Η Εισαγγελία Σερρών θα ζητήσει από τον Ντάνιελ Σούντγκρεν ν' αποδείξει όσα κατήγγειλε, έπειτα από μήνυση που κατέθεσε εναντίον του Σουηδού ποδοσφαιριστή η ΠΑΕ Πανσερραϊκός.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών έχει ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα, για την καταγγελία του Σουηδού ποδοσφαιριστή Ντάνιελ Σούντγκρεν με φερόμενη χειραγώγηση των Βόλος - Πανσερραϊκός και Πανσερραϊκός - Βόλος στα playouts της Super League για τη σεζόν 2024–25.

Σύμφωνα με όσα διαρρέουν από την ΠΑΕ Πανσερραϊκός, η έναρξη προκαταρκτικής έρευνας που ζήτησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών. για τη διασταύρωση των όσων δήλωσε ο Ντάνιελ Σούντγκρεν για χειραγωγημένα ματς, έχει να κάνει με την μήνυση που κατατέθηκε επίσημα από τον μακεδονικό σύλλογο.

Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σερρών, λοιπόν, διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθεί η βασιμότητα της καταγγελίας και να διαπιστωθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Η έρευνα των εισαγγελικών αρχών των Σερρών επικεντρώνεται στο μέρος της υπόθεσης που αφορά την αναμέτρηση με γηπεδούχο τον Πανσερραϊκό. Για το δεύτερο παιχνίδι, που διεξήχθη στο Πανθεσσαλικό Στάδιο με γηπεδούχο τον Βόλο, αρμόδια είναι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου.

Η καταγγελία του Σούντγκρεν, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν με τη φανέλα του Βόλου, να θυμίσουμε ότι διατυπώθηκε σε podcast στη Σουηδία, ενώ η ΠΑΕ Βόλος και η ΠΑΕ Πανσερραϊκός κατέθεσαν μηνύσεις εναντίον του 35χρονου ποδοσφαιριστή για συκοφαντική δυσφήμιση.