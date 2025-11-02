Η Νότιγχαμ Φόρεστ, με πρωτοβουλία του Βαγγέλη Μαρινάκη, καλύπτει τα ιατρικά έξοδα των οπαδών της που δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι σε τρένο μετά το τέλος του αγώνα με τη Γιουνάιτεντ.

Στο τρένο του τρόμου είχαν την ατυχία να επιβιβαστούν ορισμένοι οπαδοί της Νότιγχαμ Φόρεστ μετά το τέλος του αγώνα με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! Όπως αποκάλυψαν τα βρετανικά ΜΜΕ, δέκα άτομα διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο - δυο εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση - αφού μαχαιρώθηκαν από δράστη που επέβαινε στο συγκεκριμένο τρένο.

Ένας οπαδός που φορούσε διακριτικά της Νότιγχαμ Φόρεστ, βλέποντας αίμα στο βαγόνι, αντέδρασε και προσπάθησε να αφοπλίσει τον δράστη, δίχως ωστόσο επιτυχία. Με τη σειρά τους οι Reds, προεξάρχοντος του Βαγγέλη Μαρινάκη, εγκωμίασαν το θάρρος και την ανιδιοτέλεια των οπαδών τους μπροστά στην επίθεση και τόνισαν πως θα καλύψουν τα ιατρικά έξοδα όσων επλήγησαν από το περιστατικό.

«Η Νότιγχαμ Φόρεστ επιθυμεί να εκφράσει τη βαθύτατη ανησυχία και την ειλικρινή της συμπόνια προς όλους όσοι επλήγησαν από την σοκαριστική επίθεση που σημειώθηκε σε τρένο της LNER με προορισμό το Λονδίνο το βράδυ της χθεσινής ημέρας. Πολλοί από τους φιλάθλους μας που διαμένουν στο Λονδίνο επέστρεφαν στα σπίτια τους με εκείνο το τρένο, μετά τον αγώνα μας στο City Ground, και οι σκέψεις μας είναι κοντά σε όλους όσοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα τόσο οδυνηρό περιστατικό.

Ο Σύλλογος γνωρίζει ότι πολλοί άνθρωποι επέδειξαν εξαιρετικό θάρρος, το οποίο αναμφίβολα συνέβαλε στην αποτροπή ακόμη μεγαλύτερης ζημιάς. Ολόκληρη η οικογένεια της Νότιγχαμ Φόρεστ στέκεται ακλόνητα στο πλευρό τους καθώς αναρρώνουν από τα γεγονότα της χθεσινής ημέρας» τονίζεται στην ανακοίνωση, η οποία στη συνέχεια φιλοξενεί και δηλώσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη.

«Όλοι στην Νότιγχαμ Φόρεστ είμαστε σοκαρισμένοι και βαθιά λυπημένοι από ό,τι συνέβη. Το θάρρος και η ανιδιοτέλεια που έδειξαν οι υποστηρικτές μας σε εκείνο το τρένο αντιπροσωπεύουν το καλύτερο της ανθρώπινης φύσης και το καλύτερο της κοινότητάς μας ως συλλόγου.

Θα διασφαλίσουμε ότι κάθε φίλαθλος που επλήγη από αυτό το περιστατικό θα λάβει όποια οικονομική υποστήριξη χρειάζεται, ώστε να έχει πρόσβαση στην καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα κατά την ανάρρωσή του. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με όλους όσοι επλήγησαν» τονίζεται στην ανακοίνωση που στο τέλος φέρει την υπογραφή του ισχυρού άνδρα του αγγλικού κλαμπ

Σε ό,τι αφορά τις έρευνες που ακολούθησαν, η Αστυνομία έχει προχωρήσει στη σύλληψη δυο υπόπτων, ενώ έχει αποκλειστεί το σενάριο τρομοκρατικής επίθεσης.