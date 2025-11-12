Οι πρώτες δηλώσεις του Λορέντσο Πιρόλα μετά την επέκταση του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό.

Ο Λορέντσο Πιρόλα επέκτεινε το συμβολαιό του με τον Ολυμπιακό έως το 2028.

Ο 23χρονος Ιταλός στόπερ, ο οποίος σε 1,5 χρόνο έχει καταγράψει 45 συμμετοχές με τους Πειραιώτες, μίλησε στο κανάλι του συλλόγου για την ανανέωση της συνεργασίας και δεν έκρυψε την χαρά του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Πιρόλα:

«Είμαι πολύ ευτυχισμένος, είναι μία μεγάλη ικανοποίηση για μένα. Ήρθα εδώ πριν από 1,5 χρόνο με μεγάλους στόχους. Μπορώ να πω ότι σε αυτό το διάστημα είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι στον Ολυμπιακό κι ελπίζω να κερδίσω ακόμα πολλά τρόπαια, όπως συνέβη πέρσι.

Προσπαθώ να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό, σε κάθε ματς που έχω αγωνιστεί. Είμαι ποδοσφαιριστής που δίνω πάντα το 100% στο γήπεδο και χαίρομαι που οι οπαδοί το εκτιμούν. Με κάνουν όχι μόνο να το νιώθω, αλλά και να το βλέπω κάθε μέρα. Είμαι ευτυχισμένος γι' αυτό. Έχω μόνο θετικά συναισθήματα για τον Ολυμπιακό.

Η προηγούμενη χρονιά πήγε πολύ καλά. Παίξαμε στο Europa League, κατακτήσαμε το πρωτάθλημα και το κύπελλο και φέτος παίζουμε στο Champions League. Είμαστε μία μεγάλη οικογένεια. Αυτό το βλέπεις εντός κι εκτός γηπέδου, με τους οπαδούς μας. Μας κάνουν να νιώθουμε όμορφα και μας βοηθούν πολύ».

