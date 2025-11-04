ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Η απάντηση-αντίδραση στη δημοσιοποίηση του μνημονίου για τη Νέα Τούμπα
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αντέδρασε και απάντησε, μέσω του υπεύθυνου επικοινωνίας της, Γιώργου Κουβεντίδη, στη δημοσιοποίηση του μνημονίου συνεργασίας για τη Νέα Τούμπα από το «metrosport.gr», κάνοντας λόγο για «τροποποιημένο μνημόνιο».
Ο Γιώργος Κουβεντίδης στην σύντομη απάντησή του επισημαίνει ότι στο 15σελιδο προσχέδιο μπορεί, όποιος το διαβάσει, «να διαπιστώσει ποιοι πραγματικά θέλουν και ποιοι δεν θέλουν να κατασκευαστεί η νέα Τούμπα από τον Ιβάν Σαββίδη».
Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ επιφυλάσσεται για νέα τοποθέτηση, επί του καυτού θέματος, που όπως φαίνεται θα έχει πολλά «επεισόδια» μέχρι να φτάσουμε, αν φτάσουμε, στις τελικές υπογραφές.
Στην τοποθέτηση του ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ σημειώνει:
«Ευχαριστούμε την ηγετική ομάδα του ΑΣ και το φίλα προσκείμενο σ΄ αυτήν, Μέτροσπορτ, για την δημοσιοποίηση του τροποποιημένου μνημονίου, το οποίο παρέδωσε χθες η αντιπροσωπεία του Ερασιτέχνη στην ΠΑΕ για την κατασκευή νέου γηπέδου.
Πλέον μπορεί ο καθένας, διαβάζοντας, το μνημόνιο αυτό, να διαπιστώσει ποιοι πραγματικά θέλουν και ποιοι δεν θέλουν να κατασκευαστεί η νέα Τούμπα από τον Ιβάν Σαββίδη. Αυτά για την ώρα...».
