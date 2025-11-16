Τι είπε ο Γιάννης Αλαφούζος για την «εποχή Κόκκαλη» στο ποδόσφαιρο

Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος αναφέρθηκε στην εποχή του Σωκράτη Κόκκαλη στο ποδόσφαιρο.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν έχει αντιληφθεί για στημένα ματς ή εύνοια του ισχυρού, ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος υποστήριξε:

«Και τα δύο. Δεν είναι κάτι που έμαθα τώρα. Το έβλεπα εδώ και πολλά χρόνια. Πριν έρθει ο κ.Κόκκαλης, όταν κατηγορούσαν τον Παναθηναϊκό ότι έλεγχε τις καταστήσεις, τα πρωταθλήματα μοιράστηκαν. Μετά ήρθε ένας άλλος τρόπος και κερδίζει μόνο ο Ολυμπιακός. Θυμάστε Παπουτσέλη κι άλλα ακραία πράγματα. Γιατί άδειασαν τα γήπεδα; Γιατί έγιναν ακραίοι οι οργανωμένοι; Γιατί αισθανόντουσαν αδικημένοι. Εμείς οι Παναθηναϊκοί αισθανόμαστε έτσι τις τελευταίες δεκαετίες. Το ίδιο ισχύει και στην χώρα. Θα μπορούσα να μαζέψω στοιχεία για να σας το δείξω. Υπήρξε κασέτα που ο Κόκκαλης εξαγόρασε διευθυντή της ΔΕΗ και αθωώθηκε».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Η διαφθορά αντιμετωπίζεται μ' ένα τρόπο. Με την διαφάνεια. Σήμερα υπάρχουν πολλά Μέσα που φωτίζουν την διαφθορά κι αυτός είναι ένας που έχει περιοριστεί. Τα περισσότερα πράγματα βγαίνουν πλέον στην φόρα. Είχαν έναν φίλο αρχηγό κόμματος, όχι δεξιού και είχε πει ότι όταν την φωτίζεις την διαφθορά συρρικνώνεται. Εμείς πιστεύουμε πολύ σ' αυτό».

Για το αν έχει αποδείξεις, σχολίασε: «Έχω πολλές ενδείξεις και όλη η Ελλάδα έχει δει την δυσλειτουργία στην τιμωρία των ενόχων. Όποιος δεν τον βλέπει είναι μάλλον τυφλός».