Η Νότιγχαμ στέκεται δίπλα σε πολλούς οπαδούς της που ήταν θύματα επίθεσης στο τρένο, στην επιστροφή από τον Μάντσεστερ. Εντολή του Βαγγέλη Μαρινάκη για ποσό 11.500 ευρώ στον Στίβεν Κριν.

Η Νότιγχαμ με πρωτοβουλία του μεγαλομετόχου της και ισχυρού άνδρα και του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη, ήταν γνωστό και είχε εκφράσει την πρόθεσή της να στηρίξει ηθικά και υλικά τους οπαδούς της που έπεσαν θύματα επίθεσης σε τρένο, κατά την επιστροφή τους από το Μάντσεστερ.

Τα αγγλικά ΜΜΕ, λοιπόν, αναφέρουν ότι η Νότιγχαμ δώρισε 10.000 λίρες (11.500 ευρώ) στη σελίδα JustGiving που συγκεντρώνει χρήματα για τον φίλαθλο Στίβεν Κριν, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης με μαχαίρι στο τρένο το περασμένο Σάββατο, ύστερα από πρωτοβουλία του ιδιοκτήτη του συλλόγου Ευάγγελου Μαρινάκη.

Η ομάδα πρόσφερε επίσης στον Στίβεν διαρκείας για την επόμενη σεζόν, ενώ τον προσκάλεσε να ταξιδέψει με την αποστολή σε έναν αγώνα του Europa League με ιδιωτικό αεροσκάφος, να διαμείνει στο ξενοδοχείο της ομάδας και να παρακολουθήσει τον αγώνα από τη σουίτα των επισήμων.

Ο φίλος των «κόκκινων» βρέθηκε στο επίκεντρο της επίθεσης, η οποία συνέβη στο δρομολόγιο 18:25 της LNER από το Ντονκάστερ προς το London King’s Cross. Επέστρεφε στο σπίτι του στο Λονδίνο μετά τον αγώνα της Φόρεστ με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο City Ground νωρίτερα την ίδια ημέρα.

Μια σελίδα JustGiving δημιουργήθηκε από ομάδα φιλάθλων της Φόρεστ για να συγκεντρωθούν χρήματα υπέρ του Κριν, όσο αναρρώνει από τους τραυματισμούς του. Μέχρι το βράδυ της Τετάρτης είχαν συγκεντρωθεί πάνω από 46.000 λίρες, ενώ ο αρχικός στόχος ήταν μόλις 500 λίρες. Η Φόρεστ, λοιπόν, συνέβαλε με δωρεά 10.000 λιρών.

Ο Κριν, ηλικίας 61 ετών, επέστρεφε στο σπίτι του μετά από τον αγώνα της Νότιγχαμ με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (2-2) όταν άκουσε μια γυναίκα να φωνάζει «μαχαίρι, μαχαίρι. Ο Κριν βλέποντας ότι πολλοί επιβάτες έτρεχαν μακριά, αποφάσισε να μείνει και να αντιμετωπίσει τον επιτιθέμενο. Όπως είπε: «Ήταν αυτός εναντίον μου… Δεν θα περνούσε!».

Κατά τη διάρκεια της πάλης ο Κριν τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι (δάκτυλα και παλάμη), στο κεφάλι και σε άλλα σημεία του σώματος, μετά από πολλαπλές μαχαιριές. Συνολικά αναφέρονται τουλάχιστον έξι τραύματα.