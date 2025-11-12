Αν και το συμβόλαιο του Ζέλσον Μάρτινς με τον Ολυμπιακό εκπνέει το ερχόμενο καλοκαίρι, ο ίδιος δεν μπορεί να υπογράψει ως ελεύθερος σε άλλη ομάδα από τον ερχόμενο Γενάρη και ο λόγος είναι η οψιόν που διαθέτει στην συμφωνία όπως ανέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος στους «Galacticos».

Σε περίοδο ανανεώσεων βρίσκονται στον Ολυμπιακό καθώς μετά τον Κοστίνια, σειρά ετοιμάζεται να πάρει ο Λορέντσο Πιρόλα για να επεκτείνει τη συνεργασία του με τους Πειραιώτες ενώ τον ίδιο θα μπει και ο Ζέλσον Μάρτινς.

Ο 30χρονος εξτρέμ έχει συμβόλαιο μέχρι το τέλος του καλοκαιριού και οι συζητήσεις γίνονται για να επεκτείνει μέχρι το καλοκαίρι του 2028 , ωστόσο υπάρχει μία ιδιαιτερότητα στην τωρινή συμφωνία, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υπογράψει τον Γενάρη σε άλλη ομάδα ως ελεύθερος.

Όπως ανέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος στους «Galacticos», στο συμβόλαιο του Πορτογάλου εξτρέμ υπάρχει οψιόν ανανέωσης από την πλευρά του Ολυμπιακού που είναι για ακόμα έναν χρόνο, με αποτέλεσμα ο παίκτης να μην είναι ελεύθερος να συμφωνήσει με άλλον σύλλογο τον ερχόμενο Γενάρη.

Χαρακτηριστικά είπε: «Ο Ολυμπιακός έχει μπει σε διαδικασία ανανεώσεων. Μία από αυτές είναι του Ζέλσον που με τις ευλογίες του Μεντιλίμπαρ. Του αρέσει του Ζέλσον και γενικά ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι των πολλών αλλαγών. Ο Ζέλσον είναι περίπτωση όπως με τον Μπιανκόν που είναι +1. Δηλαδή το καλοκαίρι λήγει το συμβόλαιο του αλλά έχει οψιόν ανανέωσης για έναν ακόμα χρόνο.

Δηλαδή δεν μένει ελεύθερος, έχει διαφορά. Το ελεύθερος είναι την 1η Γενάρη να υπογράψει όπου θέλει, τώρα δεν μπορεί γιατί έχει οψιόν. Αν θέλει ο παίκτης να φύγει, θα φύγει αλλά αν ο Ολυμπιακός θελήσει, μπορεί να ενεργοποιήσει την οψιόν. Με τον Ζέλσον βρίσκεται σε διαδικασία να κάνει δύο χρόνια επέκταση το συμβόλαιο του, δηλαδή μέχρι το 2028»