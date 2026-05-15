«Συνελήφθη ο VAR του Μάκελι στο ΑΕΚ-Ολυμπιακός»

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ολλανδία, συνελήφθη ο Ρομπ Ντίπερινκ, που ήταν VAR στο παιχνίδι μεταξύ ΑΕΚ και Ολυμπιακού στην κανονική διάρκεια.

Η ολλανδική «telegraaf» αποκάλυψε πως συνελήφθη ο διαιτητής Ρομπ Ντίπερινκ, που είχε χρέη VAR στο μεγάλο ματς μεταξύ της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού για την κανονική διάρκεια της Stoiximan Superleague.

Το περιστατικό αυτό συνέβη όταν εκείνος βρισκόταν στην Αγγλία τον περασμένο μήνα όντας VAR σ' έναν αγώνα για το Conference League μεταξύ Κρίσταλ Πάλας και Φιορεντίνα. Εκείνος κατηγορείται για τρία διαφορετικά αδικήματα, συμπεριλαμβανομένης της επιθετικής συμπεριφοράς προς ένα ανήλικο αγόρι ηλικίας 17 ετών.

Η βρετανική αστυνομία τελικά απέσυρε όλες τις κατηγορίες εναντίον του κι εκείνος αφέθηκε ελεύθερος, ωστόσο αυτό θα του κοστίσει την παρουσία του στο Μουντιάλ, αφού διαγράφηκε από τη FIFA.

Σύμφωνα με όσα είχε γράψει η «Sun» όταν είχε δημοσιεύσει το θέμα χωρίς να ονοματίσει τον διαιτητή, εκείνος είχε προσπαθήσει να δελεάσει ένα νεαρό αγόρι να πάει στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του, αφότου το άγγιξε παρά τη θέλησή του. Αποτέλεσμα ήταν το αγόρι να καταθέσει μήνυση εναντιόν του.

Η UEFA τον έχει βάλει κι εκείνη προς στιγμήν στον «πάγο» ενώ και η ολλανδική ομοσπονδία, που τον είχε ορίσει κανονικά στο Ναϊμέγκεν-Γκόου Αχέντ Ιγκλς (17/05-15:30), αποφάσισε πως είναι καλύτερα να μην τον αφήσει να πάει, παρ' ότι οι κατηγορίες για κείνον έχουν αποσυρθεί κι αυτός έχει δείξει πλήρη συνεργασία με τις αρχές.

Η απάντηση του Ντίπερνικ σε όλα αυτά

«Με στεναχωρεί βαθιά το γεγονός ότι κατηγορήθηκα άδικα. Από την πρώτη στιγμή συνεργάστηκα πλήρως με την αστυνομία και ενημέρωσα άμεσα FIFA, UEFA και KNVB για όλα. Οι κατηγορίες καταρρίφθηκαν και η υπόθεση έκλεισε μέσα σε δύο εβδομάδες, έπειτα από ενδελεχή και σωστή έρευνα της αστυνομίας.

Είμαι ευγνώμων για τη στήριξη που έλαβα από την KNVB και για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την υπόθεση. Είναι κρίμα που η FIFA αποφάσισε τελικά να μη με συμπεριλάβει στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς φυσικά και απογοητεύτηκα από αυτή την εξέλιξη».