Champions League: Η βαθμολογία μετά την 4η αγωνιστική, 31ος ο Ολυμπιακός
- Η βαθμολογία του Champions League
- Τα σημερινά αποτελέσματα
- Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής στο Champions League
Στου δρόμου τα μισά έφτασε η League Phase του Champions League! Η αυλαία για την 4η αγωνιστική έπεσε σε μία βραδιά με μπόλικη δράση και πολλά γκολ. Ξεχώρισε η «παρθενική» νίκη της Πάφου στη διοργάνωση, καθώς η κυπριακή ομάδα «λύγισε» την Βιγιαρεάλ με 1-0.
Η Ίντερ έκανε το 4Χ4 νικώντας δύσκολα την Καϊράτ Αλμάτι (2-1) στο Μιλάνο, ενώ στο κατόπι της βρίσκεται η Μάντσεστερ Σίτι που υπέταξε με 4-1 την Ντόρτμουντ. Στη ματσάρα του Βελγίου, Μπριζ και Μπαρτσελόνα έμειναν ισόπαλες και στο 3-3 που άφησε τους Μπαλουγκράνα εκτός 8άδας. Ο Ολυμπιακός, μετά το πέρας της 4ης αγωνιστικής, βρίσκεται στην 31η θέση της κατάταξης.
Η βαθμολογία του Champions League
- Μπάγερν Μονάχου 4 (14-3) 12
- Άρσεναλ 4 (11-0) 12
- Ίντερ 4 (11-1) 12
- Μάντσεστερ Σίτι 4 (10-3) 10
- Παρί Σεν Ζερμέν 4 (14-5) 9
- Νιούκαστλ 4 (10-2) 9
- Ρεάλ Μαδρίτης 4 (8-2) 9
- Λίβερπουλ 4 (9-4) 9
- Γαλατάσαραϊ 4 (8-6) 9
- Τότεναμ 4 (7-2) 8
- Μπαρτσελόνα 4 (12-7) 7
- Τσέλσι (9-6) 7
- Σπόρτινγκ 4 (8-5) 7
- Ντόρτμουντ 4 (13-11) 7
- Καραμπάγκ 4 (8-7) 7
- Αταλάντα 4 (3-5) 7
- Ατλέτικο Μαδρίτης (10-9) 6
- Αϊντχόφεν 4 (9-7) 5
- Μονακό 4 (4-6) 5
- Πάφος 4 (2-5) 5
- Λεβερκούζεν 4 (6-10) 5
- Μπριζ 4 (8-10) 4
- Άιντραχτ 4 (7-11) 4
- Νάπολι 4 (4-9) 4
- Μαρσέιγ 4 (6-5) 3
- Γιουβέντους 4 (7-8) 3
- Αθλέτικ Μπιλμπάο 4 (4-9) 3
- Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 4 (4-12) 3
- Μπόντο Γκλιμτ 4 (5-8) 2
- Σλάβια Πράγας 4 (2-8) 2
- Ολυμπιακός 4 (2-9) 2
- Βιγιαρεάλ 4 (2-6) 1
- Κοπεγχάγη 4 (4-12) 1
- Καϊράτ Αλμάτι 4 (2-11) 0
- Μπενφίκα 4 (2-8) 0
- Άγιαξ 4 (1-14) 0
Τα σημερινά αποτελέσματα
- Πάφος - Βιγιαρεάλ 1-0
- Καραμπάγκ - Τσέλσι 2-2
- Μπριζ - Μπαρτσελόνα 3-3
- Μάντσεστερ Σίτι - Ντόρτμουντ 4-1
- Ίντερ - Καϊράτ Αλμάτι 2-1
- Μπενφίκα - Λεβερκούζεν 0-1
- Νιούκαστλ - Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-0
- Μαρσέιγ - Αταλάντα 0-1
- Άγιαξ - Γαλατάσαραϊ 0-3
Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής στο Champions League
- Άγιαξ - Μπενφίκα (25/11, 19:45)
- Γαλατάσαραϊ - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (25/11, 19:00)
- Μάντσεστερ Σίτι - Λεβερκούζεν (25/11, 22:00)
- Τσέλσι - Μπαρτσελόνα (25/11, 22:00)
- Ντόρτμουντ - Βιγιαρεάλ (25/11, 22:00)
- Νάπολι - Καραμπάγκ (25/11, 22:00)
- Σλάβια Πράγας - Αθλέτικ Μπιλμπάο (25/11, 22:00)
- Μπόντο Γκλιμτ - Γιουβέντους (25/11, 22:00)
- Μαρσέιγ - Νιούκαστλ (25/11, 22:00)
- Κοπεγχάγη - Καϊράτ Αλμάτι (26/11, 19:45)
- Πάφος - Μονακό (26/11, 19:45)
- Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης (26/11, 22:00)
- Παρί Σεν Ζερμέν - Τότεναμ (26/11, 22:00)
- Λίβερπουλ - Αϊντχόφεν (26/11, 22:00)
- Άρσεναλ - Μπάγερν Μονάχου (26/11, 22:00)
- Ατλέτικο Μαδρίτης - Ίντερ (26/11, 22:00)
- Άιντραχτ - Αταλάντα (26/11, 22:00)
- Σπόρτινγκ - Μπριζ (26/11, 22:00)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.