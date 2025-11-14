Ο Γερεμέγεφ και τα 10 συμβόλαια του Παναθηναϊκού που λήγουν το καλοκαίρι

Ο Παναθηναϊκός έχει να διαχειριστεί 11 συμβόλαια που λήγουν μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν. Ο Γερεμέγεφ, τα βασικά «γρανάζια» και οι δανεικοί.

Διανύουμε την τελευταία διακοπή πριν από κεινη της εορτής των Χριστουγέννων και την έναρξη του μεταγραφικού παραθύρου, η οποία όμως σηματοδοτεί και το ξεκίνημα μίας ακόμη σημαντικής περιόδου.

Βλέπετε την 1η του Γενάρη δεν ξεκινούν μόνο οι μεταγραφές, αλλά μπαίνουν και στο τελευταίο εξάμηνό τους τα συμβόλαια που λήγουν το καλοκαίρι του 2026.

Στο διάστημα αυτό εκείνοι οι παίκτες θα μπορούν πλέον να συζητήσουν με όποια ομάδα το επιθυμούν, ώστε να εξετάσουν έτσι τις επιλογές που έχουν για τη συνέχεια της καριέρας τους, έχοντας το δικαίωμα να υπογράψουν μέχρι και προσύμφωνο αν το θελήσουν.

Πάμε, λοιπόν, να δούμε ποιοι είναι οι παίκτες του Παναθηναϊκού που μπαίνουν στην κρίσιμη αυτή περίοδο.

Ο Γερεμέγεφ που χαιρετάει και τα τέσσερα «γρανάζια»

Αρχικά ας ξεκινήσουμε από τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, το συμβόλαιο του οποίου ολοκληρώνεται στα τέλη του Δεκεμβρίου του 2025. Με τον Σουηδό επιθετικό υπήρξε μία συζήτηση το καλοκαίρι, όμως δεν επετεύχθη κάποια συμφωνία για να συνεχιστεί η συνεργασία, αφού τα «θέλω» των δύο πλευρών ήταν διαφορετικά, με αποτέλεσμα να παρθεί η απόφαση να χωρίσουν οι δρόμοι τους τον Δεκέμβριο. Την θέση του στο ρόστερ θα πάρει ο Τεττέη, που θα ενσωματωθεί τον Γενάρη από την Κηφισιά.

Έπειτα έχουμε τους παίκτες του βασικού ροτέισον της ομάδας, οι οποίοι μπαίνουν στο τελευτάιο εξάμηνο του συμβολαίου τους. Πρόκειται για τους Γιάννη Κώτσιρα, Φίλιπ Μλαντένοβιτς, Ντάνιελ Μαντσίνι και Φίλιπ Τζούρισιτς.

Προφανώς η αξιολόγηση του Ράφα Μπενίτεθ θα παίξει μεγάλο ρόλο, όμως είναι λογικό αυτή να χρειάζεται λίγο χρόνο ακόμα, αφού εκείνος βρίσκεται μικρό διάστημα στην ομάδα.

Κώτσιρας: Ο Έλληνας δεξιός μπακ αποτελεί τον πιο παλιό παίκτη στο ρόστερ των «πρασίνων» αφου ο φετινός του είναι ο 5ος χρόνος του στην ομάδα. Το καλοκαίρι που μας πέρασε εκείνος τέθηκε υπό αμφισβήτηση από τον Ρουί Βιτόρια, ωστόσο η κίνηση που είχε αποφασιστεί να γίνει για να αποκτηθεί παίκτης μπροστά του δεν προχώρησε (Μπουτά) κι έτσι κράτησε τον ρόλο του, αφού το «τριφύλλι» δεν στράφηκε σε κάποια εναλλακτική. Προφανώς το ελληνικό... διαβατήριο και τα χρόνια του στην ομάδα μετράνε υπέρ του ενώ και η εικόνα του στο χορτάρι ως δεύτερη λύση για το δεξί άκρο της άμυνας είναι καλή.

Μλαντένοβιτς: Στις αρχές του περασμένου καλοκαιριού υπέγραψε νέο μονοετές συμβόλαιο με την ομάδα ως μία επιβράβευση για το... κουπί που είχε τραβήξει καθ' όλη την διάρκεια της περασμένης σεζόν, μιας και η επιλογή του Μαξ δεν στέφθηκε από επιτυχία. Φέτος, ο Σέρβος δεν έχει την φανέλα του βασικού... σπίτι του, αφού έχει έρθει στην ομάδα ο Κυριακόπουλος και συναγωνίζεται μαζί του. Προς το παρόν ο Έλληνας βρίσκεται λίγο πιο μπροστά, όμως και ο Σέρβος αποτελεί πάντα μία αξιόπιστη λύση.

Τζούρισιτς: Τον περασμένο Γενάρη έβγαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο το οποίο θα τον κρατούσε στην ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2026. Μπορεί φέτος να μην έχει την συνέπεια στο σκοράρισμα που έδειχνε την περσινή σεζόν, ωστόσο είναι και πάλι πρώτος σκόρερ της ομάδας μαζί με τον Ζαρουρί. Τόσο οι Βιτόρια και Κόντης, όσο και ο Μπενίτεθ τον έχουν πάντα στα βασικά τους σχέδια, με τον Ισπανό να τον χρησιμοποιεί πλέον ξανα ως δεκάρι, μία θέση που είχε καιρό να αγωνιστεί, τουλάχιστον σ' αυτό το διάστημα που έλειπε ο Μπακασέτας. Η ηλικία του (33) αποτελεί έναν ανασταλτικό παράγοντα, αλλά η ποιότητά του είναι εκεί.

Μαντσίνι: Το καλοκαίρι παρέμεινε στην ομάδα ενώ ήταν διαθέσιμος προς παραχώρηση, αν βρισκόταν ένα κλαμπ που θα πλήρωνε το αντίτιμο που ζητούσε ο Παναθηναϊκός. Πλέον όμως είναι 5η επιλογή πίσω από τους Τετέ, Τζούρισιτς, Ζαρουρί και Πελίστρι. Είχε τη στιγμή του με την εκτέλεση πέναλτι στην Κρακοβία, στην οποία ευστόχησε κι έδωσε έτσι στην πρόκριση κόντρα στην Σαχτάρ, όμως δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την ώθηση που του έδωσε αυτή για να ανεβάσει... στροφές. Κάπως έτσι είναι πιθανό οι δρόμοι των δύο πλευρών να χωρίσουν και από τον Γενάρη, αν βρεθεί μία καλή προσφορά ενώ υπάρχει πάντα στην εξίσωση και ο Παύλος Παντελίδης, τον οποίο οι «πράσινοι» έχουν κλείσει από την Κηφισιά, όμως ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί το πότε θα έρθει.

Οι δανεικοί και οι τρεις νεαροί

Το καλοκαίρι λήγουν και τρία συμβόλαια δανεικών. Για τον Λαφόν δεν υπάρχει οψιόν αγοράς, οπότε ακόμα κι αν τελικά εκείνος ικανοποιήσει με την εικόνα του στο φινάλε της σεζόν, θα πρέπει να γίνει διαπραγμάτευση από το μηδέν.

Για τον Ρενάτο Σάντσες επίσης δεν υπάρχει οψιόν. Η παρουσία του μέχρι στιγμής έχει προκαλέσει προβληματισμό, αφού έχει ήδη βγάλει 2-3 μυϊκούς τραυματισμούς, που δεν τον αφήνουν να είναι «παρών» τακτικά για να βοηθάει την ομάδα. Όταν βρίσκεται στο χορτάρι και είναι καλά, βγάζει την αδιαμφισβήτητη ποιότητά του.

Όσο για τον Ζαρουρί, το συμβόλαιο του δανεισμού του μπορεί να λήγει το καλοκαίρι, ωστόσο υπάρχει υποχρεωτική οψιόν, η οποία έχει συμφωνηθεί και γι' αυτό υπάρχει κι ένα ήδη κλεισμένο νέο συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ από την 1η του Ιουλίου που θα γίνει τυπικά η μεταγραφή.

Ακόμη, στο τελευταίο εξάμηνο του συμβολαίου τους βρίσκονται και τρεις νεαροί ποδοσφαιριστές, οι οποίοι αυτή τη στιγμή παίζουν δανεικοί σε ομάδες της β' κατηγορίας.

Ο 21χρονος κεντρικός αμυντικός Θανάσης Προδρομίτης, που αγωνίζεται στην Athens Kallithea, ο 22χρονος εξτρέμ Χρήστος Κρυπαράκος, που παίζει δανεικός στον ΠΑΣ Γιάννινα και ο 21χρονος επιθετικός Τάσος Συμεωνίδης, ο οποίος είναι κι αυτός στον ΠΑΣ Γιάννινα.