Εκτός για το επόμενο διάστημα ο Ντέρεκ Κουτέσα με μυϊκό τραυματισμό, με την ΑΕΚ να επανεκτιμά την κατάστασή του μετά τη διακοπή. Τετραήμερο ρεπό έδωσε ο Μάρκο Νίκολιτς, εντάσσονται στις Εθνικές τους οι διεθνείς.

Πλήγμα με τον Ντέρεκ Κουτέσα στην ΑΕΚ, ο οποίος λόγω ενοχλήσεων μετά το ματς με τη Σάμροκ Ρόβερς δεν μπόρεσε να ταξιδέψει στην Κρήτη για τον αγώνα με τον ΟΦΗ.

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Ελβετός μεσοεπιθετικός έδειξαν ότι έχει υποστεί έναν μυϊκό τραυματισμό, ο οποίος θα τον αφήσει εκτός για το επόμενο διάστημα.

Ο Κουτέσα θα ξεκινήσει αποθεραπεία και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί από το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ μετά τη διακοπή, χωρίς τη δεδομένη στιγμή να μπορεί να ειπωθεί με σιγουριά το ακριβές διάστημα της απουσίας του. Σίγουρα πάντως είναι εκτός για τις επόμενες εβδομάδες.

Αυτό αποτελεί πρόβλημα για τον Μάρκο Νίκολιτς καθώς εκτός είναι και ο Νίκλας Ελίασον και ενώ με την επανέναρξη έρχεται απαιτητικό πρόγραμμα κόντρα σε Άρη, Φιορεντίνα και Παναθηναϊκό στη σειρά. Τουλάχιστον ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ αναμένει πλέον την επιστροφή του Ζίνι.

Έδωσε τετραήμερο ρεπό ο Νίκολιτς, φεύγουν οι διεθνείς

Από εκεί και πέρα από σήμερα οι κιτρινόμαυροι έχουν τέσσερις μέρες ρεπό καθώς δεν υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις λόγω των Εθνικών ομάδων με τα Σπάτα να αδειάζουν.

Οι διεθνείς εντάσσονται στις Εθνικές τους ομάδες με την ΑΕΚ να έχει τους Στρακόσα, Ρότα, Μαρίν, Γκρούγιτς, Πινέδα, Μάνταλο, Καλοσκάμη, Γιόβιτς, Πιερό και Ζίνι.