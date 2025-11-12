Ο Λεβαδειακός εντυπωσιάζει και οι αριθμοί εξηγούν το γιατί συμβαίνει αυτό.

Οι αριθμοί στο ποδόσφαιρο ασφαλώς και πολλές φορές μπορούν να «καμουφλάρουν» την πραγματικότητα.

Στην περίπτωση του Λεβαδειακού, όμως, δίνουν μία εξήγηση, του γιατί η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου βρίσκεται στην τετράδα της βαθμολογίας και δεν αποκλείεται να είναι και στην πρώτη τετράδα του κυπέλλου, που σημαίνει άμεση παρουσία στα προημιτελικά!

Οι Βοιωτοί παίζουν σύγχρονο, συνδυαστικό ποδόσφαιρο και είναι γνωστό ότι έχουν την καλύτερη επίθεση σε δέκα αγωνιστικές, με 26 γκολ έναντι 23 του Ολυμπιακού και 20 του ΠΑΟΚ.

Ο Λεβαδειακός, είναι παράλληλα πρώτος και σε ασίστ. Έχει 16, ενώ στις 14 είναι οι Πειραιώτες, στις 10 η Κηφισιά κι 9 έχει ο ΠΑΟΚ. Σις τελικές προσπάθειες είναι 6ος με 127, ενώ είναι πρώτος σε γκολ ανά τελικές προσπάθειες. Στα σουτ εντός περιοχής με 70 βρίσκεται πίσω μόνο από την ΑΕΚ που έχει 76. Είναι επίσης 3ος σε εύστοχα γεμίσματα και 3ος και σε πάσες, πίσω από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.

Κορυφαίοι σε κάθε στατιστική

Οι ποδοσφαιριστές του Λεβαδειακού μέχρι στιγμής ξεχωρίζουν σε κάθε στατιστική κατηγορία. Στην πρώτη πεντάδα των σκόρερ βρίσκονται δύο παίκτες του. Δεύτερος είναι ο Φαμπρίτσιο Πεντρόζο με 6 γκολ και πέμπτος ο Άλεν Όζμπολτ με 5 γκολ. Πρώτος είναι ο Ελ Καμπί του Ολυμπιακού.

Στις τελικές προσπάθειες τέταρτος είναι ο Σεμπαστιάν Παλάσιος με 26 και πρηγούνται Ελ Καμπί (34), Τεττέη (28), Πόμπο (27). Σε γκολ ανά τελικές προσπάθειες ο Όζμπολρτ είναι τρίτος με ένα γκολ ανά 2,4. Ο Οζντόεφ με ένα γκολ ανά 2,2 τελικές είναι πρώτος και ο Παντελίδης δεύτερος με ένα γκολ ανά 2,3.

Στις ασίστ ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας και ο Παλάσιος έχουν από 4, όσες και ο Τεττέη. Στις 3 είναι ένας άλλος παίκτης του Λεβαδειακού, ο Όζμπολτ, μαζί με τον Ποντένσε.

Στις πάσες πρώτος είναι ο Γιάννης Κωστή. Ο νεαρός Κύπριος μέσος εντυπωσιάζει με τον Λεβαδειακό κι έχει 61 σωστές επιθετικές πάσες, ενώ ακολουθούν Κωνσταντέλιας, Μόντσου (από 47), Πόμπο (45), Μεϊτέ (43). Ακόμα και στα λάθη πρώτος είναι παίκτης του Λεβαδειακού. Ο Παλάσιος έχει 50, ο Τεττέη 48, ο Τσάπρας 40, ο Τετέ και ο Μπάκου έχουν από 36.

Σε ό,τι αφορά τα κλεψίματα, ο Τσοκάι έχει με 23, όσα και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ενώ πρώτοι είναι δύο ακόμα παίκτες του ΠΑΟΚ, Ο Μεϊτέ έχει 29 και ο, Κένι 25. Στις αποκρούσεις ο Λοντίγκιν είναι πέμπτος με 26 πίσω από Τιναλίνι, Τσάβες, Μελίσσα και Χουτεσιώτη.