Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι παίκτες του Ολυμπιακού αφιέρωσαν τη νίκη με τον Παναθηναϊκό στον κόσμο που έχει δώσει την πρωτιά στα εισιτήρια στον σύλλογο.

«Ήταν ένα από τα θέματα που συζητήσαμε πριν τον αγώνα. Θέλαμε τη νίκη για τον κόσμο μας γιατί είναι πάντα μαζί μας και μας στηρίζει.

Θέλαμε τη νίκη για τον κόσμο μας. Υπήρχε φυσικά το κίνητρο της δεύτερης θέσης: δεν είναι λίγο να είσαι σε αυτήν τη θέση και να διεκδικήσεις την πρόκριση στο Champions League. Δεν θέλαμε να παρουσιαστούμε χωρίς κίνητρο, θέλαμε τη νίκη για τον κόσμο μας αλλά και για τη πιθανότητα να προκριθούμε στο Champions League», ήταν τα λόγια του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το 1-0 στο Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός. Στο ίδιο μοτίβο κινήθηκαν και οι δηλώσεις του Μπρούνο για τον κόσμο και γενικά ο προπονητής των Πειραιωτών και οι ποδοσφαιριστές ήταν σαν να αφιέρωσαν τη νίκη αυτή στον κόσμο.

Στο ματς λοιπόν αυτό (ήτοι το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός) σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία της Λίγκας βρέθηκαν 30.500 φίλοι του Ολυμπιακού. Ήταν το τελευταίο ματς της σεζόν στο Καραϊσκάκη αλλά ασχέτως αυτού οι Ερυθρόλευκοι είναι πρώτοι στα εισιτήρια στο Πρωτάθλημα.

Πιο συγκεκριμένα οι αριθμοί των ομάδων

Ομάδα Σύνολο M.O.

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 458626 30575

2. Α.Ε.Κ. 368882 26349

3. Π.Α.Ο.Κ. 272895 18193

4. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 130407 9315

5. Ο.Φ.Η. 83511 6424

6. ΑΕΛ NOVIBET 95808 5636

7. ΑΡΗΣ 72737 4849

8. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 47291 2956

9. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 38672 2275

10. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 38419 2260

11. ASTERAS AKTOR 34649 2038

12. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 28594 1787

13. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 24212 1424

14. ΚΗΦΙΣΙΑ 17714 1042