Οκτώ παίκτες του Λεβαδειακού θα ακολουθήσουν τα αντιπροσωπευτικά τους συγκροτήματα σε αυτό το διάλειμμα των εθνικών ομάδων.

Οι Ταξιάρχης Φίλων, Γιώργος Κατρής και Κωνσταντίνος Γκούμας βρέθηκαν στις επιλογές του Γιάννη Τσαουσιάνη για την Εθνική Ελπίδων, η οποία θα παίξει κόντρα στη Γεωργία (14/11) και τη Βόρεια Ιρλανδία (18/11) για τα προκριματικά του U21 EURO του 2027.

Πέραν των τριών Ελλήνων, στις κλήσεις των εθνικών τους ομάδων βρέθηκαν οι Μπένιαμιν Βέρμπιτς για τη Σλοβενία, Χόρντουρ Μάγκνουσον για την Ισλανδία, Άαρον Τσιμπόλα για το Κονγκό, Ενίς Τσοκάι για την Αλβανία και ο Ιωάννης Κωστή, που αγωνίζεται με τη φανέλα της Κύπρου.