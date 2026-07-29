Η Σάμσουνσπορ ισοφάρισε το σκορ στο φιλικό παιχνίδι με την ΑΕΚ έπειτα από εξαιρετική προσπάθεια και γκολ του Ελαγίς.

Ισόπαλες πήγαν στα αποσυτήρια ΑΕΚ και Σάμσουνσπορ στο ημίχρονο της φιλικής τους αναμέτρησης. Οι Πρωταθλητές προηγήθηκαν με τον Ελίασον, όμως οι Τούρκοι ισοφάρισαν στο φινάλε του πρώτου μέρου.

Στο 44ο λεπτό έπειτα από βαθιά μπαλιά του Γουότ ο Ελαγίς έφυγε στην πλάτη των Γκεοργκίεφ - Πένραϊς, πέρασε την μπάλα πάνω από τον Στρακόσα και με κεφαλιά σε κενή εστία ισοφάρισε σε 1-1, το οποίο ήταν το σκορ του πρώτου μέρους.

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