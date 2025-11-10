Ηλιόπουλος: «Να έχουμε υπομονή και επιμονή, μέσα σε τρεις μήνες δεν χτίζονται ομάδες» (vid)

Ο Μάριος Ηλιόπουλος ζήτησε υπομονή από τον κόσμο της ΑΕΚ στην εκδήλωση που βρέθηκε τονίζοντας πως οι ομάδες δεν χτίζονται σε τρεις μήνες.

Την λέσχη Μουσείο ΑΕΚ «IRAKLIO EAGLES» επισκέφθηκε την Κυριακή, ο ισχυρός άνδρας της «Ένωσης», Μάριος Ηλιόπουλος πριν τον αγώνα με τον ΟΦΗ, στον οποίο οι «κιτρινόμαυροι» επικράτησαν τελικά με 1-0 για την 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Εκείνος τόνισε πως οι ομάδες δεν χτίζονται μέσα σε τρεις μήνες ζητώντας από τον κόσμο να κάνει υπομονή με το κλαμπ, το οποίο έχει μπει σε μία διαδικασία από το καλοκαίρι και γι' αυτό αναμένονται πολύ καλύτερα πράγματα στο εγγύς μέλλον.

Οι δηλώσεις του Μάριου Ηλιόπουλου

«Τρεις φορές το χρόνο τέσσερις -γιατί δυστυχώς με όλα αυτά που τρέχουνε κάθε μέρα δεν έχω και πολλές δυνατότητες για πολλές επισκέψεις- αλλά τρεις τέσσερις φορές το χρόνο επισκέπτομαι και για δουλειά κυρίως και γιατί με εμπνέει να βρίσκομαι, το Ηράκλειο. Η σημερινή μέρα μακάρι να είναι μέρα θετικότητας, να είναι μέρα που η ΑΕΚ θα αναδείξει αυτό που μπορεί να κάνει.

Έχουμε λίγο ακόμα, είμαστε σε διαδικασία οργάνωσης και αυτό που πρέπει όλοι να κάνουμε είναι, εκτός από το να αγαπάμε την ομάδα -γιατί προφανώς και έχετε την αγάπη για να στηρίζετε, να είστε εδώ σήμερα- να έχουμε υπομονή και επιμονή. Γιατί μέσα σε 3 μήνες δεν χτίζονται ομάδες. Βέβαια, καταφέραμε φέτος, μετά τη λήξη της περσινής σεζόν, να μπούμε σε μία νέα διαδικασία.

Η ομάδα κουρδίστηκε και είμαστε στη διαδικασία να δούμε πολύ καλύτερα πράγματα. Κοντοσταθήκαμε σε δύο τρία ματς που όλοι ξέρουμε ποια είναι, δεν χρειάζεται να λέμε, αλλά εγώ είμαι όχι απ' τη φύση μου πάντα αισιόδοξος, αλλά είμαι πραγματικά αισιόδοξος, γιατί η ΑΕΚάρα όχι μόνο είναι μεγάλη ομάδα και ιστορικός σύλλογος και δεν είναι εγωιστικό να πούμε ότι είναι ο ιστορικότερος σύλλογος με τη μεγαλύτερη ιστορία.

Δεν είμαι λοιπόν μόνο από τη φύση μου αισιόδοξος αλλά τα πράγματα είναι αισιόδοξα και πάντα την ομάδα αυτή θα την έχουμε μονομάχο, θα την έχουμε να χτυπάει ψηλά και να βάζει ψηλά τον πήχη. Λοιπόν, μεγάλες κουβέντες δεν λέμε, είμαστε όμως εδώ, ο καθένας από τη δικιά του πλευρά, για να στηρίξει.

Και να μην είμαστε κοντόφθαλμοι. Να βλέπουμε λίγο πιο μακριά. Εξάλλου και στους αγώνες που κάνω εγώ και τρέχω στο μηχανοκίνητο σπορ, όποιος βλέπει πολύ κοντά δεν μπορεί να είναι πρωταθλητής. Πρωταθλητής είναι αυτός που βλέπει τον ορίζοντα και δεν βλέπει τα πρώτα 50 μέτρα, αλλά βλέπει το επόμενα 300 μέτρα. Ευχαριστώ πολύ».