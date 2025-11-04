Μνημόνιο σε τεντωμένο σχοινί – Οι όροι που μεγαλώνουν το ρήγμα ανάμεσα σε ΠΑΕ και ΑΣ ΠΑΟΚ

Η υπόθεση της Νέας Τούμπας κινείται πάνω σε τεντωμένο σκοινί και μπαίνει σε νέα, κρίσιμη φάση με τους όρους του προσχεδίου του μνημονίου συνεργασίας να έχουν προκαλέσει αντιδράσεις και αμφισβητήσεις.

Σε τεντωμένο σκοινί συνεχίζει να ισορροπεί η υπόθεση της Νέας Τούμπας, μετά την παράδοση του προσχεδίου του Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) από τον ΑΣ ΠΑΟΚ στην ΠΑΕ.

Το πολυσέλιδο έγγραφο, που αναμένεται να αποτελέσει τη βάση της οριστικής συμφωνίας, περιλαμβάνει όρους που προκαλούν σημαντικές ενστάσεις κυρίως από την πλευρά της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ, που τη Δευτέρα ευχήθηκε «να πρυτανεύσει η κοινή λογική» προκειμένου να πάρει σάρκα και οστά το μεγαλεπήβολο έργο για ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Παρά τις σημαντικές διαφορές, και οι δύο πλευρές αναγνωρίζουν τη σημασία του έργου και την ανάγκη να προχωρήσει χωρίς νέες καθυστερήσεις. Ωστόσο, το χάσμα παραμένει. «Όποιος διαβάσει το μνημόνιο, θα καταλάβει ποιοι πραγματικά θέλουν να γίνει η Νέα Τούμπα», έλεγαν με νόημα από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσθέτοντας για μια ακόμη φορά ότι «ο ΑΣ δε θέλει να κάνει το νέο γήπεδο ο Ιβάν Σαββίδης», καθώς «οι όροι που υπάρχουν στο μνημόνιο συνεργασίας, είναι ξεκάθαρα όροι για να τους αρνηθεί η πλευρά του μεγαλομετόχου».

Τα βασικά σημεία και οι διαφωνίες

Στη Μικράς Ασίας επιμένουν να κάνουν λόγο για «απόλυτο παραλογισμό» και βλέπουν να υπάρχουν σημαντικά σημεία όπου θα πρέπει να σημειωθούν παρεμβάσεις και αλλαγές για να φτάσουμε σε μια καταρχήν συμφωνία.

Πάμε να δούμε τα βασικά σημεία και τις διαφωνίες:

1. Το προσχέδιο των 15 σελίδων, που δημοσιοποιήθηκε από το «metrosport.gr», προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι μέχρι τις 29 Μαρτίου 2026 θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες μελέτες και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων, διαφορετικά η σύμβαση λύεται με υπαιτιότητα της ΠΑΕ και της εταιρείας ειδικού σκοπού (SPV) που θα συσταθεί και στην οποία θα μετέχουν ως εταίροι / μέτοχοι τα μέλη της οικογένειας του σημερινού προέδρου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ κατά ποσοστό τουλάχιστον 65%, με αρχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 10.000.000 ευρώ και έδρα εντός της ελληνικής επικράτειας. Το χρονικό διάστημα των 150 ημερών έως τις 29 Μαρτίου 2026 μοιάζει να είναι μικρό και η έγκριση από την Εφορεία Αρχαιοτήτων ανέφικτη, δεδομένων των γνωστών ρυθμών της ελληνικής γραφειοκρατίας. Μια σημαντική παράμετρος έχει να κάνει με την προθεσμία για την ολοκλήρωση των μελετών, που στο μνημόνιο της τεχνοκρατικής επιτροπής ήταν περίπου επτά μήνες όταν παραδόθηκε στη διοίκηση του ΑΣ. Τώρα αν υπάρξει και η πραγματοποίηση Γ.Σ. για την έγκριση του μνημονίου, οι επτά μήνες θα έχουν γίνει λιγότερο από τρεις μήνες. Χρονικό διάστημα, επίσης, ανέφικτο.

2. Στο ίδιο σημείο του Μνημονίου αναφέρεται πως η ΠΑΕ υποχρεούται να καταβάλλει στον Ερασιτέχνη 2,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως από το 2025-26 με αύξηση 10% κάθε χρόνο, ακόμη και τα χρόνια που το γήπεδο δεν θα υφίσταται λόγω των έργων. Ο συγκεκριμένος όρος χαρακτηρίζεται από ειδικούς και από ανθρώπους της ΠΑΕ παράλογος, καθώς από το καλοκαίρι του 2028 θα φτάσει να πληρώνει 2.750.000 ευρώ, το 2029 άνω των 3 εκατομμυρίων και προτού ολοκληρωθεί η κατασκευή του νέου γηπέδου (υπολογίζεται μεταξύ 2030-2031) θα ανέρχεται στα 3,5 εκατομμύρια.

3. Στο οικονομικό σκέλος, ο ΑΣ ζητά κεφαλαιακή επάρκεια που θα αποδεικνύεται με την κατάθεση του 100% του προϋπολογισμού του έργου σε δεσμευμένο λογαριασμό πριν την υπογραφή της κύριας σύμβασης. Παράλληλα, ζητούνται εγγυητικές επιστολές ίσης ή και μεγαλύτερης αξίας από το συνολικό κόστος του έργου, με αναπλήρωση σε κάθε φάση. Ακόμη μια υπερβολική απαίτηση, αφού ο Ιβάν Σαββίδης έχει ήδη δεσμευτεί να χρηματοδοτήσει πλήρως την κατασκευή του γηπέδου, αλλά θεωρεί τον όρο αυτό υπερβολικό και μη ρεαλιστικό για έργο τέτοιας κλίμακας. Στα δημόσια έργα απαιτείται, συνήθως, ένα 10% του κόστους ως εγγύηση. Αντίθετα από εκείνον ο ΑΣ ΠΑΟΚ αξιώνει στην ουσία εγγυήσεις στο 300% του προϋπολογισμού του συνολικού έργου.

4. Ένα ακόμη σημείο που προκάλεσε αντιδράσεις αφορά το άρθρο 4.8.3, όπου προβλέπεται ότι, σε περίπτωση κρατικής ή ευρωπαϊκής επιδότησης, θα μειώνεται η διάρκεια χρήσης (49 χρόνια) του γηπέδου από την ΠΑΕ και θα αυξάνονται τα τετραγωνικά μέτρα που θα περιέρχονται στον ΑΣ. Ο συγκεκριμένος όρος, μάλλον, «τιμωρεί» τον επενδυτή, καθώς στην ουσία αν καταφέρει να εξασφαλίσει ευρωπαϊκά κονδύλια, θα χάσει δικαιώματα επί του έργου.

5.Στο άρθρο 3.8. ζητείται από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ ή την Εταιρία Ειδικού Σκοπού (Ιβάν Σαββίδης) ένα ποσό 50 εκατομμύριων ευρώ, σε περίπτωση που τον Ιούνιο του 2026 αρθεί το Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο εξασφαλίστηκαν 17 επιπλέον στρέμματα, πέριξ του γηπέδου της Τούμπας από το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης. Όλοι γνωρίζουν ότι τα συγκεκριμένα στρέμματα εξασφαλίστηκαν μετά από ενέργειες του ιδιοκτήτη της ποδοσφαιρικής ομάδας.

Το ζητούμενο πλέον είναι αν μέσα από διάλογο και καλή πίστη μπορεί να υπάρξει σύγκλιση, ώστε το μεγάλο όνειρο του νέου γηπέδου να περάσει από τα χαρτιά στην πράξη.