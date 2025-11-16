Ο Γιάννης Αλαφούζος αναφέρθηκε στο νέο γήπεδο.

Σε ερώτηση που έθεσε ο διευθυντής του Gazzetta Δημήτρης Κωνσταντινίδης, για τον ορίζοντα που έχει θέσει ο Γιάννης Αλαφούζος για να πετύχει το νέο πλάνο, στάθηκε στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού:

«Κάθε ομάδα χρειάζεται χρόνο. Δεν μπορώ να πω πόσο. Τον Ιανουάριο θα ενισχύσουμε την ομάδα εκεί που θα εισηγηθεί ο προπονητής και ο τεχνικός διευθυντής. Νομίζω ότι από ότι μου είπε ο κ. Μπενίτεθ ένα απο τα θέματα είναι πως οι παίκτες έχουν γυμναστεί πολύ, αλλά με λάθος τρόπο. Ο κ. Μπενίτεθ έχει έναν καταπληκτικό γυμναστή, ασχολούμαι με θέματα υγείας, με έχει εντυπωσιάσει.

Η προπόνηση που έγινε το καλοκαίρι είχε πολλή δύναμη, αλλά όχι ταχύτητα και ανοίγματα. Τον Μάιο του 2027 ολοκληρώνεται το νέο μας γήπεδο, λίγα χιλιόμετρα μακριά από την Ακρόπολη. Μέχρι τότε πρέπει ο Παναθηναϊκός να είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Στον αθλητισμό όμως ποτέ δεν είσαι μόνος.

Αυτό, λοιπόν, κανείς επιχειρηματίας δεν μπορεί να το ξέρει. Υπάρχει μια τεράστια αλλαγή, έρχεται το γήπεδο. Έχει σκεφτεί κανείς πόσα έσοδα πήρε ο Ολυμπιακός από το 2004 που του έφτιαξαν το γήπεδο; Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει έναν πολύπλευρο ανταγωνισμό. Δεν ήταν μόνο η διαιτησία, ήταν και η ευνοϊκή μεταχείριση. Ο Ολυμπιακός είχε τεράστια έσοδα. Αντιμετωπίζαμε έναν πάμπλουτο Ολυμπιακό με καινούριο γήπεδο και τον φέραμε πολλές φορές σε δύσκολη θέση. Στόχος μου είναι να γίνει βιώσιμος ο Παναθηναϊκός. Κάποια στιγμή είτε δεν θα υπάρχω είτε δεν θα μπορώ, οπότε ο σύλλογος να μπορεί να αντέξει».