Αν όντως ο Σούντγκρεν «ντρεπόταν σαν σκυλί», έχει και έχουμε πρόβλημα

O Γιάννης Σερέτης γράφει για όσα ισχυρίστηκε ο Ντάνιελ Σούντγκρεν, τα οποία δεν προκάλεσαν ιδιαίτερη έκπληξη σε πολλούς, αλλά δύσκολα θα οδηγήσουν πιο «βαθιά» την έρευνα, αν αυτή ανοίξει...

Απόρησαν πολλοί, πιστεύετε, με όσα είπε ο Ντάνιελ Σούντγκρεν; Δεν νομίζω. Εξεπλάγησαν; Παραξενεύτηκαν; Επεσαν από τα σύννεφα; Δεν πίστευαν στα μάτια τους διαβάζοντας στις ιστοσελίδες όσα είπε στο podcast; Δεν νομίζω. Δυστυχώς έχουν διαβάσει τόσα πολλά τα μάτια μας και έχουν ακούσει τόσα πολλά τ' αυτιά μας επί τόσες δεκαετίες στο ελληνικό ποδόσφαιρο που δεν τινάχθηκε κάποιος από την καρέκλα του στην ανάγνωση των δηλώσεών του.

Ας εξετάσουμε, λοιπόν, κάποια δεδομένα και κάποια ζητούμενα της υπόθεσης που ανοίγει.

Δεδομένο 1: Οσα είπε ο Σουηδός, ήθελε και τα είπε. Δε του «ξέφυγε» μια κουβέντα. Είπε πολλά. Με λεπτομέρειες. Με εικόνες. Με περιγραφές, με ατάκες. Για το ίδιο θέμα. Οχι για τη ζωή και την καριέρα του γενικώς.

Δεδομένο 2: Δεν υπάρχει περίπτωση να προσπαθήσει να αλλάξει όσα είπε. Δεν μπορεί. Δεν πρόκειται περί μιας γραπτής δήλωσης με... μαγνητοφωνάκι ή με κινητό. Είναι ένα μαγνητοσκοπημένο podcast.

Δεδομένο 3: Μίλησε για κρίσεις πανικού. Είπε «έβγαινες στο γήπεδο και ντρεπόσουν σαν σκυλί»! Βαριές λέξεις. Σκληρές κουβέντες με σαφείς αναφορές στα «απομεινάρια» του από τη θητεία του στο Βόλο, όπως εκείνος τα περιγράφει.

Δεδομένο 4: Ο Σούντγκρεν συμμετείχε και στα δύο ματς των play outs με τον Πανσερραϊκό. Στο πρώτο, το Βόλος – Πανσερραϊκός 3-0, είναι ο παίκτης που κερδίζει το πέναλτι με το οποίο ανοίγει το σκορ ο γηπεδούχος με τον Κόντε στο 35'! Στο δεύτερο, στο Πανσερραϊκός – Βόλος 3-0, είχε μπει ως αλλαγή στο 33'. O Bόλος είχε μείνει στο 24' με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Κάτσικα με δύο κίτρινες (21', 24'). Ο Σουηδός είχε αντικαταστήσει τον τραυματία Καλογερόπουλο, όταν ακόμα το σκορ ήταν 0-0! Ο γηπεδούχος άνοιξε το σκορ με τον Μπετανκόρ στο 38', πέτυχε το 2-0 στο 70' με τον Γκαλβάν και στο 77΄ ο Ομεονγκά διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Δεδομένο 5: Ο Σούντγκρεν μπορεί να κληθεί για κατάθεση βάσει όσων ισχυρίστηκε είτε από την πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ, Αναστασία Δασκαγιάννη, είτε από τον αθλητικό εισαγγελέα, Απόστολο Γραμμένo, είτε από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα, Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο.

Δεδομένο 6: Προφανώς είναι πολύ δύσκολο να αποδειχθούν οι ισχυρισμοί του. «Το αδίκημα της χειραγώγησης αγώνων είναι από τα πιο δύσκολα να αποδειχθεί, χρειάζεται συνδυασμός τεκμηρίων» είπε σήμερα στην ΕΡΤ ο Γιώργος Μαυρωτάς. Ομως το πράγμα... περιπλέκεται λόγω της Ε.Π.ΑΘΛ.Α, διότι όπως ανέφερε η εθνική πλατφόρμα ακεραιότητας: «Λαμβάνει υπόψιν της τις εν λόγω καταγγελίες και τις συνδυάζει με αναφορές για τους συγκεκριμένους αγώνες, τις οποίες έχει ήδη στην κατοχή της και τις διερευνά για ύποπτο στοιχηματισμό με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Τα σχετικά πορίσματα θα αποσταλούν αρμοδίως για ποινική και πειθαρχική διερεύνηση, ο Αθλητικός Εισαγγελέας έχει ήδη ενημερωθεί».

Δεδομένο 7: Ο Μαυρωτάς έκανε λόγο για «επισυνδέσεις» και για «κατασχέσεις κινητών τηλεφώνων και υπολογιστών» ως επιπρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία για να τεκμηριωθεί μια «κατηγορία». Εμείς λέμε ότι – ρεαλιστικά μιλώντας και για να μην είμαστε αιθεροβάμονες – αυτά είναι... απίθανα πράγματα. Απλώς... δεν μπορούν να συμβούν στη συγκεκριμένη υπόθεση. Ακόμα κι αν υπάρξει σχετική εισαγγελική εντολή... ποιος, πού, πότε, να... κάνει τώρα τις επισυνδέσεις και τις κατασχέσεις; ΑΝ ήταν να γίνουν όλα αυτά, έπρεπε να γίνουν από τον «Μάιο – Ιούνιο», όταν είπε ο ΓΓΑ ότι υπήρχαν οι αναφορές για ύποπτο στοιχηματισμό στο Βόλος – Πανσερραϊκός 3-0 και στο Πανσερραϊκός – Βόλος 3-0.

Δεδομένο 8: Προπονητής του Βόλου στα δυο παιχνίδια με τον Πανσερραϊκό ήταν ο νυν κόουτς της Νίκης Βόλου, Κώστας Γεωργιάδης. Προπονητής του Πανσερραϊκού στα ίδια ματς ήταν ο Χουάν Φεράντο, σημερινός κόουτς του Βόλου.

Αντί επιλόγου, αποσπάσματα της συνέντευξης, η οποία πιθανότατα θα είναι τελικά και το μοναδικό που θα μείνει στην ιστορία από... αυτή την ιστορία.

-Ποιος τα έλεγε αυτά; Άλλοι παίκτες;

«Ο πρόεδρος. Ο προπονητής».

-Εσύ είπες κάτι;

«Σε κάποιους παίκτες, ναι. Αλλά δεν μπορούσες να ανοίξεις το στόμα σου απέναντι σε αυτούς που αποφάσιζαν — αυτοί ήταν που σου πλήρωναν τον μισθό. Όμως, φυσικά, έβγαινες στο γήπεδο και ντρεπόσουν σαν σκυλί (...) Δεν συμμετείχα σε τίποτα, αλλά όταν κάθεσαι στα αποδυτήρια και συνειδητοποιείς ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει σε ένα πρωτάθλημα που θεωρείται τόσο υψηλού επιπέδου, νιώθεις ντροπή. Δεν θέλεις να είσαι μέρος αυτού. Είναι αηδιαστικό».

-Δηλαδή ήξερες ότι «αυτός θα ανατραπεί και θα δοθεί πέναλτι» και το έβλεπες να συμβαίνει;

«Ναι, ήταν σουρεαλιστικό. Δεν ξέρω καν τι να πω. Κατέληξα να παθαίνω κρίσεις άγχους. Όταν επέστρεψα στη Σουηδία και προσγειώθηκα στο Ντέγκεφορς, την πρώτη κιόλας μέρα χρειάστηκε να πάω στο νοσοκομείο. Είχα έναν κόμπο στο στομάχι και έπαθα πραγματική κρίση πανικού».

-Τι είπαν οι άλλοι παίκτες;

«Νομίζω ότι οι Έλληνες είναι τόσο συνηθισμένοι σε αυτό που απλώς σηκώνουν τους ώμους τους. Απλώς κάνουν ό,τι τους λένε».

-Αν αυτό βγει στη δημοσιότητα και σε καλέσουν να μιλήσεις, τι θα έλεγες;

«Θα έλεγα απλώς την αλήθεια. Δεν υπάρχει τίποτα να κρύψω. Νομίζω ότι ο κόσμος ήδη ξέρει».

Για να δούμε λοιπόν, αν θα πει τα ίδια (ή, μάλλον... περισσότερα) ΑΝ κληθεί να καταθέσει. Διότι ουδείς μπορεί να μιλήσει με βεβαιότητα για τα κίνητρα που τον οδήγησαν στην απόφαση να δώσει τέτοιου είδους συνέντευξη. Αν ήθελε πραγματικά να προσφέρει στην εξυγίανση του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, θα υποστηρίξει το λόγο του και θα πει ακόμα περισσότερα, αυτή τη φορά όχι σε μορφή... podcast.