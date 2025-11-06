Δείτε τη βαθμολογία του Champions League μετά το πέρας της 4ης αγωνιστικής και το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής.

Στου δρόμου τα μισά έφτασε η League Phase του Champions League! Η αυλαία για την 4η αγωνιστική έπεσε σε μία βραδιά με μπόλικη δράση και πολλά γκολ. Ξεχώρισε η «παρθενική» νίκη της Πάφου στη διοργάνωση, καθώς η κυπριακή ομάδα «λύγισε» την Βιγιαρεάλ με 1-0.

Η Ίντερ έκανε το 4Χ4 νικώντας δύσκολα την Καϊράτ Αλμάτι (2-1) στο Μιλάνο, ενώ στο κατόπι της βρίσκεται η Μάντσεστερ Σίτι που υπέταξε με 4-1 την Ντόρτμουντ. Στη ματσάρα του Βελγίου, Μπριζ και Μπαρτσελόνα έμειναν ισόπαλες και στο 3-3 που άφησε τους Μπαλουγκράνα εκτός 8άδας. Ο Ολυμπιακός, μετά το πέρας της 4ης αγωνιστικής, βρίσκεται στην 31η θέση της κατάταξης.

Η βαθμολογία του Champions League

Μπάγερν Μονάχου 4 (14-3) 12 Άρσεναλ 4 (11-0) 12 Ίντερ 4 (11-1) 12 Μάντσεστερ Σίτι 4 (10-3) 10 Παρί Σεν Ζερμέν 4 (14-5) 9 Νιούκαστλ 4 (10-2) 9 Ρεάλ Μαδρίτης 4 (8-2) 9 Λίβερπουλ 4 (9-4) 9 Γαλατάσαραϊ 4 (8-6) 9 Τότεναμ 4 (7-2) 8 Μπαρτσελόνα 4 (12-7) 7 Τσέλσι (9-6) 7 Σπόρτινγκ 4 (8-5) 7 Ντόρτμουντ 4 (13-11) 7 Καραμπάγκ 4 (8-7) 7 Αταλάντα 4 (3-5) 7 Ατλέτικο Μαδρίτης (10-9) 6 Αϊντχόφεν 4 (9-7) 5 Μονακό 4 (4-6) 5 Πάφος 4 (2-5) 5 Λεβερκούζεν 4 (6-10) 5 Μπριζ 4 (8-10) 4 Άιντραχτ 4 (7-11) 4 Νάπολι 4 (4-9) 4 Μαρσέιγ 4 (6-5) 3 Γιουβέντους 4 (7-8) 3 Αθλέτικ Μπιλμπάο 4 (4-9) 3 Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 4 (4-12) 3 Μπόντο Γκλιμτ 4 (5-8) 2 Σλάβια Πράγας 4 (2-8) 2 Ολυμπιακός 4 (2-9) 2 Βιγιαρεάλ 4 (2-6) 1 Κοπεγχάγη 4 (4-12) 1 Καϊράτ Αλμάτι 4 (2-11) 0 Μπενφίκα 4 (2-8) 0 Άγιαξ 4 (1-14) 0

Τα σημερινά αποτελέσματα

Πάφος - Βιγιαρεάλ 1-0

Καραμπάγκ - Τσέλσι 2-2

Μπριζ - Μπαρτσελόνα 3-3

Μάντσεστερ Σίτι - Ντόρτμουντ 4-1

Ίντερ - Καϊράτ Αλμάτι 2-1

Μπενφίκα - Λεβερκούζεν 0-1

Νιούκαστλ - Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-0

Μαρσέιγ - Αταλάντα 0-1

Άγιαξ - Γαλατάσαραϊ 0-3

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής στο Champions League

Άγιαξ - Μπενφίκα (25/11, 19:45)

Γαλατάσαραϊ - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (25/11, 19:00)

Μάντσεστερ Σίτι - Λεβερκούζεν (25/11, 22:00)

Τσέλσι - Μπαρτσελόνα (25/11, 22:00)

Ντόρτμουντ - Βιγιαρεάλ (25/11, 22:00)

Νάπολι - Καραμπάγκ (25/11, 22:00)

Σλάβια Πράγας - Αθλέτικ Μπιλμπάο (25/11, 22:00)

Μπόντο Γκλιμτ - Γιουβέντους (25/11, 22:00)

Μαρσέιγ - Νιούκαστλ (25/11, 22:00)