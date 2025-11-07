Ο Κάρολ Σφιντέρσκι έμεινε εκτός προπόνησης λόγω τραβήγματος στον δικέφαλο και θα χάσει το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Ίωση ο Γερεμέγεφ.

Πρόβλημα στον Παναθηναϊκό ενόψει του κυριακάτικου αγώνα με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο (9/11, 21:00). Οι Πράσινοι ξεκίνησαν την προετοιμασία τους για το ματς με τους Θεσσαλονικείς, με τον Κάρολ Σφιντέρσκι να κάνει θεραπεία λόγω τραβήγματος στο δικέφαλο και συνεπώς θα χάσει το παιχνίδι.

Από εκεί και πέρα στο πρόγραμμα δε συμμετείχε ο Γερεμέγεφ λόγω ίωσης, ενώ εκτός από τον Πολωνό θεραπεία ακολούθησε και ο Ρενάτο Σάντσες. Ατομικά γυμνάσταν οι τραυματίες Καλάμπρια και Ντέσερς.

Με δεδομένο πως ο Σφιντέρσκι και ο Ντέσερς θα χάσουν το ματς εφόσον δεν θα είναι έτοιμος ο Γερεμέγεφ ο μοναδικός διαθέσιμος φορ θα είναι ο Πάντοβιτς.

Όσον αφορά τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα με τη Μάλμε έκαναν αποθεραπεία. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.