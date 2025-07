Golden Boy Award: Η «Χρυσή Μπάλα» των wonderkids καθρεφτίζει το... αύριο του ποδοσφαίρου

Ήταν Οκτώβριος του 2003. Το τηλέφωνο του Μάσιμο Φράνκι χτυπά και ο ιδιοκτήτης της ιταλικής «Tuttosport» είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Η ανάγκη να βρεθεί γιατί διαφορετικό και καινούργιο έκανε τον Ιταλό δημοσιογράφο να φτάσει στην ιδέα του «Golden Boy».

Μία μοντέρνα εκδοχή του Troffeo Bravo και παρόμοια με τη «Χρυσή Μπάλα» του France Football. Ουσιαστικά, ο θεσμός είχε ως στόχο να βραβεύει στο τέλος του έτους το καλύτερο ταλέντο της χρονιάς μέσα από τις ψήφους δημοσιογράφων από τα κορυφαία ΜΜΕ της Ευρώπης.

20 years on from Rafael van der Vaart winning the first ever Golden Boy award at Ajax, his son now joins the same club. pic.twitter.com/krwqmwgCGu