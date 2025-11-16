Τα «καρφιά» του Γιάννη Αλαφούζου για τον Γιοβάνοβιτς και τον Ολυμπιακό.

Ο μεγαλομέτοχος του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος στις ερωτήσεις για το χαμένο πρωτάθλημα του 2023 και το διαζύγιο με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ήταν καυστικός.

Αναλυτικά όσα είπε για τον Σέρβο τεχνικό, ενώ αποκάλυψε και τι έγινε με τον Μαντσίνι:

«Φτάσαμε στο σημείο να χρειάζεται να κερδίζουμε τον Ολυμπιακό για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός δεν πιστεύει στο fair play, δεν υπάρχει αμφιβολία. Μας έδωσαν μόνο μία μέρα παράταση. Υπήρχε κανονισμός ότι η Super League ήταν υποχρεωμένη να δώσει περισσότερες ημέρες, είχα πει στον κύριο Γιοβάνοβιτς ότι θα προσπαθούσαμε να προσκομίσουμε πιστοποιητικά ότι έχουμε κόβιντ και να πάρουμε κι άλλη μέρα. Πήρα τηλέφωνο τον κύριο Γιοβάνοβιτς, αλλά μου είπε ότι τα παιδιά είναι έτοιμα να παίξουν και δεν θέλουμε να πάει το ματς Τετάρτη.

Παρακάλεσα τον κύριο Μπουτσικάρη και του είπα να μιλήσει στον κύριο Γιοβάνοβιτς και να του πει ότι θα είχε και ποινική ευθύνη αν κάποιος παίκτης αρρώσταινε, όμως δεν άλλαζε γνώμη. Υπήρξαν κακές διαιτησίες, αν δεν είχαν υπάρξει ενδεχομένως να είχαμε κερδίσει το πρωτάθλημα. Και κλάπηκε και χάθηκε εκείνο το πρωτάθλημα.

Ο Γιοβάνοβιτς μου είχε πει ότι δεν πρέπει ένας προπονητής να κάθεται 3-4 χρόνια, γιατί δεν μπορεί να εμπνεύσει τους παίκτες. Την κάτω βόλτα την πήραμε όταν πήγαμε στην Κύπρο, οι άλλες ομάδες πήγαν σε Ολλανδία, Αυστρία, εμείς πήγαμε σε εξάστερο και κάναμε διακοπές. Γυρίζοντας αρχίσαμε να το χάνουμε το ένα μετά το άλλο. Τα αποτελέσματα δεν ήταν καλά. Είχε χαθεί η μαγεία και ήταν δύσκολο να γυρίσει το κλίμα. Επιχείρησα ένα σοκ ν' αλλάξω τον προπονητή, έφερα τον Τερίμ εγώ. Κανείς άλλος δεν είχε ανάμειξη.

Τις επιλογές μεταγραφικά τις έκανε ο Γιοβάνοβιτς. Εγώ πήρα δικτατορικά τον Μαντσίνι και κατά κάποιον τρόπο τον επέβαλα στην ομάδα. Δεν ήθελε να ξοδέψει χρήματα στις μεταγραφές ο Γιοβάνοβιτς. Τώρα οι αποφάσεις θα έχουν την έγκριση του Μπενίτεθ. Τον Τεττέη τον πήρα εγώ. Δεν υπήρχε ο Μπενίτεθ τότε».