Γιάννης Αλαφούζος: Η αντίδραση του Καραπαπά
Ο μεγαλομέτοχος του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος στη μεγάλη του συνέντευξη στον ΣΚΑΪ τόνισε ότι ο Ολυμπιακός δεν πιστεύει στο fair play.
Ο αντιπρόεδρος των ερυθρόλευκων Κωνσταντίνος Καραπαπάς απάντησε με αναρτήσεις στο instagram στον Αλαφούζο. Αρχικά, είχε μία φωτογραφία του Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ, ο οποίος πέτυχε το γκολ στο ντέρμπι της σεζόν 2022-23, όπου ο Παναθηναϊκός έχασε 1-0 και μαζί και το πρωτάθλημα.
Στη συνέχεια αποκάλεσε τον Αλαφούζο, τον πιο αποτυχημένο πρόεδρο όλων των εποχών, ευχήθηκε την παραμονή του στο τριφύλλι και συνόδευσε το μήνυμα με φωτογραφία του Χουάνκαρ, εξαιτίας της διακοπής του ντέρμπι τη σεζόν 2023-24...
Δείτε τις αναρτήσεις του Καραπαπά
