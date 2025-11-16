Ο μεγαλομέτοχος του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος αναφέρθηκε σε όλα και για όλους.

Ο Γιάννης Αλαφούζος στη συνέντευξη της ζωής του.

Ο μεγαμομέτοχος του Παναθηναϊκού για 2,5 ώρες μίλησε για όλα και για όλους σε μία συνέντευξη, όπου το Gazzetta εκπροσωπήθηκε από τον διευθυντή του Δημήτρη Κωνσταντινίδη. Ο Αλαφούζος στάθηκε στο ιδιοκτησιακό του Παναθηναϊκού, στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, στην εποχή Ράφα Μπενίτεθ και στη νέα ομάδα με Μπαλντίνι, Κορόνα, Κοτσόλη. Φυσικά έκανε ιδιαίτερες αναφορές, σε διαιτησία, παρασκήνιο, Βοτανικό, Ολυμπιακό, ακόμα και στη σχέση του με τον μεγαλομέτοχο του Λεβαδειακού Γιάννη Κομπότη!

Ο Αλαφούζος πέταξε «καρφιά» για τον Γιοβάνοβιτς, αλλά τόνισε ότι ήταν λάθος η εποχή που ήρθε το διαζύγιο, επισήμανε ότι δεν είναι απ' αυτούς που ανατινάζουν φούρνους, απαγάγουν, λαδώνουν και στάθηκε και στη νέα ΕΠΟ.

Για το ιδιοκτησιακό υποστήριξε ότι δεν είναι απλό να δώσει τον Παναθηναϊκό. Άμεσα τουλάχιστον. Γιατί όπως ανέφερε έχει πλέον την εμπειρία και τις γνώσεις που δύσκολα θα τις αποκτήσει νέος επενδυτής... Αναλυτικά όσα είπε ο Αλαφούζος.

«Δεν ανατινάζω φούρνους, δεν απαγάγω», η ΕΠΟ και οι... Φαταούλ

«Η κατάσταση σήμερα στη διαιτησία, που είναι ο τρόπος με τον οποίο κάποιες ομάδες, όχι μόνο ο Ολυμπιακός είχαν ή έχουν πλεονέκτημα απέναντι στον Παναθηναϊκό, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ σήμερα. Έχουμε παίξει μεγάλο ρόλο, δεν ανατινάζουμε φούρνους, δεν απειλούμε, ούτε σπάμε αυτοκίνητα, κινούμαστε στα πλαίσια του νόμου. Με το VAR και το ημιαυτόματο οφσάιντ έχουν βελτιωθεί τα πράγματα. Υπάρχουν κάποιες παραφωνίες ακόμα. Κάποια στιγμή ανακαλύψαμε ότι υπήρχαν περισσότερα λεφτά που μπορούσε να δώσει το κράτος στις ομάδες από το στοίχημα, ήταν πρωτοβουλία του Παναθηναϊκού.

Κάποιες ομάδες θεώρησαν ότι αυτό το ποσό θα έπρεπε να μοιραστεί βάσει εμπορικότητας. Εγώ επέμεινα να πάρουν όλες οι ομάδες δύο εκατομμύρια, είναι τεράστια βοήθεια στις μικρές ομάδες που τις έχει βοηθήσει να μην είναι τόσο εξαρτημένες όπως στο παρελθόν. Μία μικρή ομάδα δεν μπορεί να επιβιώσει αν δεν βρει έναν συμπαραστάτη ισχυρό να τη βοηθάει ποικιλοτρόπως. Υπάρχουν κάποιες ομάδες που στοιχηματίζουν, 2-3 ομάδες, δεν γίνεται αυτό να συνεχιστεί. Θα πάρουμε πρωτοβουλίες και νομικές για να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια να πέσει φως στα στημένα παιχνίδια που δυστυχώς υπάρχουν και στην πρώτη κατηγορία.

Το περί κλοπής το είπα μεταφορικά. Για τις κακές διαιτησίες και τα στοχευμένα λάθη. Κυρίως από τον Ολυμπιακό, μετά είχαμε μία φάση ΠΑΟΚ και μετά μία φάση ΑΕΚ. Τα ξέρετε όλοι και μην κάνετε πως δεν τα ξέρετε. Υπήρξαν αποδείξεις, αλλά η ελληνική δικαιοσύνη δεν έχει τιμωρήσει κανέναν. Όλα αυτά που πήγαν στα αθλητικά δικαστήρια και δεν τιμωρήθηκε κανείς, ήταν όλα ψέματα, τα τηλέφωνα, οι... Φαταούλ, οι αλλαγές στα σκορ της Β' Εθνικής; Έτσι πιστεύετε; Η FIFA και η UEFA για αθλητικές παραβάσεις ζητάνε ενδείξεις και όχι αποδείξεις ενοχής. Όταν υποβιβάστηκε η Γιουβέντους στην Ιταλία, αθωώθηκαν όλοι, η ομάδα όμως τιμωρήθηκε. Τελείως διαφορετικό να καταδικάσω κάποιον ενώ πρέπει να αποδειχθούν τα πάντα και τελειώς να αποδείξω ότι κάποιος κάνει κακοτοπιές.

Δεν θα ήθελα να τις κατονομάσω τις ομάδες που εμπλέκονται στο στοίχημα. Τις ξέρετε. Θα προτιμούσα να μη σας πω τι θα κάνουμε σε νομικό επίπεδο.

Πριν από μερικά χρόνια υπήρχε παντοκρατορία του Ολυμπιακού, τώρα τουλάχιστον υπάρχουν άλλες ομάδες που διεκδικούν με διαφορετικό τρόπο αλλά δεν υπάρχει μονοκρατορία του Ολυμπιακού. Νομίζω γενικά η σημερινή ΕΠΟ παρά τα ελαττώματα είναι καλύτερη από τις προηγούμενες. Το βλέπουμε κι από τη διαιτησία, δεν υπάρχει κάποιος που να αμφισβητεί ότι η διαιτησία είναι πολύ καλύτερη τώρα σε σχέση με το παρελθόν. Έχουμε πετύχει μερικώς τον στόχο μας. Είναι ανορθόδοξος ο τρόπος που διοικείται η ΕΠΟ, εξαρτάται από ΕΠΣ, που κάποιες εύκολα επηρεάζονται και αυτοί ψηφίζουν για την προεδρία της ΕΠΟ. Τα τελευταία χρόνια έχει βελτιωθεί, η σημερινή διοίκηση είναι καλύτερη. Δεν έχουμε μέρος εμείς σε αυτή, αλλά ομολογώ πως είναι καλύτερη.

Δεν έχω διάθεση να διεκδικήσω κάτι από το παρασκήνιο. Δεν θα πάω να λαδώσω, να απειλήσω ή να απαγάγω. Υπήρχαν ενδείξεις που οικογένειες ψηφοφόρων στις ΕΠΣ είχαν αποκλειστεί η απειληθεί. Η Δικαιοσύνη δεν έκανε πάλι τίποτα, υπάρχουν γεγονότα και θα τα βρει κανείς αν ψάξει. Εμείς σε αυτή τη διαδικασία δεν μπαίνουμε.

Δεν είναι κάτι που έμαθα τώρα. Το έβλεπα εδώ και πολλά χρόνια. Πριν έρθει ο κ.Κόκκαλης, όταν κατηγορούσαν τον Παναθηναϊκό ότι έλεγχε τις καταστήσεις, τα πρωταθλήματα μοιράστηκαν. Μετά ήρθε ένας άλλος τρόπος και κερδίζει μόνο ο Ολυμπιακός. Θυμάστε Παπουτσέλη κι άλλα ακραία πράγματα. Γιατί άδειασαν τα γήπεδα; Γιατί έγιναν ακραίοι οι οργανωμένοι; Γιατί αισθανόντουσαν αδικημένοι. Εμείς οι Παναθηναϊκός αισθανόμαστε έτσι τις τελευταίες δεκαετίες. Το ίδιο ισχύει και στην χώρα. Θα μπορούσα να μαζέψω στοιχεία για να σας το δείξω. Υπήρξε κασέτα που ο Κόκκαλης εξαγόρασε διευθυντή της ΔΕΗ και αθωώθηκε.

Πάντα πίστευα ότι η διαφθορά αντιμετωπίζεται με τη διαφάνεια. Σήμερα υπάρχουν Μέσα που φωτίζουν τη διαφθορά. Τα περισσότερα πια βγαίνουν στη φόρα. Είχα έναν φίλο δικηγόρο, αρχηγό κόμματος, που μου είχε πει ότι τα σαπρόφυτα όταν τα φωτίζεις συρρικνώνονται. Πιστεύουμε στην ανάδειξη της διαφθοράς, στην προσπάθεια να αναδείξουμε τι συμβαίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Δεν υπήρξε ποτέ σύμπλευση. Καμία. Στην Ιταλία η Γιουβέντους υποβιβάστηκε βάσει των αθλητικών κανόνων ενώ ποινικά όλοι αθωώθηκαν. Εκεί πρέπει να έχεις απόλυτη βεβαιότητα. Εγώ δεν είχα τέτοια βεβαιότητα και ούτε θυμόμουν τις ημερομηνίες περίεργων παιχνιδιών.

Στο αθλητικό δικαστήριο δεν τιμωρήθηκε ο Ολυμπιακός και τα είπαμε. Μόνο ο κύριος Μπέος πήγε φυλακή για προηγούμενο σκάνδαλο. Τα είπαμε με απόλυτη πίστη και βεβαιότητα γιατί είχαμε ισχυρές ενδείξεις. Είναι δύσκολη η απόδειξη ενός στημένου αγώνα. Όταν όμως υπάρχουν ενδείξεις ο παράγοντας τιμωρείται».

«Καρφιά» σε Γιοβάνοβιτς, Ολυμπιακό

«Φτάσαμε στο σημείο να χρειάζεται να κερδίζουμε τον Ολυμπιακό για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός δεν πιστεύει στο fair play, δεν υπάρχει αμφιβολία. Μας έδωσαν μόνο μία μέρα παράταση. Υπήρχε κανονισμός ότι η Super League ήταν υποχρεωμένη να δώσει περισσότερες ημέρες, είχα πει στον κύριο Γιοβάνοβιτς ότι θα προσπαθούσαμε να προσκομίσουμε πιστοποιητικά ότι έχουμε κόβιντ και να πάρουμε κι άλλη μέρα. Πήρα τηλέφωνο τον κύριο Γιοβάνοβιτς, αλλά μου είπε ότι τα παιδιά είναι έτοιμα να παίξουν και δεν θέλουμε να πάει το ματς Τετάρτη. Παρακάλεσα τον κύριο Μπουτσικάρη και του είπα να μιλήσει στον κύριο Γιοβάνοβιτς και να του πει ότι θα είχε και ποινική ευθύνη αν κάποιος παίκτης αρρώσταινε, όμως δεν άλλαζε γνώμη. Υπήρξαν κακές διαιτησίες, αν δεν είχαν υπάρξει ενδεχομένως να είχαμε κερδίσει το πρωτάθλημα. Και κλάπηκε και χάθηκε εκείνο το πρωτάθλημα.

Μου είχε πει ότι δεν πρέπει ένας προπονητής να κάθεται 3-4 χρόνια, γιατί δεν μπορεί να εμπνεύσει τους παίκτες. Την κάτω βόλτα την πήραμε όταν πήγαμε στην Κύπρο, εμείς πήγαμε σε εξάστερο και κάναμε διακοπές. Γυρίζοντας αρχίσαμε να το χάνουμε το ένα μετά το άλλο. Τα αποτελέσματα δεν ήταν καλά. Είχε χαθεί η μαγεία και ήταν δύσκολο να γυρίσει το κλίμα. Επιχείρησα ένα σοκ ν' αλλάξω τον προπονητή, έφερα τον Τερίμ εγώ. Κανείς άλλος δεν είχε ανάμειξη.

Τις επιλογές μεταγραφικά τις έκανε ο Γιοβάνοβιτς. Εγώ πήρα δικτατορικά τον Μαντσίνι και κατά κάποιον τρόπο τον επέβαλα στην ομάδα. Δεν ήθελε να ξοδέψει χρήματα στις μεταγραφές ο Γιοβάνοβιτς. Τώρα οι αποφάσεις θα έχουν την έγκριση του Μπενίτεθ. Τον Τεττέη τον πήρα εγώ. Δεν υπήρχε ο Μπενίτεθ τότε».

Ο υποψήφιος αγοραστής και η τιμή πώλησης

«Υπάρχει μόνο ένας επιχειρηματίας που μας έδωσε κάποτε 1 εκατ. ευρώ και συμβάλλει κάθε χρόνο με χορηγίες εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και αυτός είναι ο μοναδικός που έχει κάνει κάτι. Δεν έχουν εκπληρωθεί οι στόχοι για να δώσω τον Παναθηναϊκό. Παρά τα λάθη, έχω αποκτήσει βασικές γνώσεις κι εμπειρίες που είναι δύσκολο ένας νέος επενδυτής να τις αποκτήσει. Θα ήταν ατυχές να γίνει κάτι τέτοιο τώρα. Αν ερχόταν ένας οργανισμός που θα μπορούσε να τρέξει τον Παναθηναϊκό καλύτερα από εμένα, θα τον έδινα. Δεν είναι θέμα τιμής. Δεν ξέρω τι θα έκανα με τα χρήματα, αν θα τα έδινα στον Παναθηναϊκό».

«Δεν πέσαμε στην 4η κατηγορία»

«Η προσφορά μου είναι ότι δεν υποβιβαστήκαμε στην τέταρτη κατηγορία και διατηρήσαμε την αξιοπρέπειά μας. Όσον αφορά τα λάθη, τα λάθη ήταν ο κύριος Στραματσόνι, δημιουργήθηκε κόστος στην ομάδα, και άλλα λάθη πριν, όπως το θέμα του κυρίου Γιοβάνοβιτς. Αν γύριζα τον χρόνο πίσω, θα ήμουν πιο μαζεμένος στα οικονομικά. Αν είχα την τωρινή μου εμπειρία, θα είχα αποφύγει πολλά λάθη. Η εκ των υστέρων κρίση είναι πολύ εύκολη.

Ο Βαρδινογιάννης, η Ραφήνα και η Μύκονος

Για το αν υπάρχει σχέση με τον προηγούμενο ιδιοκτήτη, την οικογένεια Βαρδινογιάννη. «Δεν υπάρχει καμία σχέση».

Για όσους ζητούν την αποχώρησή του: «Η μεγαλύτερη προσφορά μου είναι ότι διατήρησα τον Παναθηναϊκό σε ένα πολύ ή σχετικά ανταγωνιστικό επίπεδο. Δεν βρεθήκαμε να παίζουμε με τη Ραφήνα ή την Μύκονο όπως έγινε με μια άλλη ομάδα. Δεν υπήρξε ποτέ πρόταση από κάποιον με χρήματα ή εμπειρία να διοικήσει τον Παναθηναϊκό. Έχω πλέον τη δυνατότητα μαθαίνοντας από τα λάθη μου.

Για το πρωτάθλημα: «Χθες είχα μια μεγάλη συνάντηση με τη Θύρα 13. Ήταν πολύ εποικοδομητική. Δόθηκαν αμοιβαίες εξηγήσεις και ελπίζω να αμβλυνθούν αυτές οι γωνίες ώστε να γίνει ανταγωνιστικός ο Παναθηναϊκός και να κερδίσει σύντομα το πρωτάθλημα. Έχω συνηθίσει τις αποδοκιμασίες, σε μεγάλο βαθμό δικαιολογώ την κριτική αν και μερικές φορές γίνεται με ακραίο τρόπο. Λάθη έχω κάνει πολλά, αλλά έχω μάθει από αυτά. Έχω αποκτήσει πολλές εμπειρίες στο ποδόσφαιρο, γι' αυτό αποφάσισα να έχω πιο εμφανή παρουσία. Βρήκα συνεργάτες υψηλού επιπέδου και στόχος είναι να κερδίζουμε το πρωτάθλημα κάθε χρόνο. Και το φετινό θα το διεκδικήσουμε.

Προφανώς όταν αλλάζω στελέχη στην ΠΑΕ σημαίνει είτε ότι δεν ήταν ικανοποιημένοι με μένα ή εγώ με εκείνους. Το κριτήριο όσον αφορά στα στελέχη, ήταν ένα: ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να κερδίσει το πρωτάθλημα. Όλες οι επιλογές ήταν προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση».

Τα λάθη

«Δεν μου είναι ευχάριστο να μιλάω δημοσίως, αλλά κατέληξα στο συμπέρασμα ότι σαν πρόεδρος του Παναθηναϊκού από εδώ και πέρα πρέπει να το κάνω και γι' αυτό το κάνω. Δεν με χαροποιεί, αλλά θα το κάνω από εδώ και πέρα γιατί είναι υποχρέωσή μου. Το πρώτο λάθος που αναγνωρίζω είναι ότι πρεπε να είμαι πιο σφιχτός και να μην είμαι πιο αισιόδοξος στις προβλέψεις μου. Το δεύτερο μεγαλύτερο λάθος ήταν που έφυγε ο κύριος Γιοβάνοβιτς».

Η σχέση με τον Κομπότη

«Ακολουθώ μια συμβουλή της Μάργκαρετ Θάτσερ. Δεν διαβάζω αρνητικές ειδήσεις. Ρόλο στην ΠΑΕ δεν είχε ο Κομπότης. Είναι ποδοσφαιρικός φίλος. Μας φέρθηκε με σεβασμό. Έχει γνώσεις, έχει εμπειρία. Ανταλλάσσουμε ιδέες. Ίσως είναι ο πιο έμπειρος πρόεδρος ΠΑΕ στο ελληνικό πρωτάθλημα σήμερα. Δεν έχει τέτοια σχέση ο κ. Κομπότης. Εμάς μας χτυπάνε πολύ εύκολα. Λένε πράγματα άλλα αληθινά και άλλα μη αληθινά. Δεν μας αντιμετωπίζετε οι δημοσιογράφοι πάντα με συμπάθεια».

Πιο ενεργός ρόλος

«Κάποτε έπρεπε να αποφασίσω να μιλήσω. Αποφάσισα να έχω πιο εμφανή παρουσία από εδώ και πέρα στον Παναθηναϊκό».

Το πλάνο με τα νέα στελέχη

«Θα το δούμε αν θα το πιστέψει ο κόσμος. Ο μοναδικός μου στόχος είναι ο Παναθηναϊκός να πάρει το πρωτάθλημα. Δεν κατέστη δυνατό και θα το αναλύσουμε. Ο Μπαλντίνι είναι υψηλού επιπέδου σύμβουλος, όπως και ο Κορόνα που θα έρθει την Τρίτη. Με βοήθησε να γνωρίσω τον κύριο Μπενίτεθ, τον κύριο Κορόνα και φυσικά τον κύριο Κοτσόλη. Μέχρι στιγμής άκουγα τις συμβουλές των προπονητών και των τεχνικών διευθυντών και αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Ελπίζω αυτή τη φορά να είμαστε πιο τυχεροί και αποτελεσματικοί».

Πως θα ένιωθε στη θέση ενός οπαδού του Παναθηναϊκού

«Θα είχα επιφυλάξεις και ελπίδες. Φίλαθλος είμαι κι εγώ. Μπήκα στον Παναθηναϊκό λόγω έλλειψης άλλου προσώπου, ήθελα να διοικηθεί ο Παναθηναϊκός από τους οπαδούς του. Αυτό για πολλούς λόγους απέτυχε παταγωδώς. Ο Παναθηναϊκός έχει 2 εκατομμύρια οπαδούς στην Ελλάδα, από τους οποίους οι 500 χιλιάδες είναι μπετόν και από τους οποίους οι 100 χιλιάδες ξοδεύουν 500 ευρώ. Αυτό το εγχείρημα απέτυχε, ανέλαβα εγώ και έτσι έχουμε προχωρήσει από τότε. Δεν ήταν η πρόθεσή μου να αγοράσω τον Παναθηναϊκό, είχε πολλά χρέη η ομάδα με ένα ακριβό ρόστερ που δεν συμβάδιζε με τα χρέη που είχε τότε».

Ο Σόουζα και ο Τερίμ

«Εγώ ζήτησα από τον κύριο Γιοβάνοβιτς να αποχωρήσει, δεν είχα καμία εισήγηση για κάτι τέτοιο. Όλες οι εισηγήσεις ήταν να μείνει, εγώ είχα ανησυχία ότι δεν θα κερδίζαμε το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα είναι αυτοσκοπός του Παναθηναϊκού και άλλαξα τον προπονητή. Θα παίρναμε τον Πάολο Σόουζα, όμως είχε επιφυλάξεις με κάποιους παίκτες, τον Αράο και καναδυό ακόμα. Τυχαία μιλώντας με τον Ατζούν, μου είπε για τον Τερίμ, ότι είναι λίγο περίεργος αλλά για δύο χρόνια θα είναι μια χαρά. Δυστυχώς μετά από λίγους μήνες ξέφυγε το πράγμα. Αν θα έπαιρνα ξανά την ίδια απόφαση, όχι, αλλά είναι αυτοσκοπός το πρωτάθλημα και πήρα μία απόφαση που θεωρούσα ότι θα μας βοηθούσε να το κατακτήσουμε».

Η Θύρα 13

«Βασικό στοιχείο για να κερδίσεις το πρωτάθλημα είναι να είναι ενωμένοι οι οπαδοί. Χθες είχα συνάντηση με τη Θύρα 13, που ήταν εποικοδομητική. Αν εκτιμάτε ότι άργησα να το κάνω, ίσως να έχετε δίκιο, έπρεπε να το είχα κάνει νωρίτερα».

Οι μεταγραφές του Παπαδημητρίου

«Υπήρχε μία έντονη αντιπάθεια στο πρόσωπό του, όμως είναι άδικο αυτό που λέγεται. Οι περισσότερες μεταγραφές του πέτυχαν. Έκανα λάθη προσωπικά».

Ο Παναθηναϊκός στο νέο γήπεδο το 2027

«Κάθε ομάδα χρειάζεται χρόνο. Δεν μπορώ να πω πόσο. Τον Ιανουάριο θα ενισχύσουμε την ομάδα εκεί που θα εισηγηθεί ο προπονητής και ο τεχνικός διευθυντής. Νομίζω ότι από ότι μου είπε ο κ. Μπενίτεθ ένα απο τα θέματα είναι πως οι παίκτες έχουν γυμναστεί πολύ, αλλά με λάθος τρόπο. Ο κ. Μπενίτεθ έχει έναν καταπληκτικό γυμναστή, ασχολούμαι με θέματα υγείας, με έχει εντυπωσιάσει. Η προπόνηση που έγινε το καλοκαίρι είχε πολλή δύναμη, αλλά όχι ταχύτητα και ανοίγματα. Τον Μάιο του 2027 ολοκληρώνεται το νέο μας γήπεδο, λίγα χιλιόμετρα μακριά από την Ακρόπολη. Μέχρι τότε πρέπει ο Παναθηναϊκός να είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Στον αθλητισμό όμως ποτέ δεν είσαι μόνος.

Υπάρχει μια τεράστια αλλαγή, έρχεται το γήπεδο. Έ«χει σκεφτεί κανείς πόσα έσοδα πήρε ο Ολυμπιακός από το 2004 που του έφτιαξαν το γήπεδο; Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει έναν πολύπλευρο ανταγωνισμό. Δεν ήταν μόνο η διαιτησία, ήταν και η ευνοϊκή μεταχείριση. Ο Ολυμπιακός είχε τεράστια έσοδα. Αντιμετωπίζαμε έναν πάμπλουτο Ολυμπιακό με καινούριο γήπεδο και τον φέραμε πολλές φορές σε δύσκολη θέση. Στόχος μου είναι να γίνει βιώσιμος ο Παναθηναϊκός. Κάποια στιγμή είτε δεν θα υπάρχω είτε δεν θα μπορώ, οπότε ο σύλλογος να μπορεί να αντέξει.

Δεν μπορεί να πεις ζήτω ο Βοτανικός όταν είναι σε φάση συζητήσεων για να πάρεις ό,τι καλύτερο μπορείς. Υπήρχε μεγάλη αγάπη στην Λεωφόρο. Είχαμε κάνει μια προσπάθεια, είχε αλλάξει και ο νόμος για να επεκταθεί το γήπεδο πάνω από τα πεζοδρόμια, αλλά η χωρητικότητα πήγαινε μόνο μέχρι 21.000.

Όταν εμφανίστηκε ο Βοτανικός, ευχαριστώ την κυβέρνηση και τους δύο δημάρχους, τότε προσπαθήσαμε να διαπραγμευτούμε τους καλύτερους δυνατούς όρους. Δεν θα το λένε Βοτανικό, αλλά δεν μπορώ να πω κάτι ακόμα.

Οι εγκαταστάσεις στο Κορωπί είναι του Παναθηναϊκού. Για κάποιους λόγους νομικούς και κάποια πράγματα δεν έχουμε ολοκληρωθεί ακόμα, αλλά δεν έχει αλλάξει η πρόθεση. Στην επέκταση αγοράζουμε συνέχεια γη. Θα βάλουμε κι άλλα γήπεδα. Υπάρχει σκέψη για να κάνουμε και κάτι με τον Ερασιτέχνη, αλλά δεν θέλω να αποκαλύψω κάτι ακόμα».

Ο ελληνικός κορμός

«Το πρώτο πράγμα που μου είπε ο κύριος Μπαλντίνι είναι ότι κάναμε ένα λάθος. Μου είπε πως πρέπει έχουμε έναν κορμό με Έλληνες παίκτες, αν πάρεις ξένους συνήθως αυτοί έρχονται για τα χρήματα και είναι πολύ δύσκολο να τους πουλήσεις μετά. Έχουμε κάνει λάθη στο παρελθόν, έχουμε πληρώσει πολλά χρήματα και δεν έχουμε πάρει αποτελέσματα. Η στρατηγική μας είναι ελληνικός κορμός με ορισμένες εξαιρετικές μεταγραφές ξένων».

Το τράβηγμα της πρίζας

«Τον Αύγουστο του 2016 η κυβέρνηση Τσίπρα μου πάγωσε όλους τους λογαριασμούς με εισαγγελική απόφαση. Η καταστροφή ήταν με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά μέρος της ήρθε και λόγω της αρχικής διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είχα καθόλου έσοδα. Τον ΣΠΟΡ FM όταν τον πήρα χρώσταγε αρκετά χρήματα στους υπαλλήλους, κάναμε χρόνια να τον ξεχρεώσουμε. Στον Παναθηναϊκό δεν τραβήχτηκε ποτέ η πρίζα, ήλπιζα ότι κάποιος θα εμφανιζόταν αν έλεγα φεύγω. Όλες μου οι επιχειρήσεις υπέστησαν τότε μεγάλες ζημιές. Δεν τραβήχτηκε η πρίζα στον Παναθηναϊκό, καθυστερήσαμε λίγο κάποιους μισθούς, ρυθμίσαμε τα χρέη με τους ποδοσφαιριστές.

Ήταν η αιχμή του δόρατος. Πληρώναμε φόρους, δεν ζητήσαμε να μην πληρώσουμε, θέλαμε διακανονισμό. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Δυστυχώς δεν μας έδωσαν τη δυνατότητα. Δεν ήταν ότι δεν έβαζα λεφτά. Τα πάντα έχουν πληρωθεί. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε το σύνολο των εξόδων, το οποίο δεν θυμάμαι τώρα.



Οι ποδοσφαιριστές ξέρανε ότι αν έκαναν κάποια καταγγελία θα μπορούσαν να πληρωθούν αμέσως, γιατί αλλιώς υπήρχε τιμωρία -6. Υπήρχε ένας Ταϊλανδός, δεν ευδοκίμησε παρόλο που είχε δώσει προκαταβολή, πήγα στον κύριο Δημήτρη Γιαννακόπουλο με τον οποίο έχουμε άριστη σχέση και τον ευχαριστώ για όσα έχει κάνει στο μπάσκετ. Έκανα έκκληση να βρεθεί κάποιος άλλος και δεν βρέθηκε κανένας. Ούτε 10, ούτε 5 εκατομμύρια δεν μου έχει πει κανείς, είναι τρομερό αυτό που γίνεται με τα fake news».

Η παραδοχή αποτυχίας

«Αν δεν έχεις πάρει το πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό, αυτό είναι επιχειρηματική αποτυχία. Ο κύριος Στραματσόνι ήταν λανθασμένη επιλογή, όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Ξοδεύτηκαν χρήματα για να φτιαχτεί μία καλή ομάδα, να πάμε στο Champions League και να βγούμε από το αδιέξοδο. Δυστυχώς αποτύχαμε. Χωρίς ρίσκα δεν πετυχαίνεις τίποτα. Να μην προσπαθήσω να πάρει ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα; Τι να κάνω; Να έχω μόνο παίκτες από την Ακαδημία; Μέχρι τώρα δεν έχουμε κερδίσει το πρωτάθλημα και αυτό είναι αποτυχία».

Η Ακαδημία

«Είχαμε πολλές δυσκολίες να αντιμετωπίσουμε. Όταν δίνεις μάχη επιβίωσης, δεν μπορείς να κάνεις ό,τι κάνεις όταν τα έχεις λύσει αυτά. Για να αντιμετωπίσεις 180 εκατ. χρέη θέλει χρόνο. Έχω αναλάβει τις ευθύνες μου. Δεν ήταν ούτε από έλλειψη προσπάθειας, ούτε από έλλειψη επιθυμίας, το ότι δεν είχαμε ρίξει βάρος στην Ακαδημία.

Στόχος είναι πρωτάθλημα, βιωσιμότητα, καινούργιο γήπεδο. Ήδη ο Παναθηναϊκός έχει το καλύτερο προπονητικό κέντρο στην Ελλάδα, τα περισσότερα γήπεδα. Έχουμε ενισχύσει την ηγεσία των Ακαδημιών μας. Μέλος της βιωσιμότητας του Παναθηναϊκού είναι οι Ακαδημίες, που υπέστησαν πολλά προβλήματα λόγω των οικονομικών δυσκολιών του 2017 και του 2018».

Ο Λάμπρου και ο Παντελίδης

«Δυστυχώς πολλά παιδιά παρασύρονται από μάνατζερ που έχουν δικούς τους στόχους ή σκοπούς. Τον Λάζαρο Λάμπρου ήθελα να τον κρατήσω. Του είπαν ότι θα πάει στην Ιταλία και γι' αυτό το παιδί δεν έκανε καριέρα και παίζει στον Βόλο, αν είχε μείνει θα είχε πάει καλύτερα. Ο Παντελίδης δεν ξέρω γιατί έφυγε και δεν έπρεπε να φύγει. Ένα από τα λάθη που έχω κάνει ήταν η στελέχωση της Ακαδημίας φέτος, υπήρχαν απώλειες και έγιναν και κάποια άλλα πράγματα».

Ο Βιτόρια και ο Αλόνσο

«Το καλοκαίρι δαπανήθηκαν πολλά χρήματα, ασχέτως αν ήταν αναποτελεσματικές οι μεταγραφές. Είχαμε δίλημμα αν έπρεπε να αλλάξουμε τον Βιτόρια το καλοκαίρι. Βασικός λόγος που δεν το κάναμε είναι ότι δεν είχε κάνει προετοιμασία ο ίδιος την προηγούμενη χρονιά, καθώς τότε ήταν ο Αλόνσο, μία ατυχής επιλογή πραγματικά.

Στόχος με τον Βιτόρια ήταν να πετύχουμε καλή πορεία στην Ευρώπη, αρχικά. Αυτό σε έναν βαθμό το πετύχαμε, μετά δεν προχώρησε καλά η ομάδα. Ο Βιτόρια είχε τα προσόντα και το βιογραφικό για τον Παναθηναϊκό, είχε κερδίσει πρωταθλήματα στην Μπενφίκα. Δεν ήταν ατυχής επιλογή, όπως ο Αλόνσο, που ήταν δική μου ευθύνη. Προσπαθούσαμε να βρούμε έναν προπονητή που να είναι ανερχόμενος και να μην έχει φτάσει σε πολύ υψηλό επίπεδο, καθώς δεν έχουμε και το πιο ελκυστικό πρωτάθλημα».