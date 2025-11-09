Στο 47ο λεπτό της αναμέτρησης της Κηφισιάς με τον Ολυμπιακό στη Νεάπολη ο Παύλος Παντελίδης ισοφάρισε σε 1-1.

Η Κηφισιά ισοφάρισε με γρήγορο γκολ στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό στη Νεάπολη. Στο 47ο λεπτό ο Πόμπο εκτέλεσε φάουλ από τη μεσαία γραμμή, πρώτη κεφαλιά από τον Πόκορνι, δεύτερη του Σιμόν και ο Παντελίδης εξ επαφής νίκησε τον Τζολάκη για το 1-1.

Θυμίζουμε πως ο 23χρονος εξτερέμ, ο οποίος ανήκει πλέον στον Παναθηναϊκό, εκτός από τους Πειραιώτες έχει σκοράρει επίσης στα ματς κόντρα στο Τριφύλλι και την ΑΕΚ.