Γεωργιάδης για Σούντγκρεν: «Έχει 24 ώρες να ανακαλέσει, δεν υπάρχει περίπτωση να έχουν ειπωθεί αυτά»

Ο τότε προπονητής του Βόλου και νυν της Νίκης, Κώστας Γεωργιάδης τόνισε πως αυτά που λέει ο Σούντγκρεν δεν είναι αλήθεια και τον απείλησε με μήνυση.

Κατά του Ντάνιελ Σούντγκρεν καταφέρθηκε, μετά τον Βόλο, και ο τότε προπονητής της ομάδας, Κώστας Γεωργιάδης, ο οποίος αυτή τη στιγμή εργάζεται στην Νίκη Βόλου. Ο 45χρονος Έλληνας τεχνικός μίλησε στην ιστοσελίδα «FLNews» και επιτέθηκε στον πρώην παίκτη του τονίζοντας πως όλα όσα λέει δεν είναι αλήθεια.

Μάλιστα, πρόσθεσε, πως τους δίνει διορία 24 ωρών για να ανακαλέσει όλα όσα είπε, αλλιώς θα κάνει μήνυση εναντίον του για συκοφαντική δυσφήμιση.

«Έχω κινηθεί ήδη νομικά με e-mail προς τον Ντάνιελ Σούντγκρεν. Αν δεν ζητήσει συγγνώμη και δεν πει ότι όλα αυτά είναι ψέματα, τότε θα κατατεθεί μήνυση σε βάρος του για συκοφαντική δυσφήμιση. Έχει 24 ώρες να ανακαλέσει. Είπε πράγματα τα οποία δεν υπάρχει περίπτωση να έχουν ειπωθεί».

Υπενθυμίζουμε πως το πρωί της Τρίτης (04/11) ο Σουηδός μπακ έκανε νέες δηλώσεις σε μέσο της πατρίδας του τονίζοντας πως είπε απλά την αλήθεια και όποιος θέλει να του κάνει μήνυση μπορεί να το πράξει.

«Ναι, οκ, πρόκειται να μου κάνουν μήνυση. Δεν το γνώριζα. Δεν ξέρω γιατί πρόκειται να με μηνύσουν. Αισθάνομαι πως πάντα το ποδόσφαιρο πρέπει να έρχεται πρώτο. Έχω παίξει κι έχω αγαπήσει αυτό το άθλημα από τότε που ήμουν πέντε ετών. Όλα όσα είπα ήταν η αλήθεια. Οκ, αν εκείνοι θέλουν να με μηνύσουν γι' αυτό, τότε μπορούν να το κάνουν».