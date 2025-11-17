Δέκα πράγματα για τη συνέντευξη του Γιάννη Αλαφούζου

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για τα όσα ειπώθηκαν από τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Η πρώτη ζωντανή συνέντευξη του Γιάννη Αλαφούζου μετά από αρκετά χρόνια πέρασε στο χρονοντούλαπο της ιστορίας, πολλά συζητήσαμε και είπαμε στην μαραθώνια έκτακτη εκπομπή των Galacticos όπου την αγκαλιάσατε κατά δεκάδες χιλιάδες και σας ευχαριστούμε θερμά για αυτό και πάμε, τώρα, να μπούμε στο ψητό, ξεχωρίζοντας δέκα πράγματα από τα όσα ειπώθηκαν από τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

1) Η συνέντευξη ήταν μια δικαίωση των διάφορων τρολ και τοξικών οργανισμών του διαδικτύου. Στημένη 100%. Σε τέτοιο βαθμό, όπου ο άνθρωπος που την ενορχήστρωσε, είπε σχεδόν δέκα φορές πως ''εγώ φταίω'' και άλλες τόσες ''έκανα λάθος'', όπως όφειλε εξάλλου να πει βάσει της πραγματικότητας και της ιστορίας του στον σύλλογο. Κατά 95% ερωτήθηκαν όλα όσα θα έπρεπε, ο καθένας από τους διευθυντές των κορυφαίων αθλητικών μέσων της χώρας έκανε την δική ή τις δικές του ''ενοχλητικές'' ερωτήσεις (τράβηγμα πρίζας, Γιοβάνοβιτς, προπονητικό, παρασκήνιο, Κομπότης κτλ) και αποδείχθηκε περίτρανα το αδιάβλητο της διαδικασίας.

2) Για πρώτη φορά από το 2018 μέχρι και σήμερα ο μεγαλομέτοχος του Τριφυλλιού άφησε ανοιχτό σε δημόσια τοποθέτησή του, το ενδεχόμενο να συζητήσει πρόταση για την παραχώρηση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Κι αυτό, προφανώς αποτελεί είδηση. «Δεν έχουν εκπληρωθεί οι στόχοι για να δώσω τον Παναθηναϊκό. Παρόλα τα λάθη, έχω αποκτήσει βασικές γνώσεις και εμπειρίες που είναι δύσκολο ένας καινούργιος επενδυτής να τις αποκτήσει. Θα ήταν ατυχές να γίνει κάτι τέτοιο τώρα. Αν ερχόταν ένας οργανισμός που θα μπορούσε να τρέξει τον Παναθηναϊκό καλύτερα από εμένα, θα τον έδινα. Δεν είναι θέμα τιμής. Δεν ξέρω τι θα έκανα με τα χρήματα, αν θα τα έδινα στον Παναθηναϊκό».

3) Παρότι σε τούτη την γωνιά διαφωνούμε απόλυτα με την ποδοσφαιρική ανάγνωση της παρουσίας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού ως προς την προοπτική κατάκτησης του τίτλου το 2024, άρα και ως προς την απόλυσή του, είναι σημαντικό πως στην δευτερολογία του αναγνώρισε ο Γιάννης Αλαφούζος το λάθος αυτής της απόφασης. «Η προσφορά μου είναι μία. Ότι δεν πήγαμε στην τέταρτη εθνική και διατηρήσαμε την αξιοπρέπειά μας. Όσον αφορά τα λάθη, είναι σίγουρα ο κ. Στραματσόνι κι άλλα λάθη οικονομικά. Κι εκ του αποτελέσματος κρίνω ως λάθος και το θέμα του κ. Γιοβάνοβιτς. Τα οικονομικά και τον Γιοβάνοβιτς θα άλλαζα αν γύριζα τον χρόνο πίσω».

4) Για ακόμη μία φορά ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να εμπλακεί με θέματα του παρασκηνίου, ώστε ο Παναθηναϊκός να έχει καλύτερη αντιμετώπιση εντός κι εκτός γηπέδων. Αυτό είναι κάτι ξεκάθαρο και αδιαπραγμάτευτο από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα ηνία της ΠΑΕ το 2012 και δεν έχει ξεφύγει καθόλου από αυτή την άποψη. «Δεν έχω διάθεση να λαδώσω, να απειλήσω, να απαγάγω. Είναι πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Δυστυχώς η δικαιοσύνη δεν έκανε τίποτα. Αυτά τα γεγονότα όμως υπάρχουν».

5) Τοποθετήθηκε για την μαύρη κηλίδα της παρουσίας του, το τράβηγμα της πρίζας το 2017. Ανέλυσε την κατάσταση που είχε προκύψει και ως όφειλε ανέλαβε την ευθύνη. «Τον Αύγουστο του 2016 η κυβέρνηση μου πάγωσε όλους τους λογαριασμούς με μία εισαγγελική απόφαση. Δεν είχα καθόλου έσοδα. Τον ΣΠΟΡΦΜ όταν τον πήρα χρωστούσε χρήματα και κάναμε 2-2,5 χρόνια να τους ξεπληρώσουμε. Στον Παναθηναϊκό ποτέ δεν τραβήχτηκε η πρίζα. Είχα δηλώσει να έρθει κάποιος να τον πάρει και ήλπιζα να έρθει κάποιος να τον πάρει. Στον Παναθηναϊκό μάζευα χρήματα με κάθε τρόπο. Καθυστερήσαμε κάποιους μισθούς μερικές φορές, όμως πληρώναμε κανονικά. Υπήρχαν ακραίοι κανονισμοί. Πληρώναμε. Δεν τραβήχτηκε η πρίζα. Υπήρξε ένας Ταϋλανδός, είχε δώσει κι 1 εκατ. Δεν προχώρησε. Πήγα στον κ. Γιαννακόπουλο, όμως δεν προχώρησε, γιατί ήθελε εκείνος να είμαι εγώ μπροστά οικονομικά, αλλά δεν μπορούσα. Δεν έχω δεχθεί ποτέ πρόταση. Έχω άριστη σχέση με τον κύριο Γιαννακόπουλο. Όσα γράφονται είναι ψέματα και ίσως προέρχονται από τους αντιπάλους μας. Κρίθηκε τότε πως η ποινή αυτή ήταν υπερβολική και άλλαξε και γι' αυτό κράτησε μόλις έναν χρόνο ο κανονισμός. Μας έλειπαν εκατομμύρια. Η οικονομική μου κατάσταση δεν ήταν εύρωστη τότε. Θα έπρεπε ίσως να έχω κάνει οικονομίες ναι. Έκανα λάθος. Ο Παναθηναϊκός τότε δεν είχε τα έσοδα που έπρεπε. Το τράβηγμα της πρίζας ήταν προσπάθεια να βρεθεί άλλος επενδυτής. Συνέχισα να πληρώνω και ποτέ δεν άφησα τον κόσμο απλήρωτο. Γι' αυτό έγινε η καταστροφή τότε».

6) Ξεκαθάρισε μια και καλή το θέμα του προπονητικού κέντρου στο Κορωπί και δεσμεύθηκε δημόσια για ακόμη μία φορά, πως όταν αποχωρήσει από τον σύλλογο, το ''Γεώργιος Καλαφάτης'' θα είναι περιουσία του Παναθηναϊκού. «Οι εγκαταστάσεις στο Κορωπί είναι του Παναθηναϊκού. Για κάποιους λόγους νομικούς κλπ κάποια πράγματα δεν έχουμε ολοκληρωθεί ακόμα, αλλά δεν έχει αλλάξει η πρόθεση. Στην επέκταση αγοράζουμε συνέχεια γη. Θα βάλουμε κι άλλα γήπεδα. Υπάρχει σκέψη για να κάνουμε και κάτι με τον Ερασιτέχνη, αλλά δεν θέλω να αποκαλύψω κάτι ακόμα».

7) Ανέλαβε, προφανέστατα και απόλυτα ορθά, την ευθύνη για το 0/13 επί των ημερών του όσον αφορά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. «Εγώ έχω την ευθύνη για όσα έγιναν το 2017. Για να κερδίσεις το πρωτάθλημα και να έχεις έσοδα πρέπει να έχεις μια καλή ομάδα. Ο Στραματσιόνι ήταν σαφώς λανθασμένη επιλογή. Θέλαμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα για να πάμε στο Champions League και να μεγαλώσουμε τα έσοδά μας. Προσπαθήσαμε και πήραμε ρίσκα. Δεν γίνεται τίποτα χωρίς ρίσκα στην ζωή. Μέχρι τώρα στον Παναθηναϊκό δεν έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε το πρωτάθλημα κι αυτό είναι αποτυχία».

8) Στο ξεκίνημα της διαδικασίας τόνισε μεταξύ άλλων πως «κάποτε έπρεπε να το αποφασίσω να μιλήσω, αλλά έγινε τώρα γιατί θα έχω μια πιο εμφανή παρουσία από δω και πέρα στα κοινά του Παναθηναϊκού». Η ατάκα αυτή έχει να κάνει με την ξεκάθαρη συμβουλή από τον Φράνκο Μπαλντίνι, ο μεγαλομέτοχος να βγει μπροστά, να είναι απόλυτα ενεργός και όχι ο σύλλογος να διοικείται από το παρασκήνιο ή από διάφορες ''σκιές''. Για αυτό και ήρθε η συνέντευξη, για αυτό έχει πυκνώσει τις παρουσίες του στο προπονητικό, για αυτό και δείχνει πιο ενεργός από κάθε άλλη φορά τα τελευταία χρόνια.

9) Στο ερώτημα αν ο Παναθηναϊκός βγήκε χαμένος ή κερδισμένος από αυτή την συνέντευξη, ξεκάθαρη απάντηση δεν μπορεί να δοθεί με σιγουριά. Είναι πάντα οφέλιμο να υπάρχει εξωστρέφεια, εξηγήσεις, ξεκαθάρισμα για το παρελθόν και μια κατεύθυνση για το μέλλον. Το Τριφύλλι, όμως, έχει έναν πολύ δύσκολο οργανισμό, πράγμα λογικό αν σκεφτούμε το το 0/13 ή το 2/28 αν θέλετε, όσον αφορά τις κατακτήσεις των τίτλων και όλα όσα έχει βιώσει ο σύλλογος. Η φθορά είναι τεράστια. Ο Αλαφούζος βγήκε μπροστά στις κάμερες για να πει την δική του αλήθεια και ο καθένας μπορεί να αξιολογήσει τα λεγόμενά του με βάση τον δικό του χαρακτήρα και ψυχισμό. Στο σημείο που βρίσκεται το κλαμπ είναι καλά τα λόγια αλλά ακόμη καλύτερες είναι οι πράξεις.

10) Για το θέμα του γηπέδου, έδειξε την διάθεσή του να βρεθεί λύση, ώστε στον χώρο της Λεωφόρου, να παραμείνουν πολλά πράγματα που θα ''φωνάζουν'' Παναθηναϊκό. «Η Ακρόπολη θα φαίνεται από κάποια σημεία του γηπέδου. Είναι δίπλα στην Αρχαία Αγορά. Ο Ελαιώνας έχει φοβερή ιστορία, ήταν εκεί που είχαν τα μποστάνια τους και τις καλλιέργειές τους οι Αθηναίοι. Είναι καρδιά της Αθήνας, είχε υποβαθμιστεί η περιοχή. Δεν είναι μόνο το γήπεδο, αλλάζει όλη η περιοχή. Όσον αφορά τη Λεωφόρο, θα προσπαθήσουμε να μην κατεδαφιστεί. Δεν ξέρω αν θα το πετύχουμε. Θα ήθελα να μείνει ένα μεγάλο μέρος της, να παίζουν παιδιά. Να προσπαθήσουμε να κάνουμε τον Τάφο του Ινδού μουσείο του Παναθηναϊκού, να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τη Θύρα 13 εκεί που είναι. Θα ήθελα να μείνει ολόκληρη η Λεωφόρος και να θυμίζει πολύ Παναθηναϊκό αυτή η περιοχή».