Ο άλλοτε άσος της ΑΕΚ μίλησε σε πολωνικό μέσο και αποκάλυψε πως βρίσκεται σε επαφές για ενδεχόμενη συνεργασία με τον Άρη.

Το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην Ελλάδα, έπειτα από 8 χρόνια και το πέρασμά του από την ΑΕΚ, εξετάζει σοβαρά ο Τόμας Πέκχαρτ.

Ο Τσέχος επιθετικός που αποτέλεσε μέλος της Ένωσης, αποκάλυψε σε πολωνικό μέσο πως βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Άρη, μιας και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα του Weszlo, ο 36χρονος και οι άνθρωποι των «κίτρινων» έχουν κάνει ορισμένες συζητήσεις, χωρίς να έχει παρθεί οριστική απόφαση.

Σημειώνεται ότι τελευταία ομάδα που αγωνίστηκε ήταν η Λέγκια Βαρσοβίας, ενώ με τη φανέλα της ΑΕΚ σκόραρε 15 φορές σε 48 ματς.

Οι δηλώσεις του Πέκχαρτ:

«Τις τελευταίες εβδομάδες έχει εμφανιστεί μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα, ο Άρης Θεσσαλονίκης. Ο Μανόλο Χιμένεθ, με τον οποίο συνεργάστηκα στην ΑΕΚ και στη Λας Πάλμας, έγινε προπονητής εκεί (σ.σ. στον Άρη). Δεν έχω πάρει επίσημη απόφαση, αλλά από την άλλη πλευρά, κρατάω την πόρτα ανοιχτή. Αν έρθει μια ενδιαφέρουσα προσφορά, θα είμαι ανοιχτός σε αυτήν».