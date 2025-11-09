Ο Αλέξανδρος Βεργώνης θα βρίσκεται στον πάγκο του Πανσερραϊκού στο ματς με τον Λεβαδειακό.

Με υπηρεσιακό τεχνικό τον Αλέξανδρο Βεργώνη θα παραταχθεί ο Πανσερραϊκός στη Λιβαδειά απέναντι στον Λεβαδειακό, που θα ξεκινήσει στις 17:00.

Ο Ημαθιώτης προπονητής, που ήδη ανήκε στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας, θα αναλάβει χρέη πρώτου προπονητή στη μεταβατική περίοδο, μέχρι την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον επόμενο κόουτς, που όλα δείχνουν πως αυτός θα είναι ο Ισπανός Ζεράρ Σαραγόσα.

Ο Σαραγόσα αναμένεται να συνεργαστεί με τον Γιάννη Γκιόκα, μόλις οι δύο προπονητές ολοκληρώσουν τις διαδικασίες λύσης των συμβολαίων τους με την Μπενγκάλ της Ινδίας.

Παράλληλα, ο Κριστιάνο Μπάτσι βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τη διοίκηση των «λιονταριών» για τη λύση της συνεργασίας τους. Ο Ιταλός τεχνικός έχει λάβει άδεια και δεν θα δώσει το «παρών» στο σημερινό παιχνίδι.