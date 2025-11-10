Η Κηφισιά ανακοίνωσε την αποχώρηση του Στέφανου Κοτσόλη και ευχήθηκε τα καλύτερα στο παντοτινό μέλος της οικογένειας του συλλόγου. Θέμα χρόνου η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού.

Ο απόλυτα επιτυχημένος «κύκλος» του Στέφανου Κοτσόλη στην Κηφισιά έκλεισε. Μετά από 5,5 χρόνια ο τεχνικός διευθυντής που «έχτισε» σε συνεργασία με τον διοικητικό ηγέτη του κλαμπ, Χρήστο Πρίτσα, την ομάδα που πήρε δυο πρωταθλήματα σε τρεις συμμετοχές στη Super League 2 και έκανε τις δυο πρώτες χρονιές της ιστορίας της στο κορυφαίο επίπεδο αποχωρεί από το «Ζηρίνειο» και μετακομίζει στο Κορωπί, καθώς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό, με τον οποίο συνδύασε την ποδοσφαιρική του καριέρα.



Ασφαλώς πρόκειται για μια μεγάλη αλλαγή για την Κηφισιά, η οποία παράλληλα αποτελεί και τιμή για το σύλλογο, ο οποίος μετά από παίκτες (Ανδρέας Τεττέη - Παύλος Παντελίδης) «έβγαλε» και διοικητικό στέλεχος υψηλού επιπέδου.



Όλα αυτά τα χρόνια ο Στέφανος Κοτσόλης αποτέλεσε ακρογωνιαίος λίθος της «εκτόξευσης» της Κηφισιάς από συνοικιακό ερασιτεχνικό σωματείο σε «Σουπερλιγκάτη» ομάδα και φυσικά μέσα από αυτό το «ταξίδι» εξελίχθηκε κι ο ίδιος.



Το κλαμπ των Βορείων Προαστίων με ανακοίνωση του αποχαιρέτησε τον Στέφανο Κοτσόλη και τον ευχαρίστησε για την τεράστια προσφορά του.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς

«Η ΠΑΕ Κηφισιά με μεγάλη συγκίνηση ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Στέφανο Κοτσόλη, τον άνθρωπο που υπηρέτησε την ομάδα μας επί εξαετίας με αφοσίωση, εργατικότητα και επαγγελματισμό.



Από την πρώτη ημέρα παρουσίας του, ο Στέφανος Κοτσόλης αποτέλεσε παράδειγμα προς όλους και συνέβαλε καθοριστικά τόσο σε όλες τις επιτυχίες μέσα στο γήπεδο, όσο και στην οργάνωση της διαδικασίας για την αποτελεσματική λειτουργία της ομάδας κι εκτός των αγωνιστικών χώρων.



Είναι αυταπόδεικτο πως η προσφορά του ξεπερνά τα όρια των αγωνιστικών αποτελεσμάτων, δεδομένου ότι αφήνει ένα ανάγλυφο αποτύπωμα στον Σύλλογο χάρη στην εργατικότητα, τον αδαμάντινο χαρακτήρα και το ήθος του.



Ο Στέφανος έχει τεράστιο μερίδιο στο ταξίδι που ξεκίνησε πριν από έξι χρόνια, από πολύ χαμηλότερες κατηγορίες, με συνεχείς ανόδους και πρωταθλήματα και συνεχίζεται στα σαλόνια της Stoiximan Super League.



Θα είναι πάντα ένα σημαντικό πρόσωπο στην ιστορία της ομάδας μας.



Η οικογένεια της ΠΑΕ Κηφισιά τον ευχαριστεί θερμά για όλα όσα πρόσφερε και του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής του καριέρας».