Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός 5-2: Τα highlights της σαρωτικής νίκης των Βοιωτών (vid)
Σαρωτικός ο Λεβαδειακός σκόρπισε στους πέντε ανέμους τον Πανσερραϊκό επικρατώντας με το εμφατικό 5-2. Παρακολουθήστε τα 7 γκολ και τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης.
Ένας Λεβαδειακός να τον πιεις στο ποτήρι όχι απλά νίκησε τον Πανσερραϊκό, αλλά τον σκόρπισε στους πέντε ανέμους επικρατώντας με το εμφατικό 5-2. Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου ο Όζμπολτ που πέτυχε δύο γκολ και έκανε και μία ασίστ. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τις καλύτερες στιγμές της συγκεκριμένης αναμέτρησης.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.