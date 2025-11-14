Ολυμπιακός: Ξανά πρώτος ο Μουζακίτης που οδεύει προς το βραβείο «Golden Boy Web»
Ολοταχώς για την κατάκτηση του «Golden Boy Web» βρίσκεται ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος θα γίνει ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που το καταφέρνει στα χρονικά.
Ο 18χρονος χαφ του Ολυμπιακού τερμάτισε στην πρώτη θέση στους τρεις πρώτους γύρους και πλέον έχουμε μπει στον τέταρτο και τελευταίο πριν ανακοινωθεί ο νικητής του συγκεκριμένου βραβείου.
Παρότι ο Κενάν Γιλντίζ της Γιουβέντους αλλά και ο Αρντά Γκιουλέρ της Ρεάλ Μαδρίτης ξεκίνησαν δυναμικά στις πρώτες θέσεις, ο διεθνής ποδοσφαιριστής έκανε την... ανατροπή και οδηγεί εκ νέου την κούρσα στη βαθμολογία καθώς στις 117.884 ψήφους, έχει το 33,4%, που ισούται με 39.407 ψήφους.
Ο Τούρκος επιθετικός από την άλλη απέχει μόλις 118 ψήφους στη δεύτερη θέση ενώ ο Γκιουλέρ είναι στην τρίτη θέση με 27,2%.
Για να ψηφίσετε, μπείτε ΕΔΩ.
