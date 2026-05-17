Ο 24χρονος που έχει κάνει σεζόν με 20 γκολ στην ομάδα της Τρουά συνδέεται μεταγραφικά με τον Ολυμπιακό σύμφωνα με γαλλικές πηγές.

Ο Ταουφίκ Μπενταγιέμπ στα 24 του χρόνια αγωνιζόταν τη χρονιά που μας πέρασε ως δανεικός στην ομάδα της Τρουά.

Η βασική θέση του Μαροκινού είναι σέντερ φορ ενώ παίζει και κρυφός κυνηγός, δεκάρι και ακραίος επιθετικός. Διεθνής με τις μικρές Εθνικές του Μαρόκου με την Τρουά είχε 20 γκολ και 3 ασίστ σε 21 αγώνες. Ο ποδοσφαιριστής ανήκει στην Ουνιόν Τουάργκα από το Μαρόκο και ενώ έχει ξαναπαίξει στην Γαλλία και την Ligue 2. Γαλλικές πηγές τον συνδέουν μεταξύ άλλων με Ολυμπιακό, Σάλκε και Αλαβές.

Χωρίς να υπάρχει καμία επιβεβαίωση επί των παραπάνω στοιχείο έχουμε μία σημαντική παράμετρο. Ο Ολυμπιακός έχει φοβερή παράδοση με Μαροκινούς φορ έχοντας φέρει στην Ελλάδα τους Ελ Αραμπί και Ελ Καμπί.



