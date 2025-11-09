Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-1: Τα highlights του αγώνα
Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις του ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-1.
Ο Παναθηναϊκός πήρε σπουδαία νίκη επί του ΠΑΟΚ με 2-1.
Ο Πάντοβιτς στο 20' σε ασίστ του Κυριακόπουλου έκανε το 1-0 και στο 31' ο Γεντβάι έκανε το δεξί σουτ, η μπάλα κόντραρε στο χέρι του Μεϊτέ και κατέληξε στη δεξιά γωνία για το 2-0.
Ο ΠΑΟΚ μείωσε στο 61' με γκολ αριστούργημα του Κωνσταντέλια, αλλά δεν κατάφερε ν' αποφύγει την ήττα.
Δείτε τα highlights του αγώνα
@Photo credits: INTIME, Αλέξανδρος Ευαγγελάτος
