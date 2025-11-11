Ο Σταύρος Σουντουλίδης αναλύει τα νούμερα του Γιάννη Κωνσταντέλια, τα συγκρίνει με τις προηγούμενες σεζόν και καταλήγει στο προφανές: ο «Ντέλιας» δεν είναι απλώς ο κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής της στιγμής, αλλά ο πιο επιδραστικός παίκτης του ΠΑΟΚ

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας κάνει το ελληνικό ποδόσφαιρο να χαμογελά ξανά . Η εκτόξευση των αριθμών, η επίδρασή του στον ΠΑΟΚ και το ταλέντο που δεν έχει ταβάνι

Οι φετινοί αριθμοί του δεν αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης — μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που ορίζει το παιχνίδι, ανεβάζει επίπεδο τον ΠΑΟΚ και ξαναδίνει στην μπάλα την αξία της έμπνευσης.

Ο «Ντέλιας» έκανε, για άλλη μια φορά, την ποδοσφαιρική Ελλάδα να υποκλιθεί στο ταλέντο του. Στη Λεωφόρο, στο ντέρμπι που βρήκε τον ΠΑΟΚ να γνωρίζει την πρώτη του ήττα στο φετινό πρωτάθλημα, ήταν αυτός που υπέγραψε μία στιγμή μαγείας – ένα γκολ που θα μείνει χαραγμένο στη μνήμη, όχι μόνο των φίλων του ΠΑΟΚ αλλά κάθε ουδέτερου φιλάθλου. Σχεδόν αυθόρμητα οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού σηκώθηκαν όρθιοι και χειροκρότησαν, αναγνωρίζοντας ότι όσα κάνει ο νεαρός μεσοεπιθετικός είναι αν μη τι άλλο εντυπωσιακά και πολύ ωραία στο μάτι.

Ζούμε, πράγματι, στη δική του εποχή. Ο Κωνσταντέλιας δεν είναι πια το «next big thing» του ελληνικού ποδοσφαίρου — είναι το παρόν του. Το παιδί που μεγάλωσε στο Βόλο, βγήκε από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και σήμερα κουβαλά στις πλάτες του μια ολόκληρη ομάδας. Το αγαπημένο παιδί της «ασπρόμαυρης» κερκίδας αποθεώνεται σ’ όλα τα ελληνικά γήπεδα: στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο Καραϊσκάκη, στο Ηράκλειο. Ο σεβασμός είναι καθολικός.

Οι αριθμοί που μιλούν για εκτόξευση

Αν το ταλέντο του ήταν πάντα αδιαμφισβήτητο, οι φετινοί του αριθμοί είναι απλώς εκρηκτικοί. Ο Κωνσταντέλιας έχει ήδη 7 γκολ και 5 ασίστ σε 17 παιχνίδια, σε όλες τις διοργανώσεις. Για να καταλάβει κανείς το μέγεθος της εξέλιξης, αρκεί να θυμηθεί την καλύτερη μέχρι φέτος σεζόν του, την πρωταθληματική του 2023-24, όταν σε 55 αγώνες είχε 14 γκολ και 9 ασίστ. Δηλαδή, χρειάστηκε μια ολόκληρη χρονιά για να πετύχει όσα φέτος πλησιάζει ήδη στο πρώτο τρίτο!

Η σύγκριση είναι αμείλικτη: το 2023-24 συμμετείχε σε ένα γκολ κάθε 193 λεπτά, φέτος το κάνει κάθε 114. Δηλαδή, σχεδόν σε κάθε αγώνα. Ο ρυθμός αποτελεσματικότητάς του έχει αυξηθεί κατά 69%, νούμερο που θα ζήλευαν ακόμα και επιθετικοί κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων. Κι όλα αυτά, από έναν ποδοσφαιριστή που δεν έχει ως βασική του αποστολή το σκοράρισμα.

Ο ρυθμός του ΠΑΟΚ περνάει από τα πόδια του

Η επίδρασή του στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ είναι απόλυτη. Ο ρυθμός της ομάδας εξαρτάται από το δικό του άγγιγμα, από τη δική του έμπνευση. Όταν ο Κωνσταντέλιας έχει τη μπάλα, όλα αποκτούν κατεύθυνση, ένταση, φαντασία. Οι κινήσεις των εξτρέμ, η ανάπτυξη από τον άξονα, η πίεση μετά την απώλεια, όλα ξεκινούν από αυτόν. Είναι το σημείο αναφοράς στο δημιουργικό παιχνίδι των «ασπρόμαυρων».

Κι αυτό που τον κάνει ακόμη πιο ξεχωριστό είναι το ποδοσφαιρικό του IQ. Ο Κωνσταντέλιας «διαβάζει» τη φάση πριν καν υπάρξει. Στο γκολ του απέναντι στον Παναθηναϊκό είχε ήδη σκεφτεί το τελείωμα προτού καν η μπάλα φτάσει στα πόδια του. Δεν αντιδρά, προνοεί. Αυτό είναι το χάρισμά του. Και είναι αυτό που τον κατατάσσει πια σε μια διαφορετική κατηγορία Ελλήνων παικτών, εκείνων που δεν απλώς παίζουν, αλλά δημιουργούν ποδόσφαιρο.

Πιο ώριμος, πιο ολοκληρωμένος, πιο ηγέτης

Η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τον «νεανικό» Κωνσταντέλια των προηγούμενων ετών είναι η ωριμότητα. Δεν βασίζεται πλέον μόνο στο ταλέντο του. Πιέζει, μαρκάρει, συμμετέχει ενεργά στο πρέσινγκ, κόβει γραμμές πάσας, ανοίγει χώρους για τους συμπαίκτες του. Ο Λουτσέσκου έχει καταφέρει να τον μετατρέψει σε παίκτη-συστήματος χωρίς να του στερήσει την ελευθερία του καλλιτέχνη. Ο Ντέλιας σήμερα είναι ο παίκτης που δίνει πνοή στο σύνολο, ο ρυθμιστής της ταχύτητας και της ροής.

Και κάπως έτσι, η απουσία του λόγω του μυϊκού τραυματισμού που θα τον κρατήσει εκτός δράσης για περίπου ένα μήνα μοιάζει μια δύσκολη συνθήκη για τον ΠΑΟΚ. Κακά τα ψέματα ο «Δικέφαλος» χωρίς τον Κωνσταντέλια είναι διαφορετική ομάδα — πιο προβλέψιμη, λιγότερο δημιουργική, λιγότερο επικίνδυνη.

Τα νούμερα που αφηγούνται την πορεία του

Αν κάποιος θέλει να καταλάβει την πρόοδο του Κωνσταντέλια, αρκεί να κοιτάξει τη στατιστική του πορεία. Από τις πρώτες συμμετοχές των λίγων λεπτών, μέχρι τον σημερινό ρυθμό συμμετοχής σε γκολ κάθε 114 λεπτά, η εξέλιξη είναι αλματώδης.

Σε λιγότερα από δύο χρόνια έχει τριπλασιάσει τη συχνότητα με την οποία συμμετέχει σε γκολ και ασίστ, δείχνοντας όχι μόνο τεχνική πρόοδο, αλλά και ψυχολογική μετάλλαξη.

Σεζόν Συμμετοχές Γκολ Ασίστ Λεπτά συμμετοχής Ρυθμός συμμετοχής σε γκολ (λεπτά/γκολ+ασίστ) 2020-21 3 0 0 66' — 2021-22 4 0 0 44' — 2022-23 37 3 6 2.689' 299’ 2023-24 55 14 9 3.433' 193’ 2024-25 47 10 1 3.334' 303’ 2025-26 17 7 5 1.378' 114’

Εν κατακλείδι: Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δεν έχει αγγίξει ακόμη το ταβάνι του· αντίθετα, κάθε σεζόν το ανεβάζει πιο ψηλά. Στην Τούμπα ξέρουν καλά πως αυτό που βλέπουμε τώρα είναι μόνο το πρώτο κεφάλαιο μιας ιστορίας που θα έχει ευρωπαϊκή συνέχεια.

Γιατί αυτός ο παίκτης δεν ανήκει μόνο στον ΠΑΟΚ. Ανήκει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ανήκει σε όσους αγαπούν τη στιγμή που το άγγιγμα της μπάλας μετατρέπεται σε τέχνη.

