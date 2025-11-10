Ο Στέφανος Κοτσόλης έπειτα από 5,5 χρόνια έκλεισε το «κεφάλαιο» της Κηφισιάς, μεγάλωσε την ομάδα σαν δεύτερο παιδί του, εξελίχθηκε ως στέλεχος και επέστρεψε στην ποδοσφαιρική του «Ιθάκη», τον Παναθηναϊκό.

Δεν χωράει αμφιβολία πως η... ξέφρενη «εκτόξευση» της Κηφισιάς από ερασιτεχνικό συνοικιακό σωματείο της Αττικής σε «Σουπερλιγκάτη» ομάδα είναι συνυφασμένη με δυο πρόσωπα. Από τη μια ο διοικητικός ηγέτης, Χρήστος Πρίτσας, ο οποίος είναι ο επενδυτής και εμπνευστής αυτού του project κι από την άλλη ο τεχνικός διευθυντής Στέφανος Κοτσόλης, ο οποίος ανέλαβε την αξιοποίηση αυτών των πόρων για την αγωνιστική «οικοδόμηση» της ομάδας, με βάση τους φιλόδοξους στόχους του ιδιοκτήτη του συλλόγου.

Πλέον, έπειτα από 5,5 χρόνια στα οποία τα έζησε... όλα, από τους θριάμβους των ανόδων έως το βαρύ πλήγμα του υποβιβασμού, ο Στέφανος Κοτσόλης δεν θα βρίσκεται πλέον στο Ζηρίνειο, δίπλα στην ομάδα για την οποία ήταν «παρών» 24 ώρες το 24ωρο, καθώς - όντας πλέον έτοιμος για το βήμα παραπάνω - επέστρεψε στο «σπίτι» και το σύλλογο με τον οποίο έχει συνδέσει την καριέρα του και μεγάλο μέρος της ζωής του.

Όπως έχει πει και ο ίδιος, η Κηφισιά είναι το δεύτερο «παιδί» του, μετά την μεγάλη του αδυναμία, το γιο του, Διονύση. Στη διάρκεια αυτών των έξι σεζόν, ο νέος αθλητικός διευθυντής του Παναθηναϊκού μεγάλωσε αυτό το ποδοσφαιρικό «μωρό» και πλέον μπορεί να καμαρώνει ότι η ομάδα αξιώνει μια θέση στα Play Off 5-8 της Stoiximan Super League.

Η κοινή πορεία του Στέφανου Κοτσόλη με την Κηφισιά δεν είναι απλά μια επαγγελματική συνεργασία, αλλά μια ιστορία αμοιβαίας εξέλιξης, πίστης και αφοσίωσης σε ένα ποδοσφαιρικό όραμα.

Ο Πρίτσας έκανε τον Κοτσόλη να... ερωτευτεί ξανά το ποδόσφαιρο

Ο άνθρωπος που έδωσε τον Στέφανο Κοτσόλη την ευκαιρία να αναλάβει διοικητικό ρόλο σε ομάδα ήταν φυσικά ο Χρήστος Πρίτσας. Οι δυο άνδρες είναι φίλοι εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια, από όταν ο ισχυρός άνδρας της Κηφισιάς ήταν απλός φίλαθλος του Παναθηναϊκού και ακολουθούσε το τσάρτερ της ομάδας στα ευρωπαϊκά της ταξίδια.

Οι εμπειρίες τους με κοινό παρονομαστή τον Παναθηναϊκό, αλλά και η κοινή τους αγάπη για το μπάσκετ δημιούργησε μια σχέση η οποία άντεξε στο πέρασμα του χρόνου και εξελίχθηκε σε μια απόλυτα επιτυχημένη συνεργασία.

Mετά την απόσυρσή του από το ποδόσφαιρο ο άλλοτε τερματοφύλακας του Τριφυλλιού είχε κορεσμό για το ποδόσφαιρο, σε τέτοιο βαθμό ώστε να μη θέλει να δει ούτε τελικό Champions League! Κατά τη διάρκεια της πρώτης καραντίνας οι δυο άνδρες έτυχε να συναντηθούν, σε μια περίοδο που ο Στέφανος Κοτσόλης ήταν σε διαδικασία έκδοσης διπλώματος προπονητικής και τότε ο Χρήστος Πρίτσας του άνοιξε την πόρτα της επιστροφής στο ποδόσφαιρο και του προσέφερε το ρόλο του τεχνικού διευθυντή, δίνοντας του την ευκαιρία να «μπει» ξανά στο χώρο από διοικητικό πόστο και γι' αυτό θα του είναι πάντα ευγνώμων.

Από τη Γ' Εθνική στο «όνειρο» της Super League

«Η Κηφισιά, από την πρώτη χρονιά στη Γ’ Εθνική, για μένα ήταν σαν να παίρνω ένα μωρό στα χέρια μου. Έχω ξεκινήσει από πολύ χαμηλά και βλέπω αυτό το ‘παιδί’ να μεγαλώνει, να κερδίζει σεβασμό, να αναγνωρίζεται», είχε πει ο Στέφανος Κοτσόλης πριν από μερικούς μήνες στη μεγάλη συνέντευξη που έδωσε στο Gazzetta, λίγες μέρες μετά τη φιέστα της άμεσης επανόδου στη Stoiximan Super League.

Μέσα σε μια πενταετία η Κηφισιά προβιβάστηκε τρεις κατηγορίες και έφτασε στο σημείο να αγωνιστεί για πρώτη φορά στη Stoiximan Superlague. Ο Κοτσόλης ήταν η «ψυχή» της ομάδας σε καθένα από αυτά τα βήματα. Από τα «χωράφια» της Γ' Εθνικής στα σαλόνια της Stoiximan Super League, με την παρθενική άνοδο του συλλόγου το 2023.

Αυτά τα χρόνια ο μέχρι πριν λίγες ώρες τεχνικός διευθυντής του κλαμπ είχε λόγο και ευθύνη για τα πάντα. Από τις μεταγραφές, το ιατρικό επιτελείο και τον προπονητή, μέχρι τα... νερά της προπόνησης, τις φανέλες και το κούρεμα του γηπέδου! Φυσικά αυτό απαιτεί πολλές εργατοώρες και τεράστια αφοσίωση.

Η κατάκτηση της Super League 2 και η άνοδος της «Σταχτοπούτας» Κηφισιάς ήταν το πρώτο του μεγάλο «παράσημο» και έφερε την πρωτόγνωρη για τον ίδιο και για τον οργανισμό «πρόκληση» της πρώτης κατηγορίας.

Ο υποβιβασμός, η κρίση και η εμπιστοσύνη

Η Κηφισιά κλήθηκε να αλλάξει επίπεδο μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, καθώς από το τελευταίο ματς της σεζόν στη Super League 2, μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας μεσολάβησαν περίπου 20 μέρες και η πίεση του χρόνου ήταν τεράστια. Θυμίζουμε πως τότε η ομάδα των Βορείων Προαστίων έψαχνε προπονητή, καθώς απομακρύνθηκε ο Γιώργος Πετράκης και το ρόστερ άλλαξε ριζικά, συνεπώς έπρεπε να φτιαχτεί μια ομάδα Super League από (σχεδόν) μηδενική βάση.

Παρά τις δυσκολίες και τις αλλαγές προπονητών (από τον Γιάννη Αναστασίου στον Ντέιβιντ Νίλσεν και εν συνεχεία στον Κώστα Μπράτσο) και με κοινή παραδοχή πως αρκετές μεταγραφές δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα η Κηφισιά διεκδίκησε μέχρι τέλους την παραμονή της, κυρίως χάρη στις καλές κινήσεις που έγιναν τον Ιανουάριο, όμως στο «τέλος» δεν τα κατάφερε να παραμείνει στην κατηγορία. Αυτή επί της ουσίας ήταν και η πρώτη αποτυχία για μια ομάδα που είχε διαρκώς ανοδική τροχιά.

Αναγνωρίζοντας το μερίδιο ευθύνης που του αναλογούσε και λόγω της απογοήτευσης του, ο Κοτσόλης σκέφτηκε να αποχωρήσει από την Κηφισιά, όμως ο Χρήστος Πρίτσας ήταν αποφασισμένος να τον κρατήσει και μαζί να ξαναφέρουν την ομάδα εκεί που θέλουν να τη βλέπουν.

Ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ εξέφρασε έμπρακτα την εμπιστοσύνη του στον άνθρωπο με τον οποίο έκαναν το «θαύμα» της Κηφισιάς, έθεσε εξ αρχής στόχο την άνοδο και μαζί πέτυχε το... ρεκόρ των δυο πρωταθλημάτων σε τρεις συμμετοχές στη Super League 2!

Η δεύτερη άνοδος και η πηγή έμπνευσης

Η Κηφισιά είχε απέναντι της έναν ισχυρό αντίπαλο, όπως είναι η Καλαμάτα, για την οποία για ακόμα μια χρονιά είχε κάνει εξίσου σοβαρή επένδυση ο Γιώργος Πρασσάς. Ο Στέφανος Κοτσόλης είχε τα κλειδιά και την οικονομική στήριξη του Χρήστου Πρίτσα για να φτιάξει μια ομάδα με στόχο των πρωταθλητισμό και οι κινήσεις του τον δικαίωσαν.

Βασίλης Ξενόπουλος, Ούγκο Σόουζα, Τιμίπερε Έμπο, Λούκας Βιγιαφάνιες, Παναγιώτης Τζίμας, Χόρχε Ντίας και Γιώργος Μάναλης ήταν μερικές από τις κινήσεις που έκαναν τη διαφορά σε αυτήν την συγκλονιστική κούρσα ανόδου που βρήκε νικήτρια την Κηφισιά με το «ιστορικό» γκολ του Παύλου Παντελίδη στο εκτός έδρας ντέρμπι με τη «Μαύρη Θύελλα» και οι περισσότεροι εξ αυτών αποτελούν σημαντικές μονάδες και για το «Σουπερλιγκάτο» ρόστερ της επόμενης χρονιάς.

Ακόμα και την τελευταία στιγμή προέκυψαν δυο μεγάλες αναποδιές, καθώς δυο από τα πιο «βαριά» συμβόλαια, ο Χαβιέ Μεντόσα και ο Λούκας Νεκούλ υπέστησαν ρήξη χιαστού τον Σεπτέμβριο και ο Κοτσόλης έδειξε... αντανακλαστικά στο φινάλε των μεταγραφών, καθώς πήρε τους Γιώργο Κυριόπουλο και Χόρχε Πόμπο, οι οποίοι ήταν κομβικοί σε αυτήν την πορεία ανόδου, με τον Ισπανό να κάνει τη διαφορά και στη Super Leauge. Aκόμα και τον Γενάρη προέκυψε η αποχώρηση του Ανδρέα Τεττέη, λόγω του δανεισμού του στον Παναιτωλικό, όμως Πρίτσας και Κοτσόλης δεν άφησαν την ομάδα να επηρεαστεί αγωνιστικά.

Φυσικά η πιο επιτυχημένη κίνηση του ήταν η επιλογή του Σεμπάστιαν Λέτο, ο οποίος στην παρθενική του χρονιά ως πρώτος προπονητής έβγαλε... ασπροπρόσωπο τον πρώην συμπαίκτη του, ανέβασε την Κηφισιά και συνεχίζει στον πάγκο της και στη Super League.

Φυσικά εκτός από το κομμάτι των επιλογών η πιο σημαντική συνεισφορά του ήταν στα αποδυτήρια. Αν ο Χρήστος Πρίτσας ήταν ο «πατέρας» των ποδοσφαιριστών ο Κοτσόλης ήταν ο μεγάλος αδελφός τους. Ήταν κοντά στον καθένα, σε ό,τι χρειάζονταν και αποτέλεσε πηγή έμπνευσης, μεταφέροντας στους παίκτες του Λέτο την πνευματική του δύναμη.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως την περίοδο που η Κηφισιά έδινε μάχη... σώμα με σώμα για την άνοδο, ο άνθρωπος Στέφανος είχε να διαχειριστεί τη «μάχη» ζωής του πατέρα του και εν τέλει την απώλεια του, χωρίς να χάσει ούτε στο ελάχιστο τη συγκέντρωση και τον υποδειγματικό επαγγελματισμό του.

Παραμονή του «τελικού» με την Καλαμάτα ο Κοτσόλης έβγαλε μια... πορωτική ομιλία, η οποία κατά κοινή ομολογία όλων των παρευρισκόμενων άναψε τη φωτιά μέσα τους, η οποία λίγες ώρες μετά «έκαψε» την Παραλία και έφερε την Κηφισιά «αγκαλιά» με την άνοδο.

Έτοιμος για την επόμενη πίστα

Το καλοκαίρι ο Στέφανος Κοτσόλης είχε να φτιάξει ξανά ομάδα με απαιτήσεις Super League, όμως πλέον τόσο ο οργανισμός όσο και ο ίδιος ήταν έτοιμος για αυτή τη μετάβαση.

Σε συνεργασία με τον Χρήστο Πρίτσα οι δυο τους «έδεσαν» τον Σεμπάστιαν Λέτο και διατήρησαν τον πετυχημένο κορμό του ρόστερ της θριαμβευτικής χρονιάς, αναγνωρίζοντας δυο από τα μεγάλα προβλήματα της προηγούμενης παρουσίας στη Super League.

Οι κινήσεις που έκανε ήταν στοχευμένες και αρκετές... ψαγμένες. Τους προηγούμενους μήνες «ξεψάχνισε» την πορτογαλική αγορά και βρήκε παίκτες όπως ο Αντόνισε, ο οποίος κάνει τη διαφορά και ο Ζέρσον Σόουζα της Μπενφίκα, από τον οποίο περιμένουν πολλά στα Βόρεια Προάστια, ενώ έφερε κι άλλους «νέους», όπως οι Λαρουσί, Ραμίρεζ, Πόκορνι και ο μέχρι στιγμή άτυχος Πέτκοφ, ο οποίος εφόσον βρει ρυθμό αναμένεται να αναβαθμίσει την άμυνα της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο.

Όπως είχε πει ο ίδιος ο Κοτσόλης στο Gazzetta μεγάλος στόχος ήταν η εξέλιξη του συλλόγου σε... selling club και πλέον η Κηφισιά μπορεί να λέει πως έχει αυτό το status, καθώς πριν από περίπου 1 μήνα έκανε το «mega deal» με την πώληση των Ανδρέα Τεττέη και Παύλου Παντελίδη στον Παναθηναϊκό για περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ! Αξιοσημείωτο πως στο Κορωπί θα επανασυνδεθεί νωρίτερα (Τεττέη) ή αργότερα (Παντελίδης) με δυο παιδιά που έχει ξεχωριστή σχέση, με τον πρώτο ειδικά να τον έχει ως μικρό του αδελφό, όντας μαζί στο «ταξίδι» της Κηφισιάς όλα αυτά τα χρόνια.

Ο Κοτσόλης είναι από τους βασικούς «πυλώνες» της δημιουργίας της φετινής Κηφισιάς, η οποία μέχρι στιγμής αποτελεί από τις εκπλήξεις της σεζον. Η παρουσία του αποτέλεσε «κλειδί» για την ομαλή λειτουργία του κλαμπ, όμως φυσικά υπάρχει εγγυητής για την επόμενη ημέρα και δεν είναι άλλος από τον οραματιστή και χρηματοδότη αυτού του project, Χρήστου Πρίτσα.

Μέσα από αυτά τα 5,5 χρόνια ο Κοτσόλης συνέβαλε στο να «μεγαλώσει» η Κηφισιά και ο ίδιος μέσω της ομάδας των Βορείων Προαστίων εξελίχθηκε ώστε να γυρίσει στην «Ιθάκη» του. Πλέον είναι έτοιμος για το επόμενο επίπεδο και στη «Ζηρίνειο» μπορούν να περηφανεύονται πως εκτός από παίκτες (Τεττέη - Παντελίδης) «βγάζουν» και... στελέχη για το top επίπεδο.