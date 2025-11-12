Παίκτης του Ολυμπιακού μέχρι το 2028 θα παραμείνει ο Ιταλός στόπερ Λορέντσο Πιρόλα.

Ο Ολυμπιακός εμπιστεύεται τον Λορέντσο Πιρόλα, τον θεωρεί κομβικό ποδοσφαιριστή, ο Ιταλός ήθελε να παραμείνει στον Πειραιά κι έτσι το συμβόλαιό του ανανεώθηκε και έως το 2028.

Οι ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν επίσημα την παραμονή του 23χρονου παίκτη, ο οποίος διαρκώς εξελίσσεται και είναι βασικός στα πλάνα του Μεντιλίμπαρ. Ο ικανότατος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος γεννήθηκε στις 20/2/22, ήρθε στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2024 από τη Σαλερνιτάνα με τους Πειραιώτες να βγάζουν από το ταμείο τους ένα ποσό κοντά στα 3 εκατ. ευρώ.

Ο Πιρόλα σ' αυτό το διάστημα έχει 45 ματς. Στα 38 ήταν βασικός, η χρηματιστηριακή του αξία ανεβαίνει και μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για παίκτη που αναδείχθηκε στην Ακαδημία της Ίντερ.

Ο Πιρόλα είχε συμφωνήσει εδώ και μέρες με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Στις 9 Νοεμβρίου, μάλιστα, ο Ιταλός ρεπόρτερ Τζιανλούκα ντι Μάρτζιο ανέφερε ότι ο νεαρός αμυντικός υπέγραψε νέο συμβόλαιό και ότι αυτό θα έχει διάρκεια έως το 2028 με προοπτική επέκτασης για έναν ακόμα χρόνο. Το προηγούμενο συμβόλαιο του Πιρόλα είχε διάρκεια έως το 2027.

Είναι ένας παίκτης που έχει προσαρμοστεί πλήρως στην Ελλάδα, ο Μεντιλίμπαρ τον έχει σε εκτίμηση και φυσικά οι Πειραιώτες ήθελαν να τον έχουν ικανοποιημένο με αύξηση αποδοχών, αφού ήδη με την παρουσία του στο Champions League, υπάρχουν αρκετοί ενδιαφερόμενοι. Οπότε, ο Ολυμπιακός με την ανανέωση του συμβολαίου του Πιρόλα έχει ένα επιπλέον διαπραγματευτικό ατού.