Η ΑΕΚ ανοίγει... διάπλατα τις πόρτες του Μουσείου Προσφυγικού Ελληνισμού της «OPAP Arena» για τα παιδιά της πόλης της. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας, έπειτα από πρωτοβουλία του Μάριου Ηλιόπουλου, όλοι οι μαθητές των σχολείων της περιοχής θα έχουν απόφέτος ελεύθερη είσοδο στο Μουσείο.

Η ανακοίνωση του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας

«Για τη δημοτική Αρχή Τομπούλογλου, πολιτισμός και αθλητισμός πάνε μαζί. Είμαστε αποφασισμένοι να ενισχύσουμε με κάθε δυνατό και πρόσφορο τρόπο τη σύνδεση της κοινωνίας μας, ιδιαίτερα δε της νέας γενιάς, με τις Μεγάλες Αξίες του αθλητισμού, που ενώνουν λαούς κάτω από κοινά ιδεώδη και, παράλληλα, να βρεθούμε αποφασιστικά απέναντι σε κάθε παθογένεια που αμαυρώνει την αθλητική Ιδέα.

Έτσι, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας με την ΑΕΚ και με την προσωπική πρωτοβουλία του προέδρου της ΑΕΚ, Μάριου Ηλιόπουλου, ξεκινά ένα νέο πρόγραμμα παιδείας και μνήμης για τα σχολεία της πόλης μας.

Από φέτος, όλοι οι μαθητές των σχολείων του Δήμου θα έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται ΔΩΡΕΑΝ το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού που στεγάζεται στο νέο γήπεδο της ομάδας.

Μια δράση που φέρνει τα παιδιά μας κοντά στην ιστορία, στη μνήμη, στον πολιτισμό και στον αθλητισμό, εκεί όπου χτυπά η καρδιά της πόλης.

Η αρχή γίνεται με το 2ο Γυμνάσιο Νέας Φιλαδέλφειας, το οποίο θα ξεναγηθεί στο Μουσείο την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025.

Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που ενώνει τον Δήμο και την ΑΕΚ στο κοινό όραμα: μια νέα γενιά που γνωρίζει την ιστορία της, τιμά τις ρίζες της και βαδίζει με αυτοπεποίθηση προς το μέλλον.

Ευχαριστούμε θερμά τον πρόεδρο της ΑΕΚ, Μάριο Ηλιόπουλο, τον θεσμικό εκπρόσωπο με τον Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας Νίκο Παντερμαλή, την πρόεδρο του Μουσείου, Έφη Μαυροπούλου που θα κάνει και την ξενάγηση, τον οργανισμό της ομάδας και όλους όσοι συνεργάζονται για να υλοποιηθεί αυτή η δράση προς όφελος των παιδιών της πόλης μας».