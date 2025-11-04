Παίκτες Βόλου για Σούντγκρεν: «Ψευδή όσα επικαλέστηκε, πλήττει την τιμή και την υπόληψή μας»

Επίσημη αντίδραση και από τους παίκτες του Βόλου για τα όσα είπε ο Ντάνιελ Σούντγκρεν τονίζοντας με ανακοίνωσή τους πως είναι αναληθή τα όσα ανέφερε.

Μετά τον Βόλο και τον πρώην προπονητή της ομάδας και οι παίκτες του κλαμπ της Μαγνησίας αντέδρασαν στις δηλώσεις του πρώην συμπαίκτη τους, Ντάνιελ Σούντγκρεν περί χειραγωγημένων αγώνων.

Μέσω ανακοίνωσής τους που φιλοξένησε η επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας, οι ποδοσφαιριστές του Βόλου θέλησαν να ξεκαθαρίσουν πως τα λεγόμενά του είναι ψευδή και αναληθή ενώ προσβάλει τους ίδιους κατάφωρα σαν επαγγελματίες και ανθρώπους.

Τόνισαν πως ουδέποτε μας έχει προσεγγίσει οιοδήποτε φυσικό πρόσωπο με απώτερο σκοπό την χειραγώγιση ενός αγώνα ενώ ανέφεραν κλείνοντας πως επιφυλάσσονται παντός νομίμου δικαιώματός τους.

Η ανακοίνωση του Βόλου

«Είμαστε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και κατά την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 αγωνιστήκαμε στην ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ. Λάβαμε γνώση για μια συνέντευξη που έδωσε ο πρώην συμπαίκτης μας Daniel Sundgren στα Μέσα της χώρας του, η οποία αναπαράχθηκε από ελληνικά Μέσα και η οποία μας προσβάλει κατάφωρα σαν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και σαν ανθρώπους.

Δηλώνουμε ρητά και κατηγορηματικά ότι τα όσα επικαλέστηκε είναι ψευδή και αναληθή και ότι ουδέποτε μας έχει προσεγγίσει οιοδήποτε φυσικό πρόσωπο με απώτερο σκοπό την χειραγώγηση ενός αγώνα. Οι ως άνω δηλώσεις του Daniel Sundgren πλήττουν την τιμή και την υπόληψη μας αφενός ως επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και αφετέρου ως ανθρώπους και επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου δικαιώματος μας».