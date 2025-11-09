ΑΕΚ: «Τσακαλίδης και Τζήλος δεν μέτρησαν δύο κανονικά γκολ»

Το σχόλιο της ΑΕΚ για τα ακυρωθέντα γκολ των Ζοάο Μάριο - Γιόβιτς στον αγώνα με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο.

Η ΑΕΚ θα μπει με ηρεμία στη διακοπή του Νοεμβρίου, καθώς παρόλο που δυσκολεύτηκε πήρε τη νίκη επί του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο με 1-0, χάρη στο «χρυσό» γκολ του Ορμπελίν Πινέδα. Από πλευράς Δικεφάλου υπάρχουν σοβαρά παράπονα για τη διαιτησία.

Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ στο πλαίσιο του match report έκανε αναφορά στα ακυρωθέντα γκολ των Ζοάο Μάριο - Γιόβιτς, τονίζοντας πως ο διαιτητής Τσακαλίδης και ο VAR Τζήλος λανθασμένα δεν τα μέτρησαν.

Η αναφορά της ΑΕΚ

«Η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο, στην αναμέτρηση της 10ης αγωνιστικής της STOIXIMAN Super League 2025-26.

Ο Ορμπελίν Πινέδα ήταν, όπως και στο ματς με τον Παναιτωλικό, ο σκόρερ της νίκης στο 74'. Η ΑΕΚ θα έπρεπε να έχει γκολ από πολύ νωρίτερα, όμως έχασε μεγάλες ευκαιρίες, ενώ ο διαιτητής Τσακαλίδης και ο VAR Τζήλος δεν μέτρησαν δύο κανονικά γκολ από τους Ζοάο Μάριο και Γιόβιτς».