσεις με αποτέλεσμα η κατάσταση αυτή να διογκώνεται.

Όμως αυτό πρέπει να μην είναι ένα πυροτέχνημα. Κάτι που έγινε μια φορά και τώρα θα ακολουθήσει ξανά αντίστοιχο διάστημα χωρίς φωνή και ακρόαση. Θα πρέπει να συμβαίνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Τόσο όσο. Άλλωστε ο ίδιος ο Γιάννης Αλαφούζος ξεκαθάρισε πως θα έχει πλέον μια πιο εμφανή παρουσία στην καθημερινότητα της ομάδας και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επαναληφθεί κάτι αντίστοιχο και μετά την λήξη της σεζόν το καλοκαίρι σε σχετική ερώτηση που δέχθηκε.

Ξαναλέμε. Το βασικό από την χθεσινή βραδιά δεν ήταν ο μεγαλομέτοχος να γίνει αρεστός στον κόσμο της ομάδας. Ήταν να τεθεί προ των ευθυνών του και να δώσει τις δικές του απαντήσεις για όσα του καταλογίζονται κι αυτό έγινε. Όμως ασχέτως αν οι απαντήσεις του ικανοποίησαν ή όχι, το βασικό ήταν πως επιτέλουν υπήρξαν απαντήσεις. Και μάλιστα από τον ίδιο. Όχι ανακοινώσεις, όχι διαρροές, όχι κύκλους και δηλώσεις.

Μπορεί η σχέση μεταξύ του κόσμου και του μεγαλομετόχου του Παναθηναϊκού να μην έφτιαξε χθες ούτε στο ελάχιστο, έγινε όμως ένα ξεκαθάρισμα που έπρεπε να είχε γίνει εδώ και καιρό.

Η «εκ του αποτελέσματος» παραδοχή του λάθους με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Ίσως το πιο βασικό από την χθεσινή συνέντευξη Τύπου ήταν το θέμα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Μπορεί να υπήρχαν πιο σημαντικά θέματα για την ιστορία της ομάδας, όπως το θέμα με την «πρίζα», όμως εκείνο ήταν πιο έκαιγε πιο πολύ απ' όλα τους φίλους του Παναθηναϊκού.

Γιατί μην ξεχνάμε πως η απόλυση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ασχέτως αν ο κ. Αλαφούζος είπε ότι δεν του αρέσει η λέξη η πραγματικότητα είναι αυτή, αποτέλεσε στην ουσία την στιγμή που οδήγησε στην οριστική κατάρρευση των σχέσεων μεταξύ του ιδίου και του κόσμου της ομάδας.

Έτσι, λοιπόν, στην πρώτη δημόσια τοποθέτηση του μεγαλομετόχου του Παναθηναϊκού περίμεναν επιτέλους να μάθουν γιατί πάρθηκε αυτή η απόφαση πραγματικά, αφήνοντας στην άκρη τα όσα είχαν ακουστεί μέχρι σήμερα.

Ο ίδιος έβαλε την απόλυση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μέσα στα δύο μεγαλύτερα λάθη που έχει κάνει τα 13 χρόνια που βρίσκεται στον Παναθηναϊκό. Το έκανε όμως βάζοντας πάντα, πριν ή μετά από κάθε φορά, την φράση «Εκ του αποτελέσματος».

Ο ιδιοκτήτης των «πρασίνων» ξεκαθάρισε πως ο βασικός λόγος για τον οποίο έφτασε στην απόφαση αυτή ήταν επειδή θεωρούσε πως δεν μπορούσε η ομάδα να πάρει το πρωτάθλημα με κείνον και το έπραξε αυτό, παρά τις εισηγήσεις που είχε για το αντίθετο.

Θα πουν πολύ φίλαθλοι του Παναθηναϊκού πως αυτό δεν τους φτάνει. Είναι πάλι σαν να το παραδέχεται, αλλά και να μην το παραδέχεται. Πρέπει όμως να καταλάβουμε πως τέτοιοι άνθρωποι, τέτοιου μεγέθους επιχειρηματίες να πούμε καλύτερα, έχουν έναν ισχυρό «εγώ» και δεν τους είναι εύκολο να κάνουν τέτοιες δηλώσεις.

Ο Γιάννης Αλαφούζος παραδέχθηκε στην ουσία του λάθος του, ασχέτως της γαρνιτούρας που έβαλε επανειλημμένα με την φράση αυτή. Αυτό όμως δεν θα αλλάξει το κόστος το οποίο επωμίστηκε και θα επωμίζεται. Και μεταξύ μας δύσκολα θα ξεχαστεί αυτό. Όμως εκείνος δεν μπορεί και δεν χρειάζεται να κάνει πλέον κάτι γι' αυτό.

Παραδέχθηκε το λάθος του και τώρα πρέπει να πάει παρακάτω, να μάθει αυτό, όπως επανέλαβε πολλές φορές ότι έχει κάνει χθες και να προχωρήσει χωρίς να κάνει ξανά τα ίδια λάθη.

Κάλεσε τον κόσμο να βάλει... πλάτη στο νέο πλάνο

Εκείνος κλείνοντας την συνέντευξη ζήτησε στήριξη και υπομονή για το νέο πλάνο που έχει καταρτιστεί και το οποίο μοιάζει πιο ποδοσφαιρικό από ποτέ.

Το κακό με αυτό είναι ότι έρχεται 13 χρόνια μετά και γίνεται αποδέκτης δυσπιστίας τόσο εξαιτίας των 15 ετών χωρίς τίτλο όσο και των προηγούμενων λανθασμένων αποφάσεών και αποτυχημένων πλάνων της διοίκησης αυτής.

Πώς, λοιπόν, μπορεί ο κόσμος να βρει κι άλλη υπομονή; Θα πρέπει να το κάνει γιατί απλούστατα δεν υπάρχει άλλος δρόμος για να επιστρέψει η ομάδα στην κορυφή, ειδικά με τόσο ανταγωνισμό που υπάρχει.

Μόνο έτσι μπορεί να αποδώσει ένα ποδοσφαιρικό πλάνο. Ο Αλαφούζος βγήκε και τσαλακώθηκε, κατά άλλους πολύ, κατά άλλους λίγο, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να μπορέσει να καταλαγιάσει την οργή και την αγανάκτηση του κόσμου και να τον φέρει όσο γίνεται πιο κοντά στην ομάδα.

Για να γίνει αυτή η ύστατη αυτή προσπάθεια με όσο καλύτερες συνθήκες γίνεται. Μένει να φανεί ποια θα είναι η στάση του κόσμου απέναντι σε κείνον και την ομάδα του Μπενίτεθ. Ενός κόσμου που έχει μάθει τόσα χρόνια να είναι στις χαρές και τις λύπες μαζί, ακόμη κι αν οι δεύτερες είναι συντριπτικά περισσότερες, με μεγάλη ευθύνη του μεγαλομετόχου, όπως είπε και ο ίδιος χθες.