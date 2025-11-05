Αναβλήθηκε το Δ.Σ. του ΑΣ ΠΑΟΚ για το μνημόνιο της Νέας Τούμπας

Λίγες ώρες πριν από τη διεξαγωγή του αναβλήθηκε το προγραμματισμένο για το απόγευμα της Τετάρτης (5/11) Δ.Σ. του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ με θέμα τις τροποποιήσεις και αλλαγές στο μνημόνιο συνεργασίας για τη Νέα Τούμπα.

Ύστερα από τη διαρροή του μνημονίου που παρέδωσε η διοίκηση του ΑΣ ΠΑΟΚ στην «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ, υπήρξε πρόταση ενός εκ των 15 συμβούλων για τη διεξαγωγή σήμερα το απόγευμα ενός διοικητικού συμβουλίου με θέμα το περιεχόμενο της πρότασης.

Αρκετά από τα μέλη του Δ.Σ. επρόκειτο να εκφράσουν τις όποιες διαφωνίες είχαν για όρους και προτάσεις που προστέθηκαν στο μνημόνιο και για τους οποίους υπήρξε έντονη αντίδραση εκ μέρους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Ωστόσο, το συγκεκριμένο συμβούλιο αναβλήθηκε λίγες ώρες πριν από την έναρξη του, καθώς το προεδρείο του Ερασιτέχνη υποστήριξε ότι δεν συντρέχει λόγος για κάτι τέτοιο από την στιγμή που δεν υπάρχει μέχρι τώρα η αντιπρόταση από την πλευρά της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ.

Το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί προχώρησε η πρόταση για τη διεξαγωγή διοικητικού συμβουλίου, αφού πέραν κάποιων τοποθετήσεων δεν υπήρχε αντιπρόταση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ;