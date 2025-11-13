Ο Άρης βρίσκεται σε μεταγραφικό mood έχοντας «φωνάξει» την πρόθεση πραγματοποίησης τεσσάρων προσθηκών και αυτή η διάθεση πηγάζει μέσα από την αξιολόγηση των καλοκαιριών μεταγραφών καθώς η πλειοψηφία δεν έχουν βγει είτε με αγωνιστικά κριτήρια είτε λόγω τραυματισμών.

Στο τελευταίο βρίσκεται και ο λόγος της επιφύλαξης που υπάρχει γι’ αρκετούς από τους παίκτες που προστέθηκαν στο ρόστερ το περασμένο καλοκαίρι. Πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι αυτές των Τάσου Δώνη, Κάρλες Πέρεθ οι οποίοι στο διάστημα των (περίπου) τεσσάρων μηνών παρουσίας τους στη Θεσσαλονίκη, πέρασαν περισσότερο χρόνο εκτός γηπέδου παρά εντός. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο πρώτος δεν έχει μετρήσει περισσότερα από 97 λεπτά συμμετοχής λόγω των διαδοχικών μυϊκών τραυματισμών. Τούτο έχει επηρεάσει την ψυχολογία του κι αυτό φάνηκε από το τελευταίο παιχνίδι – του Κυπέλλου – με το Αιγάλεω όπου έμεινε στον αγωνιστικό χώρο πιο πολύ απ’ όσο έπρεπε δοκιμάζοντας τις αντοχές του. Κανείς δεν αμφιβάλλει για το ποιοτικό επίπεδο του έμπειρου μεσοεπιθετικού, μέχρι στιγμής όμως, δεν έχει μπει στο σύνολο.

Αυτό επιχειρεί, πλέον, ο Κάρλες Πέρεθ ο οποίος αντιμετώπισε δύο σοβαρούς τραυματισμούς. Καθ’ υπερβολή, έγραψαν οι Ισπανοί για το ενδεχόμενο αγοράς των δικαιωμάτων του παίκτη (σ. σ. αυτό περιλαμβάνει το πλαίσιο συμφωνίας του Άρη με τη Θέλτα), προφανώς όμως δεν υπολόγισαν ότι ο Πέρεθ δεν έχει παίξει! Για την ακρίβεια, έχει πατήσει στο χορτάρι για μόλις 253 αγωνιστικά λεπτά κι ενώ θεωρείτο ότι θα αποτελούσε έναν από τους φυσικούς ηγέτες του γκρουπ. Καθώς επέστρεψε στη δράση, τώρα θα αξιολογηθεί η δική του περίπτωση.

Παρά τους διαδοχικούς τραυματισμούς του, ο Φρέντρικ Γένσεν έχει πάρει καλό βαθμό, περισσότερο λόγω της ικανότητάς του στην προσαρμογή σε διαφορετικούς αγωνιστικούς ρόλους. Ο Φινλανδός έχει παίξει από δεύτερο φορ έως και δεξιός full back. Παρά το σοβαρό λάθος του στον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης, ο Κώστας Γαλανόπουλος έχει ανταποκριθεί στις απαιτήσεις. Χρησιμοποιείται βέβαια σε άλλη θέση από αυτή που μπορεί να υπηρετήσει και μάλλον είναι άδικο να κριθεί για τη μη παροχή στοιχείων τα οποία εκ των πραγμάτων είναι αδύνατο να προσφέρει, όπως για παράδειγμα στον ρόλο του 10αριου.

Παραμένοντας σε αυτούς που έχουν αφήσει θετικό πρόσημο, το ίδιο ισχύει και για τους Νοά Σούντμπεργκ, Άλβαρο Τεχέρο. Ο πρώτος μπήκε καθυστερημένα στα παιχνίδια ενώ για τον δεύτερο ήδη έχει εκφραστεί ο Μανόλο Χιμένεθ λέγοντας ότι… «είναι ο καλύτερος full back που διαθέτει η ομάδα». Βάσει του ρόλου του στην ομάδα αλλά και με… ψεγάδι το ότι δεν έχει σκοράρει, ο Γιάννης Γιαννιώτας ανταποκρίνεται σ’ αυτόν της υποστήριξης ερχόμενος από τον πάγκο.

Πηγαίνοντας στον Ούρος Ράτσιτς, ο Σέρβος παρουσιάζει έντονες αυξομειώσεις στην απόδοσή του. Έχει κάνει εξαιρετικά παιχνίδια, υπήρξαν όμως κι αυτά στα οποία δεν φάνηκε ιδιαίτερα. Στη λίστα των παικτών που δεν έχουν ανταποκριθεί είναι οι Φαντιγκά, Άλβαρο, Μορουτσάν, Μισεουί όπως και ο Καντεβέρε με το ελαφρυντικό ότι ο επιθετικός από τη Ζιμπάμπουε είχε και συνεχίζει να έχει αρκετούς τραυματισμούς. Μέχρι στιγμής επίσης, δεν έχει κάνει τη διαφορά ο Μιγκέλ Αλφαρέλα.

Οι επιδόσεις των παικτών που αποκτήθηκαν το περασμένο καλοκαίρι είναι πρώτος λόγος της απαίτησης για μεταγραφές. Ο δεύτερος σχετίζεται με τις αντίστοιχες των παικτών που ήταν στην ομάδα. Σαν τον Χαμζά Μεντίλ αλλά και τον Πιόνε Σίστο στην αριστερή πλευρά της επίθεσης ή ακόμη τον Λίντσεϊ Ροζ στο κέντρο της άμυνας. Όπως εξάλλου έχει σχέση και με στοιχεία που δεν έχει ένα σύνολο 29 ποδοσφαιριστών, σαν αυτά που δύναται να προσφέρει ένας αυθεντικός αμυντικός χαφ που επίσης έχει ζητήσει ο Μανόλο Χιμένεθ.