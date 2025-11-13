Ένα βήμα για την επιστροφή του έκανε ο Γιάννης Κώτσιρας, αφού ξεκίνησε ατομικό πρόγραμμα. Τριήμερο ρεπό έδωσε ο Μπενίτεθ στους παίκτες.

Την τελευταία τους προπόνηση γι' αυτή την εβδομάδα έκαναν οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, αφού ο Ράφα Μπενίτεθ τους έδωσε ρεπό για να ξεκουραστούν Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή κι έτσι θα επιστρέψουν στο Κορωπί την Δευτέρα (17/11) για να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό (23/11).

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Απόντες ήταν οι διεθνείς Μπακασέτας, Σιώπης, Τσέριν, Ίνγκασον, Λαφόν, Πελίστρι, Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι, Μπρέγκου και Φικάι.

Όσον αφορά τους τραυματίες τώρα, ο Κώτσιρας ξεκίνησε ατομικό πρόγραμμα και εντάχθηκε στο γκρουπ των παικτών που ακολουθούν το δικό τους πρόγραμμα, όπου βρίσκονται οι Ντέσερς, Καλάμπρια, Σάντσες και Κώτσιρας. Θεραπεία έκανε ο Κυριακόπουλος.