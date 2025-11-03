Ο Τιάγκο Νους αποβλήθηκε στην ήττα του ΟΦΗ από τον Αστέρα AKTOR και έφτασε τις τέσσερις σε 1,5 χρόνο με τη φανέλα του ΟΦΗ.

Ο Τιάγκο Νους για ακόμα μια φορά «κρέμασε» τον ΟΦΗ. Ο Αργεντινός εξτρέμ ήταν ο «αδύναμος κρίκος» της ομάδας του Χρήστου Κόντη στην ήττα από τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη, καθώς άφησε την ομάδα του με δέκα παίκτες στο 52ο λεπτό, με δεύτερη κίτρινη κάρτα για «φθηνό» φόαυλ στον Νίκο Καλτσά κι άφησε την ομάδα του με δέκα παίκτες για σχεδόν ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο.

Αυτή ήταν η δεύτερη αποβολή του 24χρονο ακραίου επιθετικού στην τρέχουσα σεζόν. Στις 21 Σεπτεβρίου ο Αργεντινός είδε δεύτερη κίτρινη στα πρώτα λεπτά του δεύτερου μέρους του εκτός έδρας αγώνα με το Λεβαδειακό, άφησε την ομάδα του με παίκτη λιγότερο ενώ το σκορ ήταν στο 1-0 και εν τέλει ο Όμιλος έχασε με 4-0.

Από τις πρώτες μέρες του Νοεμβρίου ο Νους «μάτσαρε» τις περισνές του αποβολές. Ο winger του ΟΦΗ είχε πάρει απευθείας κόκκινη στο 21ο λεπτό της εντός έδρας ήττας από την ΑΕΚ στο «Γεντί Κουλέ» για χτύπημα στον Οντουμπάτζο, ενώ είχε αποβληθεί και στο φινάλε της νίκης επί του Πανσερραϊκού στο Ηράκλειο με 3-2, καθώς είχε πάρει δυο κίτρινες σε διάστημα δυο λεπτών (88' - 90'). Αξιοσημείωτο πως σε εκείνο τον αγώνα ο Αργεντινός είχε βάλει τα δυο από τα τρία γκολ της ομάδς του!

Ο ΟΦΗ στερείται την πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας του

Σε αυτόν τον 1,5 χρόνο που είναι κάτοικος Κρήτης ο Νους έχει κάνει 43 εμφανίσεις, με 15 γκολ και 6 ασίστ, όμως εκτός από τις 4 αποβολές (3 με δεύτερη κίτρινη - 1 απευθείας) του έχει και υπερβολικά πολλές κίτρινες κάρτες. Σε αυτό το διάστημα ο 24χρονος δεξιοπόδαρος winger έχει δεχτεί 20 κίτρινες κάρτες, χωρίς να μετράμε τις 3 «διπλές» του!

Πέρυσι λόγω τιμωριων ο Νους έχασε τέσσερα ματς πρωταθλήματος κι ένα Κυπέλλου, φέτος δεν έχει αγωνιστεί στο ματς με την Athens Kallithea στο «Ελ Πάσο» για τη League Phase του Κυπέλλου μετά την αποβολή του στη Λιβαδειά, ενώ θα χάσει τα επόμενα δυο ματς της ομάδας του Χρήστου Κόντη.

Ο Αργεντινός είχε δηλωθεί να εκτίσει ποινή καρτών στο ερχόμενο ματς με την ΑΕΚ στο Παγκρήτιο Στάδιο, ενώ πλέον λόγω της αποβολής του θα χάσει και το αμέσως επόμενο με την ΑΕΛ Novibet στη Λάρισα.

Θυμίζουμε πως πρόκειται για την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ΟΦΗ, καθώς το περασμένο καλοκαίρι ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ, Μιχάλη Μπούσης, επένδυσε περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ για να τον αγοράσει από την Αρχεντίνος Τζούνιορς.

Οι αριθμοί του Νους

Συμμετοχές : 43

: 43 Γκολ 15

15 Ασίστ : 5

: 5 Κίτρινες : 20

: 20 Δεύτερες κίτρινες : 3

: 3 Απευθείας κόκκινη: 1

Οι αποβολές «πληγώνουν» τον φετινό ΟΦΗ

O OΦΗ στην ήττα του στην Τρίπολη έφτασε τις πέντε αποβολές σε οκτώ ματς πρωταθλήματος της τρέχουσας σεζόν, καθώς εκκρεμεί το εξ αναβολής με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, οι οποίες μάλιστα ήρθαν στα τελευταία έξι ματς.

Εκτός από τις δυο του Νους από μια αποβολή έχουν οι Χριστογεώργος, Σενγκέλια και Ανδρούτσος, ενώ σε κάθε ματς που δέχτηκε κόκκινη ο Όμιλος δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα.

Τα αποτελέσματα του ΟΦΗ με δέκα παίκτες: