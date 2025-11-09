ΟΦΗ - ΑΕΚ: Τα highlights του ματς (vid)
Η ΑΕΚ «λύγισε» τον ΟΦΗ και έφυγε με τρίποντο από το Παγκρήτιο Στάδιο. Ο Δικέφαλος ήταν ανώτερος, δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες, με τον Λίλο να κάνει εντυπωσιακές επεμβάσεις, όμως ο Ορμπελίν Πινέδα πέτυχε το γκολ που έκρινε το ματς (0-1).
H Ένωση είχε δυο ακυρωθέντα γκολ για φάουλ. Στο 12ο λεπτό ο διαιτητής Τσακαλίδης έδωσε φάουλ υπέρ του Μαρινάκη στην προσπάθεια του Ζοάο Μάριο να σκοράρει και στο 58' ο Γιόβιτς βρήκε δίχτυα με κεφαλιά αλλά ο ρέφερι από τη Χαλκιδική έδωσε φάουλ του Μουκουντί στον Καραχάλιο στην εξέλιξη της φάσης.
Ο Κλίντμαν Λίλο στο πρώτο του ματς ως βασικός σε επίπεδο Super League ξεχώρισε και «κράτησε» την ομάδα του Χρήστου Κόντη. Στο 57' νίκησε τον Κοίτά σε τετ α τετ και στο 70' έκανε εντυπωσιακή επέμβαση με το πόδι σε σουτ του Πιερό, ενώ στο 87' έκανε εντυπωσιακή απόκρουση σε υπέροχο τελείωμα του Μάνταλου.
Ο Δικέφαλος βρήκε το «χρυσό» γκολ στο 75ο λεπτό. Πινέδα και Πιερό «έκρυψαν» την μπάλα με 1-2, ο θηδριώδης φορ από την Αϊτή κράτησε την μπάλα στην περιοχή, την «έσπασε» στον Μεξικανό, ο οποίος έκανε μια ντρίμπλα, βγήκε τετ α τετ και με υπέροχο συρτό πλασέ νίκησε τον Λίλο για το 0-1, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ.
