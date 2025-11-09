Σαρωτικός ο Λεβαδειακός σκόρπισε στους πέντε ανέμους τον Πανσερραϊκό επικρατώντας με το εμφατικό 5-2. Παρακολουθήστε τα 7 γκολ και τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης.

Ένας Λεβαδειακός να τον πιεις στο ποτήρι όχι απλά νίκησε τον Πανσερραϊκό, αλλά τον σκόρπισε στους πέντε ανέμους επικρατώντας με το εμφατικό 5-2. Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου ο Όζμπολτ που πέτυχε δύο γκολ και έκανε και μία ασίστ. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τις καλύτερες στιγμές της συγκεκριμένης αναμέτρησης.